Khách Việt bớt chuộng xe xăng nhưng Vision mới vẫn kênh giá tại đại lý

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, giá bán các dòng xe máy trên thị trường hiện tương đối ổn định, ngoại trừ một số mẫu xe mới ra mắt vào cuối năm 2025, trong đó có Honda Vision 2026.

Khảo sát tại một số đại lý trên địa bàn Hà Nội cho thấy mẫu xe tay ga này đang xuất hiện tình trạng kênh giá khoảng 1,5 triệu đồng so với mức niêm yết.

So với đời cũ, Honda Vision 2026 chỉ thay đổi bộ phối màu cùng tem thân xe (Ảnh: Đại lý Honda).

Cụ thể, biến thể Tiêu chuẩn của Honda Vision 2026 có giá niêm yết 31,3 triệu đồng nhưng thực tế đang được chào bán ở mức khoảng 33 triệu đồng tại một số đại lý. Thậm chí, có nơi rao giá biến thể này lên tới gần 37 triệu đồng.

Nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu mua sắm xe trước Tết tăng cao được xem là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đội giá của Honda Vision 2026. Tại một số đại lý Honda ở khu vực miền Nam, chỉ các phiên bản cao cấp của Vision 2026 còn sẵn hàng, trong khi biến thể Tiêu chuẩn đã rơi vào tình trạng khan hiếm.

Việc Honda Vision 2026 bị kênh giá tại đại lý được xem là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh người tiêu dùng trong nước đang giảm dần sự quan tâm đối với xe máy sử dụng động cơ đốt trong.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Xe máy Việt Nam, tổng doanh số bán hàng năm 2025 của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024.

Trong cơ cấu doanh số này, một số mẫu xe máy điện như Yamaha Neo’s và Honda ICON e: đã được ghi nhận, song tỷ trọng vẫn còn khiêm tốn, phần lớn doanh số tiếp tục đến từ các mẫu xe chạy xăng.

Thực tế này phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường trong bối cảnh Nhà nước đang từng bước thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh.

Dải sản phẩm xe máy điện VinFast hút khách Việt nhờ đa dạng mẫu mã kết hợp với nhiều chương trình khuyến mại như hỗ trợ “thu xăng đổi điện”, giảm giá trực tiếp và miễn phí sạc đến năm 2027 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở chiều ngược lại, thị trường xe máy điện ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của VinFast với 406.453 xe được bán ra trong năm 2025, tăng 473% so với năm 2024. Bình quân mỗi ngày có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast được bàn giao tới tay khách hàng trong nước.