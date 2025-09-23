Một bộ lọc dầu khiến hai nhân viên cửa hàng phụ tùng ô tô thiệt mạng

Việc nhầm bộ lọc dầu được cho là nguyên nhân khiến hai nhân viên cửa hàng phụ tùng ô tô bị sát hại (Ảnh minh hoạ: Carscoops).

Hai nhân viên cửa hàng phụ tùng ô tô O’Reilly ở New Mexico đã bị sát hại sau cuộc tranh cãi với khách hàng liên quan đến lọc dầu của xe. Vụ việc khiến Jesus Valdez (18 tuổi) và Richard Newman (47 tuổi) thiệt mạng.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Bernalillo, lực lượng chức năng đã có mặt tại cửa hàng vào khoảng 17h10 ngày 14/9 sau khi nhận tin báo về một vụ nổ súng. Khi họ đến nơi, một nạn nhân đã tử vong còn người kia bị thương nặng.

Cảnh sát nhanh chóng truy tìm nghi phạm và bắt giữ Ismael Rene Tena, 27 tuổi. Người này bị cáo buộc tội danh giết người liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng theo trang KOAT, vụ việc xuất phát từ một chiếc lọc dầu. Cha của nghi phạm khai với cảnh sát rằng họ đến cửa hàng để đổi một bộ lọc dầu và yêu cầu bổ sung hai can dầu, vì số dầu ban đầu đã bị lãng phí do dùng sai lọc. Như vậy, có vẻ như đây chỉ là một sự cố thay dầu.

Cửa hàng phụ tùng ô tô O’Reilly ở New Mexico (Ảnh: O'Reilly Auto Parts).

Tena đã tỏ ra giận dữ, cầm hai can dầu rồi rời khỏi cửa hàng. Hai nạn nhân đi theo anh ta ra ngoài, và tại đây họ bị bắn.

Vụ giết người vô nghĩa này đã gây rúng động, và Tena sau đó khai rằng anh ta lo sợ cho sự an toàn của bản thân, vì cả hai nhân viên đã xô đẩy và đấm mình. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vết bầm nào trên người Tena cho thấy điều đó.

Vậy là dường như hai người đã mất mạng chỉ vì vài can dầu có giá trị chưa đến 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).