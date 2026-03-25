Mazda CX-90 vướng vào vụ kiện tập thể tại Mỹ

Vụ kiện tập thể được đưa ra bởi nguyên đơn là ông James R. Burnell, cáo buộc hệ thống phanh và hệ thống hỗ trợ giữ làn của chiếc Mazda CX-90 hoạt động không ổn định.

Mẫu SUV ba hàng ghế Mazda CX-90 đời 2024 (Ảnh: Mazda).

Burnell cho biết đã rất nhiều lần đưa xe đến đại lý để khắc phục lỗi, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vấn đề lại tái diễn. Vị chủ xe này tỏ ra lo lắng về mức độ an toàn khi vận hành chiếc Mazda CX-90. Ông cho rằng trục trặc ở hệ thống phanh và hỗ trợ giữ làn ảnh hưởng đến các xe CX-90 đời 2024-2026.

Trước đó, vào cuối năm 2024, sau khi sử dụng chiếc Mazda CX-90 2024 được hơn 1.000km, Burnell đã phải mang xe tới đại lý để kiểm tra tiếng kêu xuất phát từ hệ thống phanh. Kể từ đó đến nay, sau nhiều lần sửa chữa, tiếng kêu từ hệ thống phanh vẫn tiếp tục xuất hiện.

Đại lý mà ông Burnell mang xe đến kết luận rằng chiếc CX-90 đời 2024 của ông bị mòn đĩa và má phanh. Đại lý đã tiến hành bôi mỡ cho má phanh để giảm tiếng ồn.

Một chủ xe tại Mỹ cho biết nhiều lần khắc phục tiếng kêu của hệ thống phanh nhưng không được (Ảnh: Autoblog).

Tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng kêu lại phát ra từ hệ thống phanh. Cuối cùng, đại lý quyết định thay thế toàn bộ hệ thống phanh trên chiếc CX-90 của ông Burnell. Dù vậy, tiếng kêu lại xuất hiện chỉ sau một thời gian ngắn.

Ông Burnell cùng một số người dùng Mazda CX-90 cho rằng với vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì đó là lỗi thiết kế hoặc lỗi sản xuất, chứ không phải hao mòn thông thường.

Bên cạnh vấn đề về hệ thống phanh, vụ kiện tập thể còn tập trung vào lỗi của hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên chiếc Mazda CX-90. Cụ thể, các chủ xe cho rằng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường thay vì nhẹ nhàng đưa xe trở lại làn đường, lại can thiệp quá mạnh vào vô lăng.

Người dùng tại Mỹ cho rằng hệ thống hỗ trợ giữ làn đã tác động quá mạnh vào vô lăng (Ảnh: Autoblog).

Vào năm 2025, Burnell đã khởi kiện Mazda về hiện tượng rung giật phanh trên chiếc SUV CX-90. Ở vụ kiện mới này, ông đại diện cho một nhóm khách hàng đang sở hữu dòng SUV ba hàng ghế của Mazda. Họ cho rằng vấn đề xuất hiện trên chiếc CX-90 không chỉ là sự cố đơn lẻ mà nhiều xe khác cũng gặp tình trạng tương tự.