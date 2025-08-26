MPV cỡ nhỏ được khách Việt chuộng sắp nâng cấp, nhưng có điểm gây tiếc nuối

Mới đây, một mẫu Mitsubishi Xpander với diện mạo khác đôi chút so với xe hiện hành đã bị bắt gặp trên xe chuyên chở mang biển số Việt Nam. Theo giới chuyên gia, đây có thể là phiên bản 2025 đã được ra mắt thị trường quốc tế từ tháng 5.

Như vậy, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam có thể được nâng cấp trong thời gian tới. Một số nguồn tin cũng hé lộ, phiên bản mới của mẫu MPV cỡ nhỏ này cùng biến thể Xpander Cross sẽ được giới thiệu trong tháng 9. Hãng xe Nhật Bản chưa xác nhận chính thức.

Mitsubishi Xpander 2025 đã có mặt tại Việt Nam (Ảnh: MXH).

Mitsubishi Xpander 2025 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), ra mắt Indonesia vào tháng 5. Thiết kế tổng thể ngoại thất của xe cơ bản được giữ nguyên, nhưng bổ sung thêm một số miếng ốp mạ crôm và làm mới mâm hợp kim 17 inch cùng cản trước/sau, nhằm gia tăng tính khỏe khoắn.

Hiện tại, Xpander được lắp ráp bản số sàn (MT) tại Việt Nam, hai bản số tự động (AT) được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Tại thị trường Indonesia, xe vẫn sử dụng động cơ đốt trong thuần và không có cấu hình hybrid như xe tại Thái Lan.

Trên lô xe bị bắt gặp trên phương tiện chuyên chở, phần đuôi không xuất hiện logo hybrid, cho thấy xe sắp ra mắt Việt Nam có khả năng không có hệ truyền động xăng lai điện. Nếu chính xác, đây sẽ là điểm gây tiếc nuối với người dùng, bởi số đông vẫn mong chờ một Xpander tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Mitsubishi Xpander HEV 2025 tại Thái Lan sử dụng động cơ xăng 1.6L (95 mã lực, 134Nm) kết hợp với mô-tơ điện (116 mã lực), cho mức tiêu thụ nhiên liệu 5,2 lít/100km, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Mitsubishi).

Bên cạnh đó, có khả năng Xpander mới sẽ kèm sự thay đổi lớn về hộp số. Tại Indonesia, mẫu MPV này không còn sử dụng hộp số tự động (AT) mà chuyển sang vô cấp (CVT).

Hộp số vô cấp đem lại khả năng di chuyển êm ái trong đô thị, nhưng không ít người dùng vẫn chuộng số có cấp hơn, bao gồm cả vấn đề độ bền về lâu dài. Hộp số có cấp giúp người điều khiển chủ động điều chỉnh tùy điều kiện vận hành, đặc biệt khi khối động cơ 1.5L của Xpander không có thông số quá mạnh (103 mã lực và 141Nm).

Diện mạo của Mitsubishi Xpander Cross 2025 được lấy cảm hứng từ các mẫu xe cùng nhà như Triton và Xforce (Ảnh: Mitsubishi).

Tổng thể nội thất của Mitsubishi Xpander 2025 cũng không có nhiều thay đổi so với đời hiện hành. Trang bị của xe tại Indonesia có một số nâng cấp, như: cụm đồng hồ điện tử TFT 8 inch giống Xforce, màn hình giải trí 7 inch trên bản thấp, 8 inch trên bản giữa và 10 inch trên bản cao nhất.

Mitsubishi Xpander hiện hành tại Việt Nam dùng màn 7 inch trên bản MT tiêu chuẩn và AT (giữa), biến thể AT Premium cao cấp nhất dùng màn 9 inch giống Xpander Cross đang mở bán. Theo giới chuyên gia, nhiều khả năng Xpander Cross mới và bản cao nhất của Xpander sẽ được nâng cấp lên màn 10 inch.

Trang bị an toàn của xe nhiều khả năng sẽ được bổ sung túi khí, nâng lên 6 chiếc như xe tại Indonesia. Tuy nhiên, Xpander mới vẫn chưa có hệ thống an toàn chủ động trong khi tại phân khúc, một số đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer X đều có nhiều tính năng hỗ trợ người lái cao cấp.

Nội thất của Mitsubishi Xpander 2025 (Ảnh: GridOto).

Do không có nhiều điểm mới quan trọng, nhiều khả năng giá bán của Mitsubishi Xpander 2025 và Xpander Cross 2025 sẽ không tăng nhiều so với đời hiện hành (560-698 triệu đồng). Theo giới chuyên gia, Xpander mới hứa hẹn vẫn có giá bán dễ tiếp cận hơn đối thủ đáng gờm là Toyota Veloz Cross (638-660 triệu đồng).

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam, với 9.740 chiếc được bán ra sau 7 tháng đầu năm. Kết quả này tuy ấn tượng nhưng vẫn chưa so được với doanh số của các sản phẩm thuần điện như VF 5 (24.364 xe) hay VF 3 (26.223 chiếc).

Trong thời gian tới, Mitsubishi Xpander sẽ gặp thêm áp lực từ VinFast Limo Green. Đây là dòng xe điện 7 chỗ nhắm trực tiếp tới đối tượng người dùng mua xe chạy dịch vụ; đây là một trong những tệp khách hàng lớn của Xpander.