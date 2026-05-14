"Luật đã cấm quay đầu trên vạch đi bộ bao lâu nay, sao giờ còn tranh cãi?"

Theo Cục CSGT, vào lúc 11h50 ngày 3/4, tại ngã tư Hạc Thành giao Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa ô tô biển số 36D-006.xx vi phạm cùng lúc hai lỗi: vượt đèn đỏ và quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.

Tổng số tiền phạt dự kiến với hai lỗi nêu trên là 21,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm tạo ra nhiều tranh cãi xoay quanh lỗi "quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường". Tiền phạt của riêng lỗi này dự kiến từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

Ô tô biển số 36D-006.xx quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường (Ảnh: Cục CSGT).

"Luật áp dụng cho các trường hợp điển hình và mang tính phổ quát cao"

Tranh cãi này không mới. Nhiều năm nay, những cuộc thảo luận về việc quay đầu xe trên vạch đi bộ qua đường ở các giao lộ thỉnh thoảng lại xuất hiện trên các diễn đàn, hội nhóm người sử dụng ô tô.

Có quan điểm phổ biến là, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh (đèn đỏ với người đi bộ), người đi bộ không được phép đi qua đường. Như vậy, trên lý thuyết, vạch đi bộ qua đường sẽ bỏ trống, ô tô quay đầu ở đây sẽ rút ngắn thời gian, tránh cản trở giao thông, và cũng không gây mất an toàn.

Nhìn nhận về vấn đề này, độc giả Thiên Minh cho biết: "Mọi người quên rằng, luật pháp được ban hành để áp dụng cho các trường hợp điển hình và mang tính phổ quát cao. Nếu tình huống cụ thể không mang tính đặc thù và có thể áp dụng quy định chung thì không lý do gì phải ban hành một quy định riêng. Rất khó chia nhỏ ra từng tình huống cụ thể".

"Vạch đi bộ qua đường không chỉ được kẻ ở những giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, mà còn được kẻ ở những giao lộ không có đèn tín hiệu, hoặc những nơi dành cho người đi bộ qua đường. Và người đi bộ được ưu tiên trên vạch kẻ đường dành riêng cho họ".

"Vì vậy, quy định không được quay đầu trên tất cả phần đường, vạch sơn kẻ dành riêng cho người đi bộ là hợp lý", độc giả viết.

Người đi bộ thuộc nhóm yếu thế nhất khi tham gia giao thông

Vũ Toàn Thiện, sống tại TPHCM, phản bác quan điểm "nếu không có người đi bộ, quay đầu trên vạch đi bộ qua đường thì đâu có sao".

Anh phân tích, quay đầu xe đòi hỏi quan sát nhiều hơn khi điều khiển xe chạy thẳng hay chuyển làn. Trong một tình huống quay đầu xe điển hình ở các giao lộ, sau khi đưa xe vào vị trí sẵn sàng, tài xế trước tiên phải quan sát bên phải, đảm bảo dòng phương tiện ở làn ngược chiều đã nhường đường.

Sau đó tiếp tục quan sát bên trái, đảm bảo không có người qua đường hoặc chướng ngại vật rồi mới tăng ga, đưa xe nhập làn.

Hình ảnh mô phỏng cách quay đầu đúng ở giao lộ (Ảnh: Đào tạo lái xe).

Còn quay đầu xe ngay trên vạch đi bộ qua đường, tài xế sẽ phải quan sát cùng lúc hai bên. Nếu quá tập trung bên phải để quan sát dòng xe ngược chiều, trong một giây lát lơ đễnh, tai nạn có thể xảy ra nếu không may có người đi bộ trên vạch đi bộ qua đường.

Như vậy, lái xe qua vạch đi bộ qua đường, vào vùng lõi của giao lộ mới thực hiện thao tác quay đầu xe vừa đúng luật, vừa dễ quan sát cho tài xế.

"Người đi bộ vốn thuộc nhóm yếu thế nhất khi tham gia giao thông. Họ không có bất cứ thứ gì bảo vệ nếu không may xảy ra va chạm. Khi một chiếc xe ô tô hoặc xe máy thực hiện động tác quay đầu trên vạch này, nó sẽ choán hết không gian lưu thông, gây nguy hiểm, đồng thời tước đoạt quyền ưu tiên của người đi bộ.

Và khi tài xế ô tô mắc sai lầm, người đi bộ là phía lĩnh hậu quả nặng nhất", Toàn Thiện chia sẻ.

"Cấm quay đầu xe ở đâu?" là câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết

Sau khi Cục CSGT phân tích lỗi sai của ô tô biển số 36D-006.xx, nhiều người cho rằng, nếu ai đó nói là "không biết", thì nên học lại lý thuyết lái xe ô tô. Bởi quy định này đã nằm trong chương trình đào tạo của các trung tâm dạy lái xe.

Hay trong bộ 600 câu hỏi sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, có:

Câu hỏi số 54: "Nơi nào cấm quay đầu xe?"

Đáp án đúng: "3. Cả hai ý kiến trên", tức cấm quay đầu "Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm" và "Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều".

Câu hỏi số 55: "Người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây?".

Đáp án đúng: "1. Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, trên đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc".

Trong đó, câu hỏi 55 thuộc nhóm 60 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết. Tức chỉ cần sai một câu trong nhóm này, học viên sẽ lập tức bị trượt phần lý thuyết. Bởi đây đều là những tình huống nếu xử lý sai, có thể gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Chỉ được phép quay đầu xe phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ qua đường (Ảnh: Queensland Government).

Toàn Thiện cho biết, việc cấm quay đầu xe trên vạch đi bộ qua đường cũng được thầy giáo nhắc nhiều lần trong những buổi học thực hành. Thầy lưu ý rõ, cần đưa cả xe khỏi vạch "ngựa vằn" mới được phép thực hiện thao tác đánh lái, quay đầu xe.

"Hành vi quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường đã bị cấm từ lâu, và đã được phổ biến tại các trung tâm đào tạo lái xe. Khó hiểu vì sao đến giờ vẫn còn tranh cãi".

"Đây là một trong nhiều quy định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đang áp dụng tại rất nhiều quốc gia. Những người nhắm mắt chấp nhận hành vi này là đúng, thực chất chỉ là những lời ngụy biện cho sự thiếu kiên nhẫn hoặc kém hiểu biết pháp luật", Toàn Thiện nói.