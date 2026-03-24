Hà Nội: Nhu cầu mua xe máy điện tăng đột biến

Đông khách xem và mua xe

Ghi nhận của PV tại một số cửa hàng VinFast, khách hàng phải chờ 2 tuần mới được nhận xe.

Từ 9 giờ, khách hàng đến làm thủ tục đặt cọc, nhận xe hay xem xe đã chật kín cửa hàng VinFast tại phố Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Theo đại diện cửa hàng, tình trạng này đã diễn ra liên tục trong khoảng một tháng trở lại đây.

Ngay từ đầu giờ sáng, khách hàng đã ra vào tấp nập tại cửa hàng xe máy điện VinFast (Ảnh: Hội An).

“Giá nhiên liệu tăng cao, cộng với việc từ 1/7, nhiều tuyến phố tại Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng theo giờ, khiến nhu cầu tìm mua xe điện tăng đột biến”, anh Phạm Huy, tư vấn bán hàng tại VinFast ở phố Ô Chợ Dừa cho biết.

“Lượng khách hàng luôn đông đúc như vậy khiến các tư vấn bán hàng phải làm việc hết công suất. Có những khách hàng đã tìm hiểu kỹ về xe điện VinFast và chốt mua ngay, trong khi nhiều khách hàng khác trực tiếp đến cửa hàng để tìm hiểu về xe”.

Nhân viên tư vấn bán hàng này cho biết các dòng xe máy điện phổ thông của VinFast như Feliz II, Feliz 2025, Evo Grand hay Evo được nhiều khách hàng quan tâm và chốt mua nhanh chóng.

“Với nhu cầu tăng đột biến trong một tháng trở lại đây, xe mới vừa được đưa về cửa hàng là ngay lập tức bàn giao cho khách hàng. Cao điểm, có ngày tại cửa hàng, số lượng nhận cọc và bàn giao lên đến hơn 300 xe”, anh Huy nói.

Khách hàng làm thủ tục đặt cọc hoặc nhận xe tại cửa hàng VinFast (Ảnh: Hội An)

Khan hàng, khách phải chờ lâu

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ở thời điểm này, nếu khách hàng đặt cọc các dòng xe máy điện phổ thông của VinFast phải chờ khoảng 2 tuần mới nhận xe. Với các dòng xe đổi pin như VinFast Feliz II hay Evo, thời gian nhận xe sớm hơn, khoảng 5 ngày.

Nhu cầu chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện đã tăng cao từ đầu năm 2026. “Trong bối cảnh giá xăng tăng và xe máy có thể bị kiểm định khí thải, hạn chế theo khung giờ tại Hà Nội trong thời gian tới, nhiều người cũng khuyên tôi đổi sang xe máy điện cho yên tâm. Hôm nay, tôi ra cửa hàng chạy thử chiếc Feliz 2025 và quyết định chốt mua luôn”, anh Quốc Hùng, khách tại cửa hàng VinFast trên phố Ô Chợ Dừa, chia sẻ.

Khách hàng đến tìm hiểu các mẫu xe máy điện của VinFast (Ảnh: Hội An).

Tương tự, tại một cửa hàng VinFast tại phố Tôn Đức Thắng, việc khách hàng ra vào tấp nập cũng diễn ra thường xuyên trong vài tuần trở lại đây.

“Hiện tại, các xe Feliz hay Evo có mặt tại cửa hàng là sản phẩm chờ bàn giao cho khách. Khách hàng đặt cọc tại thời điểm này sẽ phải chờ khoảng 10-15 ngày để nhận xe”, nhân viên tư vấn tại cửa hàng VinFast trên phố Tôn Đức Thắng chia sẻ. “Cao điểm trong tuần vừa rồi, cửa hàng bàn giao 200 xe cho khách hàng chỉ trong một buổi sáng”.

Ghi nhận tại cửa hàng VinFast tại phố Tôn Đức Thắng, khách hàng có thể đặt cọc và nhận xe trong tháng 4 (Ảnh: Hội An).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại cửa hàng chỉ còn 4-5 chiếc VinFast Feliz và Evo đã được gắn tên khách hàng và chờ bàn giao. Bên cạnh đó, các mẫu xe VinFast Flazz hay ZGoo vẫn còn số lượng tương đối, khách hàng có thể nhận xe ngay.

Tình trạng khan hàng đang diễn ra tại một số cửa hàng xe máy điện VinFast lớn tại Hà Nội. Tại một số cửa hàng, lượng xe vẫn còn nhưng khá hạn chế. Đa phần các tư vấn bán hàng cho biết, với nhu cầu tăng cao như hiện nay xe về cửa hàng sẽ nhanh chóng có khách nhận ngay. Sang tháng 4, lượng xe có thể ổn định hơn.

Lượng xe VinFast ZGoo và Flazz còn khá nhiều tại cửa hàng ở phố Tôn Đức Thắng (Ảnh: Hội An).

Từ 1/7, Hà Nội áp dụng vùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực vành đai 1, theo đó cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc khu vực xác định. Xe môtô, xe gắn máy xăng và phương tiện hoạt động trên nền tảng ứng dụng sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông. Do đó nhu cầu mua xe máy điện được ghi nhận là tăng đột biến.

Lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe máy điện tăng đột biến tại các cửa hàng của VinFast, Yadea hay Dat Bike.

Trong khi đó với các hãng xe máy lâu năm tại Việt Nam như Honda hay Yamaha, mặc dù cũng đã có sản phẩm xe máy điện, tuy nhiên số lượng sản phẩm còn hạn chế khiến khách hàng không có nhiều lựa chọn phù hợp với đa dạng nhu cầu và túi tiền.

Nếu mua xe máy điện đổi pin, khách hàng sẽ được nhận xe sớm hơn (Ảnh: Hội An).

Theo số liệu được công bố từ VinFast, thương hiệu này đã bán 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam trong năm 2025, tăng gần 500% so với năm 2024.

Sau thời gian dài thống trị thị trường xe máy tại Việt Nam với thị phần luôn ở mức 70-80%, Honda Việt Nam đã tham gia vào mảng xe máy điện. ICON:e là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Vào đầu năm 2026, sau một thời gian triển khai dịch vụ cho thuê pin trên mẫu CUV e:, hãng xe Nhật Bản đã công bố giá bán cho dòng xe điện này. Xe có giá 45 triệu đồng (không kèm pin) và 65 triệu đồng (kèm pin).

Không chỉ cạnh tranh ở danh mục sản phẩm, các hãng xe máy điện như VinFast, Honda hay Yamaha cũng nhanh chóng lên kế hoạch triển khai hệ thống tủ đổi pin. Hãng xe Việt cho biết đã lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hướng tới mục tiêu hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc trong quý I.

Theo các chuyên gia trong ngành, nhu cầu chuyển sang dùng xe máy điện tăng cao, doanh số của các sản phẩm này tại thị trường Việt Nam có thể bùng nổ trong năm 2026.

Người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều mẫu xe hơn, đa dạng cách sử dụng như sạc tại trạm, đổi pin hoặc sạc tại nhà, đồng thời giá bán cũng dễ tiếp cận hơn với số đông.