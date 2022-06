Mercedes-Benz GLC 2023 thay đổi ít nhưng quan trọng

Thay đổi ngoại thất không đáng kể

Không có gì ngạc nhiên khi Mercedes-Benz hầu như giữ nguyên thiết kế ngoại thất của GLC nếu biết rằng đây đang là dòng xe bán chạy nhất của hãng.

Phải rất tinh mắt mới nhận thấy sự thay đổi của Mercedes-Benz GLC 2023 dù là một thế hệ hoàn toàn mới.

Ở phía trước, GLC 2023 có lưới tản nhiệt lớn hơn, cụm đèn pha bớt tròn trịa và các hốc gió nhỏ hơn nhưng kiểu cách hơn trước. Thân xe dù không có thay đổi gì đột phá, nhưng trông thấp hơn, dài hơn và rộng hơn.

Thực tế là GLC 2023 dài hơn trước 60,96mm, tăng từ 4.655mm lên 4.716mm. Trong khi đó, chiều cao giảm 4mm, còn chiều dài cơ sở tăng 15mm lên 2.888mm. Chiều ngang thân xe vẫn là 1.890mm, nhưng chiều ngang cơ sở (khoảng cách giữa hai trục bánh xe) tăng 6,09 mm ở phía trước và 23,11mm ở phía sau.

Chiều dài và chiều rộng cơ sở tăng lên dẫn tới việc GLC 2023 có dung tích khoang chứa đồ phía sau tăng 70,7 lít lên tổng cộng 620,1 lít. Việc thay đổi kích thước, dù nhỏ, nhưng cũng giúp GLC 2023 có hệ số cản giảm từ 0.31 xuống còn 0.29.

Nội thất được nâng cấp về công nghệ

Giống như nhiều mẫu xe sang khác, GLC 2023 cũng được đặc biệt chú trọng nâng cấp phần nội thất.

Màn hình kiểu tablet cỡ lớn - 11,9 inch của hệ thống thông tin - giải trí cùng với màn hình 12,3 inch phía sau vô-lăng chính là trang bị nổi bật và quan trọng nhất bên trong xe GLC 2023. Trong khi đó, táp-lô và ta-pi cửa được thiết kế tinh tế, hiện đại. Vật liệu màu xám trải khắp táp-lô (khách mua xe có thể chọn các tông màu và họa tiết khác).

Mercedes tiếp tục áp dụng triết lý thiết kế "nổi", với các nút điều khiển ghế và màn hình tạo cảm giác hòa vào phần ốp xung quanh.

Không gian bên trong xe nhìn chung vẫn như trước. Thay đổi quan trọng nhất có lẽ là không gian trên đầu ghế trước tăng 15mm, giúp người cao ngồi thoải mái.

Dù kiểu dáng xe vẫn như trước, nhưng GLC 2023 có những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng về tỷ lệ kích thước.

Nâng cấp công nghệ

Công nghệ mới chính là điểm nhấn của GLC 2023. Cả hai màn hình cỡ lớn nói trên đều là trang bị tiêu chuẩn và là sự nâng cấp lớn so với xe đời cũ. Ngoài ra, tất cả xe GLC 2023 còn được trang bị tiêu chuẩn ghế có sưởi, Android Auto, Apple CarPlay, sạc không dây và tính năng quét vân tay để lưu cài đặt của tài xế.

Không dừng lại ở đó, màn hình HUD màu sử dụng công nghệ được gọi là "ca-pô xuyên thấu", vì nó hiển thị trực quan thông tin bên dưới đầu xe. Tính năng này sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi xe chạy off-road. Tất nhiên, khách cần phải lắp camera 360 thì GLC 2023 mới có "ca-pô xuyên thấu".

Trang bị động cơ không đổi

Tất cả xe GLC không phải bản AMG sẽ vẫn dùng động cơ 4 xy-lanh 2.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, cho công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 295 lb-ft.

Phiên bản tiêu chuẩn GLC 300 được trang bị hệ dẫn động cầu sau, còn GLC 300 4MATIC dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Cả hai dùng hộp số tự động 9 cấp và có khả năng tăng tốc lên 96 km/h trong 6,2 giây. Mercedes cho biết GLC được giới hạn tốc độ ở mốc 209 km/h.

Giống như các xe khác của Mercedes, GLC 2023 có nhiều gói trang bị an toàn cho khách hàng lựa chọn theo nhu cầu. Mercedes cho biết đã thay đổi logic "đóng gói" trang bị an toàn theo hướng hợp lý và thực tế hơn. Ví dụ, gói hỗ trợ đỗ xe mới giờ đây có cả tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động và hệ thống camera 360. Gói Hỗ trợ lái gồm các tính năng an toàn quan trọng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đánh lái chủ động, và hỗ trợ quan sát biển báo giao thông.

Một số hình ảnh của mẫu Mercedes-Benz GLC 2023:

Ảnh: Mercedes-Benz