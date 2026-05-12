Xe giá rẻ Trung Quốc có trang bị mà BMW và Mercedes phải bỏ vì đắt

Phiên bản nâng cấp của mẫu xe đô thị Seagull 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái DiPilot 300 của hãng (Ảnh: BYD).

Dù Tesla vẫn luôn khẳng định hệ thống camera là đủ, phần lớn chuyên gia đều cho rằng LiDAR là tiêu chuẩn vàng trong công nghệ cảm biến hỗ trợ lái. LiDAR có khả năng đo khoảng cách và phát hiện vật thể không phát sáng tốt hơn camera, đồng thời cung cấp dữ liệu chi tiết hơn radar.

Tuy nhiên, công nghệ này rất đắt đỏ, ít nhất là tại châu Âu và Mỹ, nơi nó thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe sang giá trên 100.000 USD. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ngay cả những mẫu xe điện giá khoảng 10.000 USD cũng được trang bị LiDAR.

BYD vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của Seagull tại Trung Quốc. Đây là mẫu hatchback chạy điện cỡ nhỏ, dài 3.780mm, được bán tại châu Âu dưới tên gọi Dolphin Surf.

Ở phiên bản 2026, xe có thêm hai màu sơn mới là Mango Orange (cam) và Mint Green (xanh bạc hà), bộ mâm 16inch Starlight thiết kế mới cùng cụm đèn hậu LED mới, trong khi hệ truyền động 74 mã lực được giữ nguyên.

DiPilot 300 chưa phải hệ thống tự lái hoàn toàn, nhưng có thể xử lý việc di chuyển trên đường phố đô thị và nhận diện đèn giao thông (Ảnh: BYD).

Điểm đáng chú ý nhất là tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái kết hợp cảm biến LiDAR với radar và camera truyền thống. Công nghệ này là một phần của gói DiPilot 300, nằm ở cấp trung trong ba gói hỗ trợ lái “God’s Eye” của BYD. Người dùng có thể dễ dàng nhận biết phiên bản Seagull trang bị DiPilot 300 qua cụm cảm biến gắn trên nóc xe.

Theo trang Car News China, bản Seagull Vitality Edition tiêu chuẩn sử dụng pin 30,1kWh, phạm vi hoạt động 305km có giá 69.900 nhân dân tệ (tương đương 10.300 USD hay 270 triệu đồng), trong khi bản Flying Edition cao cấp hơn được trang bị pin 38,9kWh và phạm vi 405km có giá 85.900 nhân dân tệ (12.600 USD hay 333 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi bổ sung gói DiPilot 300, giá xe tăng đáng kể, lên lần lượt 90.900 nhân dân tệ (13.400 USD hay 352 triệu đồng) và 97.900 nhân dân tệ (14.400 USD hay gần 380 triệu đồng).

Việc phải chi thêm 3.100 USD cho một chiếc xe giá 10.300 USD nghe có vẻ khá khó tin, nhưng LiDAR vốn là công nghệ đắt đỏ. Đó cũng là lý do BMW và Mercedes-Benz, hai hãng từng sử dụng LiDAR trong các gói hỗ trợ lái cấp độ 3 trên dòng 7 Series và S-Class, đã loại bỏ tùy chọn trị giá khoảng 7.000 USD này khỏi các phiên bản mới nhất.

Thay vào đó, cả hai thương hiệu Đức đang tập trung vào các hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2, yêu cầu người lái quan sát đường đi nhưng có thể vận hành rảnh tay trong môi trường đô thị, khác với các hệ thống cấp độ 3 trước đây chỉ giới hạn trên cao tốc. Dù vậy, cả BMW và Mercedes đều cho biết sẽ quay lại phát triển công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 3 trong tương lai.

Mặc dù có cảm biến LiDAR, hệ thống DiPilot 300 trên Seagull vẫn chỉ là công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2, chưa đạt cấp độ 3. Tuy nhiên, BYD đã nhắc tới kế hoạch phát triển hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 3 cho một số dòng xe trong tương lai, và không loại trừ khả năng ngay cả những mẫu xe phổ thông như Seagull cũng sẽ được trang bị công nghệ này trong vài năm tới.