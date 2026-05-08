Lexus tiếp tục hạ giá xe hybrid, giảm hàng trăm triệu đồng

Theo thông tin từ Lexus Việt Nam, từ ngày 8/5, giá bán lẻ đề xuất của dòng LM 500h (phiên bản 6 chỗ) được điều chỉnh giảm 320 triệu, hạ từ 7,53 tỷ xuống 7,21 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên bản 4 chỗ của mẫu MPV hạng sang này vẫn giữ nguyên giá bán ở mức 8,95 tỷ đồng.

Theo quy định mới của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, các dòng hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây dựng sẽ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% các dòng xe xăng/dầu có cùng dung tích động cơ.

Hai phiên bản của Lexus LM sở hữu ngoại thất tương đồng. Tuy nhiên, phiên bản 4 chỗ có hàng ghế thứ hai dạng thương gia, đi kèm vách ngăn với hàng ghế đầu và nhiều trang bị tiện nghi ấn tượng hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm ảnh hưởng tới giá bán lẻ đề xuất và giá tính lệ phí trước bạ. Từ đó, khách mua Lexus LM 500h 6 chỗ ở thời điểm hiện tại có thể tiết kiệm được tới hơn 350 triệu đồng sau khi đăng ký, so với thời điểm trước khi giảm giá.

Mẫu xe Giá mới Mức giảm Ngày áp dụng LS 500h (L-aniline) 8.030.000.000 360.000.000 2/3 LS 500h (Semi-aniline) 7920.000.000 360.000.000 RX 350h Luxury 4.140.000.000 190.000.000 RX 350h Premium 3.350.000.000 150.000.000 NX 350h 3.270.000.000 150.000.000 LM 500h 6 chỗ 7.210.000.000 320.000.000 8/5

Chi tiết giá bán lẻ đề xuất mới của một số dòng xe hybrid đến từ thương hiệu Lexus (Đơn vị: Đồng).

Như vậy, Lexus đã điều chỉnh giá niêm yết của tổng cộng 6 mẫu xe hybrid trong danh mục sản phẩm. Trong đó, dòng LS 500h có mức giảm lớn nhất, lên tới 360 triệu đồng, áp dụng từ đầu tháng 3.

Ngoài việc công bố giá bán lẻ đề xuất mới của LM 500h, Lexus Việt Nam cũng triển khai chương trình bảo hành lên tới 10 năm, không giới hạn số km đối với xe và pin hybrid. Chính sách áp dụng cho các mẫu xe hybrid được bán ra từ ngày 8/5.

Để được hưởng chế độ bảo hành này, khách hàng cần bảo dưỡng xe định kỳ đầy đủ theo khuyến nghị của hãng (mỗi 6 tháng hoặc 10.000km), đồng thời thực hiện bảo dưỡng tại các đại lý ủy quyền của Lexus.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người dùng vẫn còn băn khoăn về tuổi thọ và độ bền của pin hybrid.