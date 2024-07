Né đối thủ mạnh, phân khúc xe bán tải tập trung cạnh tranh bằng bản 1 cầu

Phân khúc xe bán tải ở Việt Nam khá "buồn tẻ" khi thị phần chính rơi vào tay Ford Ranger. Trung bình nửa đầu năm 2024, cứ 10 người mua xe bán tải ở nước ta thì sẽ có 8 người chọn sản phẩm của thương hiệu Mỹ. Cục diện đó khiến các nhà sản xuất khác đang thay đổi chiến lược cạnh tranh.

Sau thời gian ngừng phân phối, Toyota đã bán trở lại dòng Hilux. Đáng chú ý là xe bỏ phiên bản 2.4 4x2 MT (số sàn 1 cầu), tăng giá phiên bản cao cấp nhất 2.8 4x4 AT Adventure lên chạm ngưỡng 1 tỷ đồng, nhưng lại giảm giá 146 triệu đồng cho phiên bản 2.4 4x2 AT một cầu số tự động.

Navara mới được nâng cấp, đồng thời bổ sung phiên bản EL 2WD Nâng cao (Ảnh: Nissan).

Mới đây, Nissan cũng tung bản nâng cấp cho Navara, trong đó các phiên bản được giảm giá 9-14 triệu đồng. Động thái đáng quan tâm là hãng bổ sung phiên bản EL 2WD nâng cấp. Như vậy, khách hàng chọn Navara phiên bản 1 cầu số tự động giờ đây có 2 lựa chọn, giá bán chỉ từ 658 triệu.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Dân trí, phân khúc xe bán tải 1 cầu đang chiếm hơn 50% thị phần phân khúc xe bán tải nói chung ở Việt Nam. Đây được xem là "miếng bánh" quan trọng để các hãng xe nếu muốn gia tăng thị phần, thay vì tập trung cạnh tranh bằng phiên bản cao cấp nhất.

Sở dĩ như vậy bởi nhóm khách hàng chính mua xe bán tải ở Việt Nam thường là các hộ kinh doanh, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu về một chiếc xe đa năng, sử dụng được trong nhiều điều kiện, tính kinh tế và bền bỉ… cũng là những yếu tố được chú trọng.

Phiên bản 1 cầu chiếm khoảng 50% doanh số xe bán tải tại Việt Nam (Ảnh: Nissan).

Navara EL 2WD có giá mới 685 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 699 triệu đồng cho bản Nâng cao. Cạnh tranh với Toyota Hilux 2.4 4x2 AT giá 706 triệu đồng (đã giảm 143 triệu đồng so với trước). Còn Ford Ranger XLS 2.0L 4X2 AT có giá 707 triệu đồng.

Như vậy xét về giá bán thì phiên bản 1 cầu số tự động của Nissan dễ tiếp cận hơn. Chênh lệch 14 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn, biến thể EL 2WD Nâng cấp có thêm màn hình giải trí 10 inch, lót thùng xe và bệ bước chân.

Nissan Navara 2024 vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh là mẫu xe duy nhất trong phân khúc bán tải được trang bị hệ thống treo liên kết đa điểm ở phía sau. Thiết kế dạng giảm xóc này có tính đa dụng cao, đem lại khả năng vận hành êm ái hơn treo dạng nhíp truyền thống trên các đối thủ còn lại, đặc biệt khi tải nhẹ hoặc không tải.

Bên dưới nắp ca-pô của Navara mới vẫn là khối động cơ dầu, tăng áp kép, dung tích 2.3L, sản sinh 190 mã lực và 450Nm. Trong khi đó, Ford Ranger XLS là động cơ dầu 2.0 turo, cho công suất 168 mã lực và 405Nm mô-men xoắn. Của Toyota Hilux có thông số "đuối" hơn, với công suất 147 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn.

Ranger vẫn là "vua bán tải" tại Việt Nam nhưng các đối thủ như Toyota, Nissan... đang tăng cường cạnh tranh bằng các phiên bản 1 cầu (Ảnh: Paultan).

Như vậy, thay vì chạy đua công nghệ và các thông số trên bản đắt tiền nhất, các hãng xe bán tải "đánh" vào phân khúc thực dụng hơn là phiên bản 1 cầu số tự động, tầm giá 700 triệu. Hiệu quả doanh số thể hiện luôn với Hilux khi mẫu xe này bán được 576 xe trong nửa đầu 2024, dù mới phân phối trở lại.

Cơ hội cũng hứa hẹn mở ra với Nissan Navara khi bản 1 cầu số tự động của sản phẩm này đang rẻ hơn so với đối thủ, chưa kể còn có khuyến mại 25 triệu đồng. Trong khi bản EL 2WD Nâng cao mới được bổ sung giúp lấp đầy khoảng trống và thêm lựa chọn cho khách hàng. Độ bền bỉ của thương hiệu Nhật cũng là điểm cộng để lấy khách từ Ford Ranger.