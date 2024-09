Loạt ô tô mới ra mắt trong tháng 9: Hyundai, Kia liên tiếp ra xe gầm cao

Hyundai Santa Fe thế hệ mới

Thế hệ mới thực sự là một bước ngoặt của dòng Santa Fe, từ diện mạo cho tới động cơ.

Về hình thức bên ngoài, mẫu CUV cỡ trung này không còn tròn trịa như trước, mà chuyển sang kiểu dáng vuông vức, lập tức gợi liên tưởng tới xe của thương hiệu Land Rover, đặc biệt là dòng Defender.

Thiết kế này gây nhiều tranh cãi kể từ khi Santa Fe mới ra mắt toàn cầu vào tháng 7 năm ngoái vì không tạo sự liền mạch về phong cách giữa các thế hệ.

Tuy nhiên, kiểu dáng vuông vức, với đuôi xe kéo dài, dựng cao mang đến khoang hành lý có dung tích lên tới 725 lít nếu gập hàng ghế cuối cùng xuống, tăng 91 lít so với xe đời trước. Đuôi xe trông sẽ bớt thô khi đeo thêm bánh dự phòng.

Santa Fe là đối thủ cạnh tranh của Honda CR-V và Ford Everest (Ảnh: TC Motor).

Về động cơ, Santa Fe 2024 các bản thường dùng động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L sở hữu thông số 194 mã lực và 246Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, còn bản cao cấp Calligraphy Turbo dùng động cơ xăng Turbo 2.5L có thông số 281 mã lực và 422Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) hoàn toàn mới.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport - Smart, và hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC.

Mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc này tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam với 5 phiên bản, đều sử dụng động cơ thuần xăng, không còn bản máy dầu như trước. Xe có giá bán từ 1,069 tỷ đồng cho bản Exclusive đến 1,365 tỷ đồng cho bản Calligraphy Turbo cao cấp nhất.

Nội thất của Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới mang phong cách tối giản, hiện đại. Táp-lô được bày trí theo phương ngang, với những chi tiết vuông thành sắc cạnh giống ngoại thất.

Không gian bên trong xe Santa Fe mới tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, hiện đại (Ảnh: TC Motor).

Hyundai Santa Fe thế hệ mới có một số trang bị an toàn và tiện ích đáng chú ý như: sưởi vô-lăng, khởi động xe từ xa, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), gương chiếu hậu kỹ thuật số hoạt động dựa trên hình ảnh được truyền từ camera góc rộng...

Gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense (từ phiên bản Prestige trở lên) gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm phía trước/điểm mù/phía sau, cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa/gần, cảnh báo vượt quá vận tốc giới hạn, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe và cảnh báo chống bỏ quên người ngồi ở hàng ghế sau.

Mitsubishi Triton thế hệ mới

Tại thị trường Việt Nam, mẫu Mitsubishi Triton 2024 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản Triton 2WD AT GLX, Triton 2WD AT Premium và Triton 4WD AT Athlete, có giá bán lần lượt là 655 triệu đồng, 782 triệu đồng, và 924 triệu đồng.

Mitsubishi Triton 2024 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm mới, với kích thước thay đổi đáng kể (Ảnh: Phúc Anh).

Triton thế hệ mới có chiều dài cơ sở tăng từ 3.000mm lên 3.130mm, giúp xe có diện mạo bề thế hơn; thiết kế cũng thay đổi hoàn toàn, trẻ trung, nam tính hơn trước.

Tương tự, nội thất được thiết kế mới theo hướng hiện đại hơn trước. Phía sau vô-lăng là màn hình điện tử 7 inch; màn hình giải trí đặt nổi và có kích cỡ 9 inch.

Một số trang bị tiện nghi nổi bật của Mitsubishi Triton 2024 gồm: ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, đề nổ nút bấm…

Triton 2024 vẫn dùng phanh tay truyền thống, chứ không phải phanh điện tử như trên Ranger (Ảnh: Phúc Anh).

Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Triton 2024 động cơ dầu hoàn toàn mới, dung tích 2.4L, sử dụng công nghệ tăng áp kép (bi-turbo), cho sức mạnh 201 mã lực và 470Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Bên cạnh đó, bản cao nhất của Triton 2024 còn được trang bị vô-lăng trợ lực điện và 7 chế độ lái địa hình.

Kia Carnival 2024

Carnival 2024 tiếp tục được Thaco lắp ráp trong nước, nhưng chỉ còn 4 phiên bản sử dụng động cơ dầu, bỏ bản máy xăng 3.5L, và chưa có biến thể hybrid như nhiều người tiêu dùng trông đợi.

Động cơ dầu vẫn có dung tích 2.2L, cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Kia Carnival 2024 là MPV cỡ lớn nhưng được hãng định vị là SUV đô thị (Ảnh: Thaco).

Giá bán lẻ đề xuất của Kia Carnival 2024 có sự thay đổi so với xe đời trước. Cụ thể, bản cao nhất có giá 1,589 tỷ đồng, rẻ hơn bản 3.5G Signature 7 ghế cao cấp nhất trước đây (1,759 tỷ đồng), nhưng giá khởi điểm của mẫu xe đa dụng này lại tăng tới 110 triệu đồng, lên mức 1,299 tỷ đồng.

Chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), nên Kia Carnival 2024 có hình thức về cơ bản không thay đổi, với các điểm mới thay đổi tập trung ở phần đầu xe, như lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn, mang lại giao diện khỏe khoắn hơn Carnival đời cũ.

Ngược lại với ngoại thất, không gian bên trong xe Carnival 2024 thay đổi hoàn toàn, dù đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời.

Điểm nhấn của khoang cabin nằm ở cụm màn hình cong tích hợp màn thông tin và màn hình giải trí nối liền, đều có kích cỡ 12,3 inch - thiết kế giống của Santa Fe thế hệ mới.

Khoang cabin của Carnival 2024 có sự lột xác toàn diện (Ảnh: Thaco).

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp sưởi/làm mát, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu.

Hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0 của xe bao gồm các tính năng được nâng cấp như: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước và sau, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi.

Ford Territory Sport

Với giá bán 909 triệu đồng, Territory Sport nằm dưới bản Titanium X và trên bản Titanium. Như vậy, giờ đây dòng CUV cỡ nhỏ của Ford gồm 4 phiên bản: Trend, Titanium, Sport, và Titanium X.

Ford Territory đã có thêm một lựa chọn cao cấp hơn Titanium nhưng rẻ hơn Titanium X (Ảnh: Ford).

Điểm tạo nên sự khác biệt cho Territory Sport so với các phiên bản khác về ngoại hình là màu đen bóng ở viền đèn sương mù, viền cụm đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt, viền kính, ốp gương cho đến bộ mâm, cùng với cốp đóng/mở điện.

Khác biệt bên trong xe cũng do cách phối màu, với ghế ngồi, táp-lô và vô-lăng có thêm phần viền khâu chỉ màu cam. Phần ốp ở khu vực cần số có họa tiết carbon nhám, thay vì đen bóng như trên các phiên bản khác.

Động cơ vẫn là loại EcoBoost 1.5L như các bản còn lại, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 248Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.