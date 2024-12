Lý do chủ xe Nissan Navara EL đời 2017 chạy hơn 400.000km vẫn chọn mua Navara 2024

Năm 2017, anh Nguyễn Bá Luận (sống tại Hà Nội) mua chiếc Nissan Navara EL, sử dụng kết hợp công việc kinh doanh và đi lại cho cả gia đình. Trong quá trình sử dụng, anh đã nâng cấp bộ đèn pha của bản Pro4X, bệ tỳ tay trung tâm và ghế ngồi chỉnh điện.

Theo anh Bá Luận, sở dĩ anh lựa chọn Nissan Navara vì xe có tính bền bỉ, hệ thống treo đa điểm êm ái, đáp ứng chở hàng và di chuyển cá nhân. "Hãng xe Nhật Bản nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan nên xe bền, ít hỏng vặt", anh Bá Luận đánh giá.

Ngoài phục vụ công việc tại xưởng in và thi công nội thất, anh Luận cũng tận dụng ưu điểm "bán tải đi phố" của Navara EL trong cuộc sống hàng ngày. Xe linh hoạt khi đi chơi, dạo phố, đi đường hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Trong 7 năm sử dụng, anh Luận đánh giá hài lòng khi sử dụng Nissan Navara EL kết hợp công việc kinh doanh và đi lại cho cả gia đình (Ảnh: NVCC).

Đến nay, anh Luận bày tỏ hài lòng khi sử dụng Nissan Navara EL suốt 7 năm cho hành trình hơn 400.000km, từ trải nghiệm cho đến chi phí bảo dưỡng, bảo trì, cũng như phí vận hành. Độ bền bỉ và khả năng vận hành của xe đã giúp anh trên những chặng đường dài, địa hình di chuyển đa dạng, cũng như đóng góp cho hoạt động kinh doanh của gia đình.

Anh Bá Luận là thành viên ban quản trị của hội NAC (Nissan Navara Club) nên thường xuyên tham gia các hoạt động gặp gỡ, thiện nguyện của hội. Trên những hành trình này, anh cảm thấy may mắn vì luôn có sự đồng hành của Nissan Navara.

Tuy nhiên, anh thẳng thắn nhìn nhận một số điểm chưa hài lòng ở Navara EL đời trước, như khả năng chống ồn, vô-lăng hơi nặng…

Năm 2022, Navara được nâng cấp với động cơ diesel tăng áp kép (twin turbo) dung tích 2.3L thay thế cho loại 2.5L trước đó, khắc phục những hạn chế trên. Nissan tiếp tục hoàn thiện hơn nữa sản phẩm của mình trên phiên bản 2024, anh Bá Luận nhận xét.

Trong lần chạy thử phiên bản mới, anh Bá Luận nhận thấy một số thiết kế như hệ thống taplo đã thay đổi theo hướng hiện đại, thân thiện hơn. Vô-lăng nhẹ hơn trước nhưng vẫn cho cảm giác lái chính xác, vào cua mượt mà. Hệ thống chống ồn tốt hơn phiên bản trước, nội thất nâng cấp cách âm hướng đến trải nghiệm khách hàng.

Nissan đã sử dụng vật liệu cách âm 3 lớp, vật liệu hấp thụ tiếng ồn giữa khoang động cơ và cabin. Ngoài ra, cửa kính cũng là loại kính cách âm chuyên dụng, gồm 2 lớp kính ngoài và một lớp màng giảm âm chính giữa.

Anh Luận trải nghiệm phiên bản Nissan Navara 2024 (Ảnh: NVCC).

Người dùng đánh giá vô lăng nhẹ, ôm cua mượt mà (Ảnh: NVCC).

Anh Luận cũng đánh giá hệ thống treo đa điểm, khả năng trọng tải được cải thiện. Trên xe có nhiều kiện hàng nhưng anh đi chắc tay, cảm giác lái ổn định hơn phiên bản cũ.

Trên thực tế, Nissan Navara 2024 tiếp tục là dòng xe bán tải êm ái hàng đầu phân khúc khi trang bị hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và giảm chấn, kết hợp hệ thống treo sau liên kết đa điểm cùng với lò xo trụ và giảm chấn.

Xe bán tải phổ thông thường chỉ sử dụng lá nhíp làm bộ phận đàn hồi thì Nissan Navara lại dùng lò xo cuộn, giúp hấp thụ dao động mềm mại hơn, kết hợp với phuộc dầu làm giảm đáng kể dao động. Hệ thống treo trên Nissan Navara được xếp vào loại "treo đa liên kết", vốn thường chỉ được trang bị trên dòng sedan, SUV cho chi phí sản xuất đắt tiền hơn.

Hệ thống treo được thiết kế sử dụng lò xo kép 2 tầng cùng độ dày lớn, mang lại cảm giác ổn định khi vào cua, êm ái khi di chuyển trên những đoạn đường xấu, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tải nặng.

Khả năng trọng tải của xe được cải thiện (Ảnh: NVCC).

"So với phiên bản cũ, Nissan Navara 2024 nâng cấp đáng kể tính an toàn", anh Bá Luận nói. Trang bị an toàn mới trên Navara 2024 như camera 360 với tính năng offroad monitor (trên hai bản VL 4WD và Pro4X). Tính năng này được kích hoạt ở chế độ 2 cầu chậm, cho phép người lái quan sát rõ địa hình xung quanh, kể cả vị trí bánh xe. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo va chạm MOD cũng tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, camera lùi, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, 6 túi khí.

"Những điểm yếu trên bản Nissan Navara EL cũ đều đã được khắc phục hoàn toàn trên phiên bản mới này, đem lại sự hài lòng, tính năng an toàn nâng cấp đáng kể", người dùng nhận xét.

Gắn bó với Nissan Navara được trên 7 năm, anh Bá Luận cho rằng đây là mẫu xe bán tải đa dụng, đáp ứng tốt nhu cầu công việc nhưng cũng sẵn sàng phục vụ việc đi lại trong phố. "Khi có nhu cầu nâng cấp hoặc mở rộng sản xuất cần thêm xe, chắc chắn Navara sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi khi lựa chọn", anh Bá Luận nói.