Mẫu xe "song sinh" với Porsche Cayenne sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2026?

Ra mắt lần đầu vào năm 2002, mẫu SUV cao cấp này được phát triển song song với Porsche Cayenne thế hệ đầu tiên, chia sẻ cùng nền tảng khung gầm và thực hiện sứ mệnh kép: vừa là chiếc SUV đầu tiên của Porsche, vừa giúp cựu Chủ tịch Ferdinand Piëch của tập đoàn Volkswagen hiện thực hóa tham vọng đưa thương hiệu Volkswagen lên phân khúc cao cấp với những mẫu xe như Touareg và mẫu sedan Phaeton.

Các nguồn tin nội bộ tiết lộ với tạp chí Autocar rằng Touareg sẽ ngừng sản xuất vào năm 2026, sau 24 năm mẫu xe này có mặt trên thị trường.

Touareg là mẫu xe "song sinh" với Porsche Cayenne, dùng chung nền tảng khung gầm (Ảnh: Autocar).

Quyết định khai tử Touareg phản ánh sự thay đổi trong ưu tiên chiến lược của Volkswagen. Mẫu Tayron hiện được định vị là lựa chọn thay thế với chi phí thấp hơn, dễ tiếp cận hơn và đã đảm nhận phần lớn vai trò mà Touareg từng nắm giữ. Tayron hiện được bán tại nhiều thị trường toàn cầu quan trọng, có các phiên bản hai hoặc ba hàng ghế, khả năng kéo tối đa 2.500kg với phiên bản 2.0 TSI 4Motion, cùng khoang nội thất linh hoạt hơn.

Khi không có mẫu kế nhiệm trực tiếp nằm trong kế hoạch, việc Touareg rút lui sau 24 năm cũng đánh dấu sự kết thúc cho tham vọng thâm nhập thị trường xe cao cấp của Volkswagen.

Bên cạnh Touareg, Volkswagen cũng quyết định khai tử mẫu ID.5 trong danh mục sản phẩm.

Ra mắt vào năm 2021 như một phiên bản thể thao hơn, mang kiểu dáng coupe của ID.4, ID.5 chủ yếu nhắm tới thị trường Trung Quốc, nhưng không đạt được thành công đáng kể tại đây. Ở châu Âu, mẫu xe này cũng bị mẫu ID.4 có tính thực dụng hơn làm lu mờ.

Kế hoạch dừng sản xuất ID.5 dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2027, như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các dòng xe bán chạy hơn.

Ở một diễn biến khác, kế hoạch từng được nhắc tới trước đây về mẫu “mini Buzz” - một mẫu MPV điện cỡ nhỏ sử dụng nền tảng MEB, đóng vai trò kế nhiệm Touran - đã được thảo luận trong nội bộ ban lãnh đạo Volkswagen.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Giám đốc điều hành Thomas Schäfer cho biết đây không phải là ưu tiên hiện tại, và công ty thành viên Skoda đang cân nhắc phát triển một mẫu xe tương tự cho danh mục sản phẩm tương lai.

“Chúng tôi đã xem xét ý tưởng này, nhưng thị trường đang ưu tiên các mẫu crossover và SUV. Đây là hướng đi mà chúng tôi quyết định lựa chọn”, nguồn tin cho biết.

Việc không tiếp tục phát triển mẫu MPV điện phần nào cũng do năng lực kỹ thuật tại trung tâm R&D Braunschweig (Đức) của Volkswagen đang được dồn hết cho các dự án quan trọng hơn, đặc biệt là mẫu Golf chạy điện trong tương lai.