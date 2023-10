Sự việc diễn ra hôm 26/9 trên tuyến đường gom dẫn lên cầu Thanh Trì (Hà Nội) và được ghi lại bởi camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, chiếc xe tải van đã lao từ hầm chui ở bên trái sang đường nhánh ở bên phải, có vẻ như tài xế không hề giảm tốc độ để quan sát, dẫn đến tình huống giao thông khá nguy hiểm, rất dễ xảy ra va chạm nếu hai xe đang đi thẳng không phanh kịp.

Màn sang đường như cảm tử của xe chở hàng gây phẫn nộ (Video: Otofun).

"Có vẻ như đây là cung đường quen thuộc của tài xế, đi nhiều nên có tâm lý chủ quan. Không phải là tất cả, nhưng tôi thấy đa số xe chở hàng, cả xe máy và ô tô, chạy khá ẩu, tài xế thì thiếu tập trung quan sát, có thể do mải xử lý thông tin đơn hàng, hoặc do áp lực thời gian giao nhận hàng", tài khoản Duy Anh bình luận sau khi xem clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Xe van đi ẩu thì rõ rồi, nhưng tôi nghĩ, khi qua ngã ba ngã tư mà có đường rẽ thì các bác cứ đi chậm thôi nhé, để có tình huống gì mình còn xử lý kịp. Với cả khi đi chậm nếu không may có xảy ra va chạm thì cũng giảm thiểu thiệt hại", tài khoản Vũ Tuấn nêu ý kiến.

"Tham gia giao thông cứ phải đặt an toàn lên trên hết, chứ không nên quan niệm miễn mình đi đúng là được. Đi đúng nhưng phải an toàn nữa, như trong tình huống này, rõ ràng tài xế xe van sai, nhưng nếu cả hai bên chú ý giảm tốc khi qua điểm giao cắt thì sẽ an toàn hơn", tài khoản Trần Minh bình luận.

"May mà xe có camera hành trình là xe con, chứ nếu là xe tải, xe container thì liệu có dừng lại kịp để tránh như vậy không? Tài xế xe chở hàng nên rút kinh nghiệm, đừng để đến khi quá muộn", tài khoản Quang Anh đặt giả thiết.

Điều 24 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Như vậy, trong tình huống trên, rõ ràng xe tải van phải nhường đường cho các xe đang đi thẳng.