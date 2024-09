Kia Carnival 2024 ra mắt Việt Nam: Bỏ máy xăng, giá "sàn" tăng 110 triệu

Thaco mới đây đã chính thức giới thiệu Kia Carnival 2024. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, nhưng chỉ còn 4 phiên bản sử dụng động cơ dầu. Trên đời 2024, bản máy xăng 3.5L đã bị loại bỏ và biến thể hybrid không xuất hiện như một số kỳ vọng trước đó.

Giá bán lẻ đề xuất của Kia Carnival 2024 có sự thay đổi. Biến thể cao nhất của mẫu xe này có giá 1,589 tỷ đồng, rẻ hơn đời cũ (bản 3.5G Signature 7 ghế, giá 1,759 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá khởi điểm của xe tăng tới 110 triệu đồng, lên mức 1,299 tỷ đồng.

Phiên bản Giá bán Carnival 2.2D Luxury 8S 1.299.000.000 Carnival 2.2D Premium 7S 1.519.000.000 Carnival 2.2D Premium 8S 1.479.000.000 Carnival 2.2D Signature 7S 1.589.000.000

Chi tiết giá bán lẻ đề xuất của Kia Carnival 2024 (Đơn vị: Đồng).

Kia Carnival 2024 là MPV cỡ lớn nhưng được hãng định vị là SUV đô thị (Ảnh: Thaco).

Vóc dáng tổng thể của Kia Carnival 2024 gần như giữ nguyên, do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Tuy nhiên, ngoại thất của xe vẫn được làm mới với những thay đổi tập trung ở phần đầu xe, như lưới tản nhiệt "mũi hổ" cỡ lớn, giúp Carnival mới sở hữu giao diện khỏe khoắn hơn đời cũ.

Kia Carnival 2024 được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch có thiết kế mới, giống với trang bị của bản hybrid tại thị trường quốc tế (Ảnh: Thaco).

Bước vào bên trong, khoang cabin của Carnival 2024 lột xác toàn diện dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Điểm nhấn của khu vực này nằm ở cụm màn hình cong gồm màn thông tin và màn hình giải trí nối liền, đều có kích cỡ 12,3 inch.

Những tiện nghi đáng nhắc đến gồm: kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp sưởi/làm mát, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu.

Kia Carnival 2024 có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi. Với phiên bản 7 chỗ, hàng ghế thứ 2 sẽ có thiết kế kiểu thương gia với độ ngả sâu, có chế độ thư giãn, sưởi/làm mát (Ảnh: Thaco).

Bên dưới nắp ca-pô, khối động cơ dầu của xe không có gì thay đổi, vẫn có dung tích 2.2L, tạo ra công suất tối đa 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 440Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, gồm các tính năng được nâng cấp như: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước và sau, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi.

Những trang bị sẵn có gồm: cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp và 8 túi khí.

Ở phiên bản 8 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 có thể trượt tới/lui hoặc xoay 180 độ về phía hàng ghế thứ 3 (Ảnh: Thaco).

Kia Carnival không thực sự có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam. Một mẫu xe khác có thể xem là cùng cỡ với sản phẩm Hàn Quốc là Volkswagen Viloran nhưng có giá bán tương đối cao (1,989-2,188 tỷ đồng), do hãng xe Đức định vị thương hiệu cao cấp hơn.

Carnival thu hút được những khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp cần một phương tiện chuyên chở rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 8, mẫu xe này bán được tổng cộng 3.253 xe, có thể xem là một trong những sản phẩm chủ lực của Kia tại nước ta