Mỹ bỏ quy định ô tô phải có vô-lăng

Một thiết kế ô tô không có vô-lăng của GM (Ảnh: GM).

Giờ đây, ô tô tự lái ở Mỹ sẽ không cần phải trang bị các hệ thống kiểm soát lái vật lý, như vô-lăng và pedal, vì Cơ quan An toàn Giao thông quốc gia (NHTSA) sẽ bỏ quy định này trong các tiêu chuẩn thử nghiệm va chạm, sau khi xem xét đề xuất từ tháng 3/2020.

Theo các quy định cũ, tất cả xe ô tô luôn phải có ghế lái, vô-lăng và một cột lái đi kèm, hoặc chỉ một vị trí ghế phụ phía trước, nhưng giờ đây phần quy định này sẽ được loại bỏ để mở đường cho công nghệ mới.

Việc này sẽ tạo điều kiện cho các nhà sản xuất ô tô ra mắt xe tự lái với thiết kế hoàn toàn không có vô-lăng, tất cả người ngồi trên xe đều xe hành khách. Tuy nhiên, trẻ em sẽ không được ngồi ở vị trí trước đây là ghế lái, vì vị trí này kém an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

"Với những xe được thiết kế để tự lái hoàn toàn, không cần thiết phải có các hệ thống điều khiển lái vật lý nữa", NHTSA cho biết. Dù có những thay đổi này, nhưng xe tự lái vẫn phải đạt tiêu chuẩn an toàn như xe ô tô truyền thống. Ông Steven Cliff, phó giám đốc NHTSA, cho biết: "Khi tài xế đã chuyển từ con người sang máy móc ở xe tự lái, yêu cầu đảm bảo an toàn vẫn không có gì thay đổi và phải được tích hợp ngay từ đầu".

Hồi tháng 2, General Motors (GM) và bộ phận phát triển xe tự lái của họ đã kiến nghị NHTSA cho phép họ phát triển và đưa vào sử dụng Origin, một mẫu xe tự lái không trang bị các hệ thống điều khiển vật lý.

Sau khi NHTSA thông báo thay đổi quy định, Hội An toàn Xe hơi và Đường cao tốc Mỹ đã ra văn bản thể hiện những quan ngại. Bà Cathy Chase, Chủ tịch Hội, nói: "Không nên vì việc thay đổi quy định đối với các nhà sản xuất ô tô mà hy sinh sự an toàn của mọi người", đồng thời cho rằng ít nhất các mẫu xe tự lái phải có đủ trang bị bảo vệ người ngồi trên xe như ở xe du lịch".

Theo Hội, thông báo của NHTSA không giúp được gì cho yêu cầu cấp thiết phải xác định tiêu chuẩn vận hành tối thiểu cho xe tự lái. Họ cũng đánh giá những thông tin về độ an toàn và tính năng vận hành của xe tự lái do Cơ quan Minh bạch và Thử nghiệm an toàn xe tự lái công bố là phóng đại và không đáng tin cậy. Hội này cho rằng cần áp dụng thêm các quy định bắt buộc với xe tự lái.