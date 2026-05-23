Audi S6 Sportback e-tron

Audi Việt Nam đã chính thức giới thiệu S6 Sportback e-tron với giá khởi điểm 4,199 tỷ đồng. Đây là mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao đầu tiên thuộc dòng Audi S tại Việt Nam.

Hiện có 5 chiếc Audi S6 Sportback e-tron được đưa về thị trường Việt Nam (Ảnh: Audi).

Nhờ phát triển trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) thế hệ mới, mẫu xe có thiết kế sàn phẳng, giúp gia tăng không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Xe sử dụng hệ truyền động điện hai mô-tơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro thiên về cầu sau. Hệ thống cho công suất 496 mã lực và có thể tăng lên 542 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240km/h. Hệ thống treo là loại khí nén thích ứng Adaptive S Air Suspension.

Trong phân khúc xe thuần điện hạng sang tại Việt Nam, Audi hiện phân phối ba mẫu xe, gồm: S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron và e-tron GT quattro, ngang bằng số lượng sản phẩm của BMW, với iX3, i4 và i7.

Lotus Eletre, Emeya, và Evija

Eletre là mẫu Hyper-SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử Lotus. Xe có 5 phiên bản, giá dao động từ 4,448 tỷ đến 7,188 tỷ đồng, cạnh tranh với Porsche Macan EV.

Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ điện kép (dẫn động bốn bánh) và pin 112kWh, với sức mạnh và tầm vận hành khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn Eletre 600 có công suất 603 mã lực, tầm vận hành 600km. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất 900 Sport Carbon có công suất 905 mã lực và tầm vận hành 410-500km.

Lotus Emeya mang kiểu dáng GT 4 cửa, cạnh tranh trực tiếp với Audi e-tron GT và Porsche Taycan. Tại Việt Nam, mẫu xe này có 5 phiên bản, với giá bán dao động từ 4,448 tỷ đến 7,188 tỷ đồng, tương đương giá của "người anh em" Eletre.

Cuối cùng là Lotus Evija. Ra mắt toàn cầu vào tháng 7/2019, mẫu xe này được phát triển từ nền tảng của xe đua. Khung là loại monocoque sợi carbon liền khối, đóng vai trò vừa là cấu trúc chịu lực, vừa là nền tảng cho hiệu năng.

Evija dùng động cơ điện, sản sinh công suất 2.011 mã lực và mô-men xoắn 1.704Nm, cho phép tăng tốc 0-100km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 300km/h trong chưa đầy 10 giây. Xe được sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu. Nhà phân phối chưa công bố giá bán mẫu Evija tại Việt Nam.

Mazda CX-90 PHEV

Mẫu SUV flagship Mazda CX-90 2.5 PHEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản có giá bán chính thức 2,479 tỷ đồng.

Mazda CX-90 sở hữu những đường nét cao cấp hơn dải sản phẩm hiện hành của hãng xe Nhật tại Việt Nam. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới, với không gian bên trong xe theo đuổi phong cách tối giản và hiện đại, nổi bật với màn hình giải trí 12,3 inch và màn hình hiển thị kính lái HUD.

Về khả năng vận hành, cấu hình 2.5 PHEV của Mazda CX-90 gồm động cơ e-Skyactiv dung tích 2.5L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện.

Khi chính thức ra mắt, Mazda CX-90 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont President (2,399 tỷ đồng). Sản phẩm đến từ thương hiệu Đức còn có biến thể 5 chỗ ngồi (Teramont X) với giá bán 1,998-2,168 tỷ đồng.

VinFast VF 8 thế hệ thứ 2

Mặc dù không phải mẫu xe thuần điện mới tại thị trường Việt Nam, thế hệ thứ 2 của VinFast VF 8 đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người dùng trong nước. Với việc “lột xác” về thiết kế nội/ngoại thất và nâng cấp nền tảng công nghệ, VF 8 thế hệ thứ 2 được kỳ vọng sẽ có doanh số cao tại phân khúc SUV hạng D.

Ở thời điểm hiện tại, VinFast VF 8 được bán ra với một phiên bản duy nhất, giá 999 triệu đồng.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở 2.840mm cùng cấu hình 5 chỗ ngồi, giúp tối ưu không gian và sự thoải mái bên trong cabin. Khoảng sáng gầm 170mm kết hợp cùng la-zăng 19 inch giúp VF 8 thế hệ mới xoay trở linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình.

Thiết kế nội/ngoại thất khác biệt hoàn toàn so với thế hệ đầu tiên của mẫu SUV thuần điện cỡ D.

Xe được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 170kW (228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước và 3 chế độ lái: tiết kiệm, thường và thể thao.

VF 8 thế hệ mới sử dụng bộ pin có dung lượng 60,13kWh, cho quãng đường di chuyển có thể lên tới 500km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy. Xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút.

Lexus ES thuần điện

ES 500e là dòng xe thuần điện đầu tiên của Lexus được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh bản thuần điện, dòng sedan Lexus ES 2026 còn có tùy chọn động cơ hybrid.

Ở thế hệ mới, hệ truyền động xăng lai điện xuất hiện ngay từ bản tiêu chuẩn, bao gồm động cơ xăng dung tích 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực.

Biến thể thuần điện (500e) được trang bị hai mô-tơ điện đi kèm hệ dẫn động bốn bánh, sản sinh tổng công suất 338 mã lực, có tầm vận hành tối đa 402km/lần sạc đầy.

Với những nâng cấp đáng chú ý ở thế hệ mới, Lexus ES 2026 sẽ có thêm khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng cỡ như Mercedes-Benz E-Class (2,499-3,209 tỷ đồng), BMW 5-Series (2,589-3,099 tỷ đồng) hay Volvo S90 (2,75 tỷ đồng).

Mercedes-Benz CLA thuần điện

Ông René Neumann, CEO của Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết: “Mercedes-Benz Việt Nam đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ".

Giới tư vấn bán hàng cho biết, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ ra mắt người dùng trong nước phiên bản CLA 200 EV. Dòng xe thuần điện có thể được trang bị mô-tơ điện ở trục sau, sản sinh công suất 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335Nm. Xe sử dụng bộ pin có dung lượng 58kWh, cho phạm vi di chuyển sau một lần sạc đầy khoảng 500km.

CLA thế hệ mới sử dụng thế hệ thứ tư của hệ thống thông tin - giải trí MBUX, cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) từ cả Microsoft và Google để tạo khả năng kết nối, tương tác giữa xe với tài xế.

Bên cạnh bản 200 EV, CLA 2026 có hai cấu hình chạy điện: CLA 250+ và CLA 350 4MATIC, cả hai đều dùng công nghệ EQ. Bản CLA 250+ được trang bị mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 335Nm. Cấu hình này cho xe khả năng tăng tốc 0-96km/h trong khoảng 6,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 209km/h. Xe có phạm vi di chuyển 694-792km theo tiêu chuẩn WLTP.

Bản CLA 350 4MATIC được định vị là xe có khả năng vận hành cao, với trang bị hai mô-tơ điện, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 515Nm, chỉ mất 4,8 giây để tăng tốc lên 96km/h. Tốc độ tối đa giữ nguyên, nhưng phạm vi di chuyển giảm xuống 672-771km.

Lynk & Co 900

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng của Lynk & Co Việt Nam, mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Trung Quốc này sẽ được ra mắt thị trường trong nước vào tháng 6. Hiện tại, giá xe vẫn chưa được công bố, nhưng theo thông tin ban đầu, Lynk & Co 900 sẽ có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Tương tự một số mẫu xe khác của Lynk & Co, không gian bên trong của dòng SUV đầu bảng này không được trang bị nhiều nút bấm vật lý, điểm nhấn là hai màn hình cỡ lớn.

Màn hình thông tin - giải trí điều khiển gần như toàn bộ chức năng của xe, với kích thước 30 inch. Trong khi đó, trên trần xe có một màn hình có kích thước tương tự, phục vụ nhu cầu xem phim, nghe nhạc, chơi game… của người ngồi hàng ghế sau.

Theo công bố của Lynk & Co, mẫu 900 được trang bị động cơ 2.0T kết hợp hybrid sạc ngoài DHT Pro, cho tổng công suất 540kW (tương đương 724 mã lực) và mô-men xoắn 1.038Nm.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây, sử dụng bộ pin có dung lượng 52,38kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 200km.