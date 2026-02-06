Mô tô giới hạn cả Việt Nam có đúng một chiếc, chốt giá ngang Kia Sonet

Đại lý Ducati tại TPHCM vừa đưa về phiên bản kỉ niệm 10 năm của dòng Ducati Scrambler (mở bán từ 2015), có tên 10 Anniversario Rizoma Edition.

Biến thể đặc biệt này là sản phẩm kết hợp của hãng mô tô Italy cùng thương hiệu phụ kiện nổi tiếng Rizoma, xuất xưởng 500 chiếc trên toàn thế giới.

Chiếc Ducati Scrambler 10 Anniversario Rizoma Edition về Việt Nam có số thứ tự 362 (Ảnh: Lê Thịnh).

Theo chia sẻ từ phía đại lý, chiếc Ducati Scrambler đặc biệt này có giá 529 triệu đồng, đắt hơn 170 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn (359 triệu đồng) và ngang giá một mẫu ô tô gầm cao hạng A như Kia Sonet (từ 499 triệu đồng). Tuy nhiên, nhân viên tư vấn bán hàng hé lộ xe đã có chủ.

Số thứ tự của xe được khắc trên cùm bắt ghi-đông (Ảnh: Lê Thịnh).

Rizoma là thương hiệu phụ kiện mô tô không còn xa lạ với người chơi mô tô tại Việt Nam, nổi tiếng với những sản phẩm được làm từ vật liệu cao cấp như nhôm hay sợi carbon.

Trên chiếc Ducati Scrambler 10 Anniversario Rizoma Edition, Rizoma tiếp tục thể hiện thế mạnh với các chi tiết nhôm nguyên khối, như gương chiếu hậu, nắp bình xăng, tấm ốp bảo vệ đầu đèn, bảo vệ động cơ hay gác chân.

Các tấm ốp nhôm nguyên khối có màu nâu đồng, nổi bật trên nền sơn đen và trắng của xe (Ảnh: Lê Thịnh).

Ducati Scrambler là dòng xe mang tính biểu tượng của hãng mô tô Italy, góp phần đẩy mạnh doanh số bán hàng toàn cầu của thương hiệu này. Tại Việt Nam, sản phẩm này cũng được các biker ưa chuộng nhờ thiết kế tân cổ điển, đi kèm trải nghiệm vận hành mạnh mẽ.

Ducati Scrambler 10 Anniversario Rizoma Edition vẫn sử dụng khối động cơ 803cc, đi kèm hộp số 6 cấp, sản sinh công suất 73 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65,2Nm (Ảnh: Lê Thịnh).

Tuy nhiên, giới tư vấn bán hàng cho biết những phiên bản được đưa về trong vài năm gần đây không còn “hút” khách như trước. Ngoài rào cản chính là giá bán cao (từ khoảng 350 triệu đồng), người dùng có xu hướng chuộng thế hệ cũ của dòng xe này nhờ thiết kế cụm đồng hồ tròn đặt lệch một bên, không phải loại TFT 4,3 inch như đời hiện hành.

Chưa kể, những chiếc Ducati Scrambler thuộc thế hệ cũ đang có giá sang nhượng dễ tiếp cận, dao động 150-200 triệu đồng (với xe có đời sản xuất 2015-2019).

Tương tự phiên bản thương mại cao cấp nhất (Full Throttle), Ducati Scrambler 10 Anniversario Rizoma Edition cũng được trang bị bộ phanh Brembo 4 piston kẹp, đi kèm phanh đĩa trước có đường kính 330mm. Công nghệ an toàn có điểm nhấn là hệ thống phanh chống bó cứng ABS 2 kênh (Ảnh: Lê Thịnh).

Thương hiệu Ducati tại Việt Nam vừa bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thay đổi đơn vị phân phối, từ CT Wearnes Việt Nam sang Trâm Anh Motorsports (TAMS) kể từ ngày 12/9/2025.

Việc đổi nhà phân phối kéo theo một số điều chỉnh trong định hướng kinh doanh của hãng xe Italy, đáng chú ý là mặt bằng giá mới của nhiều dòng xe được điều chỉnh giảm khoảng 5–10% so với trước đây.