Một thương hiệu ô tô Tây Ban Nha được hồi sinh nhờ các hãng xe Trung Quốc

Cái tên Santana Motors có thể không quen thuộc với nhiều người, nhưng thương hiệu Tây Ban Nha này được thành lập từ thập niên 50 của thế kỷ trước, bắt đầu sản xuất xe Land Rover theo giấy phép vào năm 1958. Xe do Santana sản xuất từng được xuất khẩu rộng rãi sang châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ.

Đến năm 1980, hãng bắt đầu phát triển các mẫu xe mang thương hiệu riêng và hợp tác với Suzuki vào năm 1985. Từ đây, những mẫu như SJ và một số dòng xe khác được sản xuất dưới thương hiệu Santana.

Tuy nhiên, vào giữa thập niên 90 và đầu những năm 2000, hãng xe này gặp khó khăn về tài chính và phải đổi chủ để cứu vãn tình hình. Kết cục không thành công và Santana chính thức dừng sản xuất vào năm 2011.

Giờ đây, Santana đã quay trở lại khi nhà máy tại Linares khôi phục hoạt động. Cơ sở này đang sản xuất hai mẫu bán tải mới là 400D và 400 PHEV, thực chất là các phiên bản đổi logo của Dongfeng/Zhengzhou Nissan Z9.

Hai mẫu bán tải mới mang thương hiệu Santana là 400D và 400 PHEV (Ảnh: Santana Motors).

Mẫu 400D sử dụng động cơ diesel 2.3L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn tối đa 500 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 8 cấp. Cả hai phiên bản đều có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây, tốc độ tối đa 170km/h, sức kéo 3.200kg và tải trọng 815kg.

Trong khi đó, mẫu 400 PHEV sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện và pin 32kWh, cho tổng công suất đạt 422 mã lực và mô-men xoắn 800Nm.

Nhờ sức mạnh vượt trội, bản PHEV chỉ mất 6,5 giây để tăng tốc 0-100km/h, trong khi tốc độ tối đa không đổi. Xe có thể chạy thuần điện khoảng 120km và tổng tầm hoạt động lên tới 1.046km.

Bản PHEV được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh, bậc lên xuống hông xe và nguồn điện 6kW. Xe có đèn LED và cửa sổ trời.

Nội thất được trang bị ở mức cơ bản (Ảnh: Santana Motors).

Bên trong xe, khoang lái sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch. Xe cũng được trang bị ghế giả da có sưởi và thông gió, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc không dây công suất 50W cho điện thoại.

Các hệ thống hỗ trợ lái tiêu chuẩn gồm: ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ di chuyển trong tắc đường, giữ làn, nhận diện biển báo giao thông. Phiên bản S bổ sung hỗ trợ chạy cao tốc, cảnh báo/phanh cắt ngang trước - sau, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cùng nhiều tính năng khác.

Giá bán khởi điểm của bản PHEV là 29.900 euro, trong khi bản diesel có giá 44.700 euro. Để so sánh, Ford Ranger Double Cab tại Tây Ban Nha có giá từ 31.050 euro.

Mẫu xe đầu tiên Santana sản xuất trở lại tại Tây Ban Nha là bán tải có nguồn gốc Trung Quốc (Ảnh: Santana).

Bên cạnh việc công bố khởi động sản xuất và bàn giao chiếc xe đầu tiên cho Phòng Thương mại Linares, Santana cũng thông báo ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BAIC.

Theo đó, Santana sẽ nhận các bộ linh kiện bán rời (SKD) từ BAIC để lắp ráp xe tại Tây Ban Nha. Hãng không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng cho biết sẽ ra mắt một dải sản phẩm xe địa hình hoàn chỉnh, bên cạnh các mẫu bán tải vừa ra mắt.

Những mẫu xe này dự kiến được giới thiệu dần trong giai đoạn 2026-2028. Ban đầu sẽ chỉ là các sản phẩm đổi logo từ BAIC, nhưng thỏa thuận cũng bao gồm việc đồng phát triển các mẫu xe mới trên nền tảng của BAIC, với thiết kế riêng và bản sắc thương hiệu Santana.