Người dân mua bạt bọc ô tô BMW, đưa xe máy lên tầng cao tránh ngập lụt

Trước thông tin bão Fengshen (bão số 12) sắp đổ bộ kèm mưa lớn kéo dài, từ chiều 21/10, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm cách bảo vệ tài sản, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Cư trú ở đường Mẹ Nhu, khu vực thường xuyên ngập sâu khi có mưa lớn, anh Trần Thanh Nguyên cho biết đã mua một tấm bạt kích thước 6x12m với giá 500.000 đồng tại cửa hàng vật liệu xây dựng để chống ngập cho ô tô.

Chủ xe đã dùng tấm bạt lớn để chống ngập cho ô tô (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo anh Nguyên, học kinh nghiệm của người dân tỉnh Thái Nguyên trong đợt lũ gần đây, anh đã trải bạt dưới nền nhà, cho chiếc xe BMW của gia đình chạy lên, phủ kín toàn bộ và dùng dây cố định phía trên.

“Nếu nước tràn vào, lớp bạt sẽ giúp xe nổi lên, tránh nước vào động cơ và khoang xe. Cách làm này tuy thủ công nhưng có thể hạn chế rủi ro khi nước dâng”, anh Nguyên nói.

Ghi nhận tại khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh (phường Liên Chiểu) tối cùng ngày, hàng trăm xe máy được người dân di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao nhằm tránh ngập.

Trước đó, tại cuộc họp ứng phó bão Fengshen và mưa lớn, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị người dân khẩn trương đưa ô tô, xe máy lên nơi cao, không để ở tầng hầm hoặc các khu vực trũng thấp.

Xe máy được người dân di chuyển từ hầm để xe lên hành lang các tầng cao nhằm tránh ngập tại chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông nhắc lại bài học từ tỉnh Thái Nguyên khi hàng chục xe bị nước lũ cuốn trôi trong hầm gửi xe, gây thiệt hại nặng nề, và nhấn mạnh Đà Nẵng “tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự”.

Theo dự báo, từ ngày 22 đến 27/10, Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa rất lớn với tổng lượng 400-700mm, có nơi vượt 900mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt diện rộng và mực nước trên các sông có thể lên mức báo động 2-3.

Chính quyền khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo thời tiết.