Camera phạt nguội được lắp dày đặc ở Hà Nội: Tài xế đừng dại "vượt rào"

Với số lượng camera dày đặc tại các ngã ba, ngã tư trong nội thành Hà Nội, nếu vi phạm luật giao thông, tài xế sẽ khó tránh khỏi bị phạt nguội (Ảnh: Thế Hưng).

Dưới đây là danh sách các tuyến đường đang có camera giao thông ở Hà Nội:

1. Giảng Võ - Cát Linh

2. Giảng Võ - Láng Hạ

3. Điện Biên Phủ - Trần Phú

4. Phan Đình Phùng - Hùng Vương

5. Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt

6. Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế

7. Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh

8. Ô Chợ Dừa

9. Đại Cồ Việt - Giải Phóng

10. Đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh Viện Bạch Mai

11. Hàng Giấy - Hàng Đậu

12. Quán Thánh - Thanh Niên

13. Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc

14. Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

15. Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng

16. Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch

17. Âu Cơ - Lạc Long Quân

18. Phạm Văn Đồng - Bộ Công An

19. Láng Hạ - Thái Hà

20. Láng Hạ - Đường Láng

21. Hoàng Cầu - La Thành

22. Phạm Hùng - Mễ Trì

23. Kim Mã - Núi Trúc

24. Phố Huế - Hàng Bài

25. Phố Huế - Trần Khát Chân

26. Phan Đình Phùng - Hàng Cót

27. Thanh Niên - Yên Phụ

28. Giải Phóng - Kim Đồng

29. Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển

30. Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng

31. Tuyến đường Tây Sơn

32. Tuyến đường Bà Triệu

33. Tuyến đường Tràng Tiền

34. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng

35. Tuyến đường Hai Bà Trưng

36. Tuyến đường Cầu Giấy

37. Thăng Long - Nội Bài

38. Nhật Tân - Nội Bài mới

39. Lý Thường Kiệt - Hàng Bài

40. Tràng Thi - Cửa Nam

41. Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

42. Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức

43. Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn

44. Võ Chí Công - Xuân La

45. Km 263, Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45

46. Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua cổng Bệnh viện 108, Phường Bạch Đằng

47. Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45

48. Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

49. Ngõ 9 Phạm Văn Bạch

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ lắp thêm hơn 40.000 camera giám sát trong giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn sau 2030; trong đó có hơn 23.700 camera phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.

Khi nào CSGT áp dụng hình thức phạt nguội?

Theo quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BCA về công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT), áp dụng từ ngày 1/1/2025, đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

VNeTraffic là ứng dụng do Bộ Công an quản lý, vận hành (Ảnh: Nhật Minh).

Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi phát hiện vi phạm hành chính, nhưng vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở.

Nếu trường hợp vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nhưng Công an xã, phường, thị trấn chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối, thì kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được chuyển đến Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở.

Cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính.

Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.