Mazda BT-50 2022 tăng giá cả trăm triệu đồng, thêm trang bị đấu Ford Ranger

Dân trí Mẫu xe bán tải BT-50 đời 2022 được Mazda thay đổi toàn bộ động cơ, nội và ngoại thất theo hướng hiện đại và nhiều công nghệ, đồng thời mức giá cũng tăng theo với khởi điểm từ 659 triệu đồng.

Ở thế hệ mới, BT-50 mang đến diện mạo có phần lạ lẫm so với thế hệ trước nhưng lại dễ dàng bắt gặp các đường nét tương đồng trên các mẫu crossover của Mazda. Phần đầu xe gợi đến CX-8 với mặt ca-lăng mạ chrome và các thanh ngang. Cụm đèn lấy cảm hứng từ các mẫu xe con như Mazda3, mang đường nét mềm mại.

Lần này, có thể hãng xe Nhật Bản muốn hướng tới một mẫu bán tải đi phố, thanh thoát hơn. Xuất hiện những ý kiến trái chiều xung quanh thiết kế mới khi không ít người dùng quen với hình ảnh những chiếc pick-up hầm hố, cơ bắp. Ngược lại, có khách hàng mua xe bán tải nhưng chủ yếu đi trong phố, nên Mazda BT-50 2022 mở ra lựa chọn mới.

Đường nét thiết kế nhẹ nhàng ấy duy trì sang thân xe, bộ mâm 18 inch hay cả đèn hậu. Đằng sau diện mạo mới mẻ, BT-50 cũng sử dụng hệ thống khung gầm khác so với đời trước, trong đó chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.280 x 1.870 x 1.800mm, trục cơ sở 3.125mm. So với thế hệ trước, xe mới ngắn hơn, thấp hơn nhưng rộng hơn một chút.

Phong cách bán tải đi phố hiện diện cả trong nội thất của Mazda BT-50 2022. Vô-lăng ba chấu hiện đại, màn hình giải trí 9-inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, cụm đồng hồ phía sau vô-lăng với màn hình thông tin 4,2-inch kết hợp analog. Xe có 8 loa âm thanh vòm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chống chói tự động.

Động cơ trước đây được Mazda thay bằng máy 1.9L cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe có hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai cầu sau và gài cầu điện tử, trong khi các phiên bản còn lại là một cầu.

Một số trang bị hiện đại được Mazda mang lên BT-50 mới bao gồm đèn pha tự động, gạt mưa tự động cảnh bảo điểm mù, cảm biến trước sau, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống 7 túi khí.

Với các nâng cấp, Thaco tăng giá khoảng 80-145 triệu cho các phiên bản của Mazda BT-50 mới so với trước đây. Khởi điểm là bản MT 4x2 có giá 659 triệu đồng, bản AT 4x2 là 709 triệu đồng, AT Luxury 4x2 giá 789 triệu đồng và cao cấp nhất là 849 triệu đồng cho AT Premium 4x4.

Việc thay đổi toàn diện hứa hẹn mang đến cho Mazda BT-50 những cơ hội mới để cạnh tranh trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam, vốn đang thống trị bởi Ford Ranger. Mẫu xe của thương hiệu Mỹ chiếm khoảng 60% thị phần, trong khi đó doanh số 7 tháng đầu năm nay của BT-50 là chưa đầy 700 chiếc, xếp trong nhóm cuối bảng.

Đình Nam