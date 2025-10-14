Một hãng xe đóng toàn bộ cửa hàng tại Trung Quốc, chuyển sang bán online

Polestar - thương hiệu xe điện cao cấp được sáng lập bởi Volvo - đã chính thức đóng cửa hàng cuối cùng tại Trung Quốc, theo trang Auto-home. Cơ sở này đặt tại toà nhà L+Plaza ở Thượng Hải.

Polestar đã đóng cửa cơ sở bán lẻ trực tiếp cuối cùng của hãng tại Trung Quốc (Ảnht: Auto-home).

Công ty cho biết việc này nằm trong kế hoạch điều chỉnh có tính chiến lược về mô hình kinh doanh của họ tại Trung Quốc. Dù đóng cửa cơ sở bán hàng trực tiếp, nhưng hãng vẫn duy trì các hoạt động khác cũng như đảm bảo quyền lợi khách hàng. Giờ đây, Polestar chủ yếu bán xe thông qua các kênh trực tuyến.

Hồi tháng 6, Polestar nhận được 200 triệu USD vốn góp từ PSD Investment, một công ty thuộc sở hữu một phần của tỷ phú Li Shufu, người sáng lập công ty Geely Holding đang sở hữu thương hiệu Volvo. Việc này được thực hiện khi Polestar phát hành gần 190,5 triệu cổ phiếu Class A ADS với giá 1,05 USD/cổ phiếu.

Sau thương vụ góp vốn này, ông Li Shufu được cho là nắm tổng cộng 66% cổ phần Polestar thông qua PSD Investment và Volvo. PSD Investment sẽ chuyển đổi 20 triệu cổ phiếu Class B thành cổ phiếu Class A để duy trì quyền bỏ phiếu dưới 50%. Hiện tại, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Polestar được cho là ở mức 21,7 tỷ nhân dân tệ, với mức nợ lên tới 51,2 tỷ nhân dân tệ.

Polestar 5, mẫu xe điện GT cỡ lớn với thiết kế 4 cửa, vừa trình làng tại Triển lãm Ô tô Munich 2025. Xe sử dụng nền tảng khung gầm nhôm dạng mô-đun hoàn toàn mới được phát triển tại trung tâm thử nghiệm Polestar Mira ở Anh. Đây cũng là nền tảng sẽ được dùng cho mẫu Polestar 6 sẽ ra mắt vào năm 2026.

Mẫu xe này sử dụng hai mô-tơ điện, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất 884 mã lực và mô-men xoắn 900Nm, có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong chưa đến 3 giây và phạm vi hoạt động 480km/lần sạc, theo chuẩn đường thử WLTC. Xe có khả năng sạc trong 5 phút đi thêm được 160km.

Tại Trung Quốc, Polestar hiện bán ba mẫu xe - Polestar 2, Polestar 3, và Polestar 4, với giá từ 299.800 nhân dân tệ đến 798.000 nhân dân tệ (1,1-2,9 tỷ đồng). Trên phạm vi toàn cầu, thương hiệu này đạt doanh số khoảng 44.900 xe trong năm 2024, giảm 15% so với năm 2023.

Tại thị trường Trung Quốc, doanh số của Polestar trong 5 năm gần đây như sau:

Năm 2021: 2.048 xe

Năm 2022: 1.717 xe

Năm 2023: 1.100 xe

Năm 2024: 3.120 xe

Năm 2025 (6 tháng): 69 xe.