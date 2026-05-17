Một số mẫu Jeep bán trên toàn cầu sẽ được sản xuất tại Trung Quốc

Theo trang CLS, ngày 15/5, Stellantis và Dongfeng Group đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hoạt động sản xuất xe năng lượng mới (NEV) của Peugeot và Jeep tại Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2027.

Stellantis và Dongfeng vừa công bố kế hoạch sản xuất xe năng lượng mới mang thương hiệu Jeep và Peugeot tại Vũ Hán (Trung Quốc) (Ảnh: Jeep).

Theo thỏa thuận, liên doanh Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) dự kiến sẽ sản xuất hai mẫu xe năng lượng mới mang thương hiệu Peugeot và hai mẫu SUV địa hình chạy điện mang thương hiệu Jeep tại nhà máy ở Vũ Hán.

Trong đó, các mẫu Jeep được định hướng phục vụ thị trường xuất khẩu toàn cầu, còn các mẫu Peugeot sẽ được bán tại cả Trung Quốc lẫn các thị trường xuất khẩu.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,18 tỷ USD); trong đó, Stellantis dự kiến đóng góp khoảng 130 triệu euro.

Thông báo này đánh dấu sự trở lại của Jeep với hoạt động sản xuất nội địa tại Trung Quốc, sau khi liên doanh GAC-Stellantis chính thức chấm dứt vào năm 2022.

Thỏa thuận mới cũng nối tiếp các thông tin trước đó cho biết Stellantis có kế hoạch phát triển một mẫu SUV Jeep mới sử dụng công nghệ của Dongfeng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nền tảng khung gầm, nhà cung cấp pin hay cấu hình hệ truyền động của các mẫu xe sắp ra mắt vẫn chưa được tiết lộ.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 vừa qua, DPCA đã giới thiệu hai mẫu concept chạy điện là Peugeot Concept 6 và Peugeot Concept 8. Truyền thông địa phương cho biết đây sẽ là nền tảng phát triển cho các mẫu Peugeot thương mại tương lai sản xuất tại Vũ Hán.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lu Haitao, Tổng giám đốc DPCA, cho biết các dòng xe năng lượng mới trong tương lai của hãng được phát triển như những “mẫu xe toàn cầu”, theo chiến lược “sản xuất tại Trung Quốc, bán ra toàn thế giới”.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe nước ngoài đang tăng cường liên kết với các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển xe năng lượng mới và cắt giảm chi phí nghiên cứu.

Hồi tháng 4, Chery và JLR đã ra mắt mẫu SUV Freelander 8 sử dụng hệ thống hỗ trợ lái Huawei ADS 5 và công nghệ sạc nhanh CATL 6C, cho thấy xu hướng công nghệ xe điện Trung Quốc ngày càng được sử dụng nhiều trong các dự án liên doanh.

Stellantis cũng đã mở rộng hợp tác với Leapmotor sau khi mua 21% cổ phần của hãng xe điện Trung Quốc này vào năm 2023. Hai bên gần đây thông báo sẽ tăng cường hợp tác sản xuất tại châu Âu, bên cạnh các hoạt động phân phối hiện tại.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, doanh số nội địa của Leapmotor đạt 57.161 xe trong tháng 4, tăng 101,9% so với cùng kỳ năm trước, qua đó chiếm 4,1% thị phần xe điện tại Trung Quốc trong tháng này.

Ngoài ra, Stellantis và Dongfeng cũng đã ký biên bản ghi nhớ không ràng buộc nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

CEO Antonio Filosa của Stellantis cho biết dự án sẽ kết hợp “những công nghệ xe điện tiên tiến nhất” với các thương hiệu toàn cầu của tập đoàn. Trong khi đó, Chủ tịch Dongfeng Yang Qing nhấn mạnh sự hợp tác này sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi hoạt động của DPCA tại Vũ Hán.

Dự án xe năng lượng mới tại Vũ Hán cũng nhận được sự hậu thuẫn từ các đơn vị đầu tư cấp tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, bao gồm Yangtze River Industry Investment Group và Wuhan Financial Holdings, theo CLS.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh DPCA vẫn đang tái cơ cấu mạnh mẽ, sau khi doanh số thường niên giảm từ đỉnh 711.000 xe vào năm 2015 xuống chỉ còn 51.500 xe trong năm 2025.