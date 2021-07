Mercedes-Benz S 680 Guard 2022 đúng chuẩn "Xe chủ tịch"

Dân trí Cửa kính dày 10 cm, có sẵn bình ôxy trên xe và dùng lốp run-flat..., xe bọc thép Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC được thiết kế để phục vụ các chính trị gia, doanh nhân, người nổi tiếng...

Dù Mercedes-Benz vẫn giữ kín thông tin về trang bị, nhưng truyền thông Đức cho biết, mẫu S680 Guard 4Matic được phát triển từ bản S-Class trục cơ sở kéo dài và đạt chuẩn chống đạn cao nhất dành cho xe dân sự - VPAM VR10. Theo đó, người ngồi trên xe sẽ được đảm bảo an toàn trong các vụ tấn công vũ trang nhỏ.

Thay vì tăng cường vật liệu bảo vệ cho một chiếc S-Class, các kỹ sư của Mercedes đã nâng cấp toàn bộ thân xe để đảm bảo độ kiên cố, khả năng bảo vệ vượt trội so với mẫu Guard đời cũ. Cửa sổ gồm nhiều lớp kính và nhựa tổng hợp (polycarbonate), dày 10 cm. Bộ lốp Michelin PAX run-flat có thể chạy thêm tới 30km sau khi bị thủng.

Một số thay đổi khác so với các xe S-Class tiêu chuẩn gồm: cửa kính thủy lực, tức là vẫn sẽ hoạt động bình thường ngay cả khi hệ thống điện tử của xe trục trặc do bị tấn công. Mercedes cũng đã hiệu chỉnh lại hộp số và hệ thống lái cho phù hợp với trọng lượng tăng thêm của xe do các trang bị chống đạn. Không có thông tin chính thức, nhưng S 680 Guard 2022 được cho là nặng tới 4,2 tấn.

Xe có cả bản 4 và 5 chỗ ngồi, trang bị sẵn bình ôxy và hệ thống cứu hỏa phòng trường hợp xấu.

Nội thất về cơ bản giống các xe S-Class tiêu chuẩn, tức là bọc da cao cấp, ốp gỗ và nhiều trang bị công nghệ cao. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng lắp tủ lạnh trên xe.

Dưới nắp ca-pô là động cơ V12 6.0L tăng áp kép, cho công suất 604 mã lực và mô-men xoắn 612 lb-ft (830 Nm), kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 190 km/h.

Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC được cho là cần tới 51 ngày để sản xuất và có giá bán từ 547.400 euro (khoảng 650.000 USD).

Nhật Minh

Theo Motor1, Carscoops