Bộ phận cá nhân hóa Sur Mesure của Bugatti được biết đến là nơi đáp ứng gần như mọi yêu cầu tùy biến của khách hàng khi mua xe của thương hiệu này. Gần đây, nhóm đã tạo ra chiếc Chiron Super Sport 57 One of One, mang ý nghĩa vinh danh mẫu xe Type 57 SC Atlantic cùng nhà Bugatti (Ảnh: Motor1).