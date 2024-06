Loạt B-SUV mới ra mắt khách Việt: chạy đua công nghệ, giá tầm 700 triệu

Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam liên tục nở rộ thời gian gần đây, nhờ đáp ứng thị hiếu về một chiếc xe gầm cao nhưng vẫn giữ được mức giá dễ tiếp cận và đủ linh hoạt khi sử dụng trong đô thị. Bởi vậy, nhóm xe này tương đối "chật chội" nhưng vẫn liên tiếp đón nhận sản phẩm mới.

Xu thế chung của những mẫu xe "tân binh" là chạy đua công nghệ, nhưng vẫn phải giữ được giá bán tốt để cạnh tranh.

Lynk & Co 06

Là thương hiệu con thuộc Tập đoàn Geely (Trung Quốc), Lynk & Co đã ra mắt Việt Nam vào cuối năm 2023. Hãng xe này tự định vị ở phân hạng cao cấp hơn xe phổ thông, nhưng mẫu 06 vừa được giới thiệu lại gây bất ngờ khi chốt giá bán lẻ đề xuất 729 triệu đồng, cho 1 phiên bản duy nhất.

Mức giá này rẻ hơn dự kiến, do những sản phẩm trước đó của Lynk & Co Việt Nam có giá bán không rẻ, mẫu 09 "xịn" nhất có giá tới 2 tỷ đồng. Giới chuyên gia lý giải, nguyên nhân chính là do Lynk & Co 06 được phát triển dựa trên khung gầm BMA của Geely, thay vì nền tảng của Volvo như các "đàn anh".

Lynk & Co 06 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Lynk & Co).

Đặt lên bàn cân với các đối thủ cùng phân khúc SUV đô thị cỡ B, giá bán của Lynk & Co 06 nằm ở khoảng giữa, khi nhỉnh hơn Hyundai Creta (599-699 triệu đồng) và Mitsubishi Xforce (620-705 triệu đồng), nhưng rẻ hơn Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng) hay Kia Seltos (599-799 triệu đồng).

Tuy nhiên, mẫu xe Trung Quốc sở hữu nhiều trang bị khá ấn tượng. Ở bên ngoài, Lynk & Co 06 sở hữu hệ thống đèn full LED và mâm hợp kim 18 inch; nội thất có cần số điện tử, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí 12,3 inch, ghế da chỉnh điện ở vị trí lái, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng…

Thiết kế nội thất của Lynk & Co 06 khá khỏe khoắn, tập trung vào người lái (Ảnh: Wiki).

Bên dưới nắp ca-pô, Lynk & Co 06 được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 290Nm. Hộp số đi kèm là loại ly hợp kép ướt 7 cấp, ngoài ra còn có hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động (ADAS) với 17 tính năng, ví dụ như: ga tự động thông minh thích ứng, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 540 độ có thể quan sát gầm xe…

Mitsubishi Xforce Ultimate

Ra mắt Việt Nam từ tháng 1 nhưng phải đến tháng 6, biến thể cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce (Ultimate) mới chính thức được chốt giá: 705 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn dự đoán, khi chỉ cao hơn 6 triệu đồng so với phiên bản Premium.

Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với mức chênh lệch giá bán chỉ 6 triệu đồng, Mitsubishi Xforce Ultimate sở hữu hàm lượng trang bị nhiều hơn biến thể Premium. Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium gồm 8 loa có 4 chế độ tùy chỉnh, có thể tự động điều chỉnh âm lượng và chất lượng âm thanh dựa trên tốc độ của phương tiện.

Ultimate là phiên bản duy nhất của Xforce được trang bị hệ thống an toàn chủ động Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước, thông báo xe phía trước khởi hành và đèn pha tự động thay đổi chế độ chiếu xa/gần.

Mitsubishi Xforce sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.650mm lớn nhất phân khúc, hứa hẹn không gian ngồi rộng rãi và thoải mái (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với hệ thống an toàn chủ động của các đối thủ như Creta (Hyundai SmartSense) hay HR-V (Honda Sensing), gói ADAS của Xforce Ultimate còn khuyết thiếu một số tính năng. Dẫu vậy, biến thể này hứa hẹn giúp Xforce thu hút được thêm những khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố an toàn.

Mitsubishi Xforce là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B và B+ trong 5 tháng đầu năm 2024, nhưng đang bị Toyota Yaris Cross theo đuổi khá gắt gao (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kia Seltos 2024

Ra mắt Việt Nam từ cuối tháng 3 nhưng Kia Seltos 2024 liên tục được bổ sung thêm phiên bản trong thời gian gần đây. Hiện tại, mẫu SUV đô thị cỡ B này có tổng cộng 6 biến thể, cùng giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 599 triệu đồng và cao nhất lên tới 799 triệu đồng.

Giá "trần" của Seltos tăng khá mạnh so với đời cũ, ngang một số mẫu C-SUV như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng). Bù lại, nhờ đa dạng phiên bản và có giá khởi điểm thấp hơn đời cũ, mẫu xe Hàn Quốc vẫn thu hút được một lượng khách hàng nhất định.

Kia Seltos 2024 vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước (Ảnh: Gia An).

Trên bản GT-Line cao cấp nhất, Kia Seltos 2024 được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, sản sinh 158 mã lực và 253Nm. Những con số này tuy chưa bằng Lynk & Co 06 hay Honda HR-V, nhưng có thể xem là lựa chọn mới mẻ cho khách hàng quan tâm đến dòng xe này.

Ngoài ra, điểm yếu về trang bị an toàn Seltos đời cũ đã được loại bỏ ở lần nâng cấp giữa vòng đời này. Bản cao nhất sở hữu một số tính năng hỗ trợ người lái như: ga tự động thích ứng, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường.