Loạt xe ưu đãi hấp dẫn, mở màn cuộc đua giảm giá quý II

Ngay từ tháng đầu tiên của quý II, nhiều mẫu ô tô giảm giá hấp dẫn dự báo một cuộc đua, cạnh tranh giành thị phần ngày càng gay gắt giữa các hãng.

Thị trường ô tô Việt Nam vừa khép lại quý I/2021 với tổng doanh số bán hàng tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Ngay trong giai đoạn được xem là "chạy đà" cho cuộc đua đến ngôi vương ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021, hiện tại nhiều mẫu xe tiếp tục được ưu đãi giảm giá hấp dẫn trên dưới cả trăm triệu đồng, phần nào cho thấy sự cạnh tranh giành giật thị phần đầy kịch tính giữa các hãng xe trong đầu quý II.

Honda HR-V giảm giá 150 triệu đồng

Một số đại lý Honda tại miền Bắc đang áp dụng mức ưu đãi lên đến 150 triệu đồng, gồm ưu đãi tiền mặt đi kèm nhiều quà tặng như phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ, gói bảo dưỡng,...

Honda HR-V giảm sâu lên đến 150 triệu đồng.

Hiện tại, giá niêm yết của Honda HR-V 2021 khởi điểm từ 786 triệu đồng, cao nhất phân khúc. Sau ưu đãi, giá xe chỉ tương đương Hyundai Kona, thậm chí rẻ hơn Toyota Corolla Cross.

Honda HR-V đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai và đã được mở bán từ tháng 09/2018. Xe được nhập khẩu Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản (G và L) sử dụng động cơ 1.8L i-VTEC có công suất 141 mã lực/mô-men xoắn 172 Nm.

Mẫu xe này vẫn đang hụt hơi trước các đối thủ nặng ký như Toyota Corolla Cross hay Kia Seltos.

Mazda CX-8 giảm giá 120 triệu đồng

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu xe CUV 7 chỗ Mazda CX-8 phiên bản Tiêu chuẩn hiện đang được giảm giá 70 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 929 triệu đồng. Đi kèm với việc giảm tiền mặt, đại lý còn tặng gói nâng cấp bộ phụ kiện trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng mua Mazda CX-8 bản Deluxe Tiêu chuẩn trong thời gian này.

Mazda CX-8 ưu đãi tới 120 triệu đồng.

Như vậy, nếu cộng với gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng và giá bán giảm 70 triệu đồng trên giá niêm yết, khách mua xe được ưu đãi lên đến 120 triệu đồng, khá hấp dẫn.

Bên cạnh bản Deluxe Tiêu chuẩn, các phiên bản còn lại của Mazda CX-8, như bản Luxury giảm nhẹ 10 triệu đồng xuống còn 1,049 triệu đồng, bản Premium giảm 10 triệu đồng xuống còn 1,249 tỷ đồng.

Kể từ khi tung ra thị trường Việt Nam đến nay, Mazda CX-8 thường xuyên không đạt kỳ vọng về doanh số khiến mẫu xe này chưa thể cạnh tranh với đối thủ trực tiếp Hyundai SantaFe dù đã triển khai nhiều gói ưu đãi. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2021, Mazda CX-8 bán được 412 xe, trong khi mẫu xe Hàn Quốc Hyundai SantaFe đạt 882 xe, doanh số cao hơn gấp đôi so với mẫu xe đến từ Nhật Bản.

Honda CR-V giảm 100 triệu đồng

Honda CR-V 2021 có mức giảm từ 55 - 60 triệu đồng so với giá niêm yết, tương ứng xuống khoảng 1,058 tỷ đồng với bản L và 993 triệu đồng với bản G. Trong khi đó, Honda CR-V bản L vin 2020 được giảm giá từ 80 - 100 triệu đồng tiền mặt, tùy đại lý.

Honda CR-V giảm tới 100 triệu đồng.

Honda CR-V bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm: CR-V 1.5 E giá 983 triệu đồng, 1.5 G giá 1,023 tỷ đồng, và 1.5 L giá 1,093 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 3 vừa qua, doanh số Honda CR-V đạt 598 xe, tăng 6% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, kết thúc quý I/2021 doanh số Honda CR-V giảm 59% so với cùng kì năm ngoái khi chỉ có 1.169 xe được giao đến tay khách hàng

Hyundai Santa Fe giảm giá hơn 100 triệu đồng

Hyundai Santa Fe đang giảm giá phổ biến từ 70 - 110 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực để giải phóng hàng tồn, đón phiên bản mới.

Hyundai Santa Fe đại hạ giá hơn 100 triệu đồng.

Cụ thể, Santa Fe 2021 bản 2.4L xăng và dầu tiêu chuẩn có mức giảm tiền mặt là 20 triệu đồng, xuống còn lần lượt là 980 - 1,035 tỷ đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên các bản này gần như không có hàng, nên việc điều chỉnh giảm không mấy ý nghĩa. Phiên bản 2.4L xăng cao cấp có mức giảm tiền mặt 73 triệu đồng xuống còn 1,112 tỷ đồng so với giá niêm yết, còn phiên bản 2.2L dầu cao cấp có mức giảm tiền mặt 74 triệu đồng xuống còn 1,171 tỷ đồng so với giá niêm yết.

Đời xe 2020 thậm chí còn được áp dụng khuyến mãi mạnh hơn. Một đại lý Hyundai hiện đang chào bán những chiếc xe Santa Fe 2020 bản 2.2L dầu cao cấp với giá 1,135 triệu đồng, tức là giảm tới 110 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tương tự, phiên bản 2.4L xăng cao cấp cũng được giảm tới 110 triệu đồng, xuống còn 1,085 tỷ đồng so với giá niêm yết.

Hyundai SantaFe 2021 bản xăng và dầu cao cấp với mức giảm từ 72 - 73 triệu đồng, giá xe sau khuyến mãi còn lần lượt là 1,113 - 1,172 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4, đã ra mắt thị trường từ tháng 01/2019. Phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe này cũng đã chính thức trình làng tại thị trường quê nhà Hàn Quốc hồi cuối tháng 06/2020 vừa qua. Dự kiến Hyundai Santa Fe mới sẽ ra mắt cuối quý 2, đầu quý 3 tới.

Nissan Navara giảm giá mạnh

Nissan Việt Nam vừa công bố mức khuyến mãi mới dành cho mẫu bán tải Navara, áp dụng trên cả hai phiên bản đang bán là EL và VL với các mức ưu đãi khác nhau.

Nissan Navara.

Cụ thể, đối với phiên bản VL, khách hàng khi mua xe sẽ được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Với mức phí trước bạ hiện nay, khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa từ 47,4 - 57,5 triệu đồng khi mua xe Navara. Trong khi đó, phiên bản EL được hỗ trợ 1 năm phí bảo hiểm thân vỏ. Hiện nay mức phí của các gói bảo hiểm dao động từ 1,4% - 2,0% giá trị xe.

Đáng chú ý, mức ưu đãi trên có thể quy đổi bằng tiền mặt để trừ thẳng vào giá bán của xe. Như vậy, mức giá người tiêu dùng trong nước có thể mua một chiếc Nissan Navara VL với giá bán thấp nhất sau khuyến mãi là khoảng 741 triệu đồng (giá niêm yết là 799 triệu đồng) trong khi bản EL là 611,5 triệu đồng (giá niêm yết là 659 triệu đồng). Tất cả xe Nissan Navara đang bán đều nhập khẩu Thái Lan.

Hiện nay, ở phân khúc bán tải, Nissan Navara đang mất dần sức hút. Trong tháng 3 vừa qua, vị trí top đầu thuộc về mẫu Ford Ranger với hơn 2.100 xe bán ra, cao gấp hơn 4 lần so với mẫu xe ở vị trí thứ hai là Toyota Hilux. Nissan không cung cấp số liệu bán hàng mẫu xe Navara.

Với việc liên tục tung khuyến mãi cho Nissan Navara, có thể thấy hãng xe này đang nhắm tới mục đích dọn kho phiên bản cũ để chuẩn bị đưa mẫu facelift 2021 với nhiều nâng cấp mới.

Suzuki Ertiga Sport giảm giá 50 triệu đồng

Suzuki Ertiga đang được áp mức giảm tiền mặt 50 triệu đồng tại một số đại lý. Cùng với quà tặng phụ kiện, tổng giá trị ưu đãi có thể lên mức 60 - 70 triệu đồng.

Suzuki Ertiga Sport ồ ạt giảm giá 50 triệu đồng.

Suzuki Ertiga MT và Sport hiện có giá niêm yết tương ứng 499,9 triệu đồng và 559,9 triệu đồng. Sau khi áp ưu đãi, giá xe thực tế chỉ còn 449,9 triệu đồng và 509,9 triệu đồng.

Trước đây, mẫu xe này còn có phiên bản Limited, nhưng đã bị khai tử, đại lý giảm giá gần 100 triệu đồng để xả hàng tồn.

Theo VietNamNet