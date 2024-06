Lynk & Co 06 chốt giá 729 triệu đồng tại Việt Nam, lấy gì đấu xe Nhật, Hàn?

Lynk & Co 06 mới đây đã được giới thiệu tới người dùng Việt. Mẫu xe Trung Quốc chỉ có duy 1 phiên bản, cùng giá bán lẻ đề xuất 729 triệu đồng.

Gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B vốn có nhiều sự cạnh tranh, giá bán của Lynk & Co 06 nằm ở khoảng giữa, khi nhỉnh hơn Hyundai Creta (599-699 triệu đồng) và Mitsubishi Xforce (620-705 triệu đồng) nhưng rẻ hơn Toyota Yaris Cross (650-756 triệu đồng) hay Kia Seltos (599-799 triệu đồng).

Thiết kế của Lynk & Co 06 giống các "đàn anh" 01 và 05 đã ra mắt Việt Nam (Ảnh: Lynk & Co).

Khuyết thiếu sự đa dạng trong phiên bản khiến Lynk & Co 06 khó tiếp cận với số đông người dùng. Bù lại, mẫu xe này có thể thu hút những khách hàng tìm kiếm một mẫu B-SUV "chất chơi" một chút.

Ở bên ngoài, xe được trang bị hệ thống đèn full-LED với đèn hậu dạng 3D đặc trưng. Mâm hợp kim kích cỡ 18 inch có thiết kế thể thao với 2 tông màu. Lynk & Co 03 chỉ có 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất nhưng khá thời trang với khi có cả màu hồng (3 màu còn lại là trắng, xanh và xám).

Lynk & Co 06 dài 4.340mm, rộng 1.820mm và cao 1.625mm (Ảnh: Lynk & Co).

Bước vào bên trong, khoang cabin của Lynk & Co 06 đem tới cảm giác khỏe khoắn với các đường nét góc cạnh. Vô-lăng được vát đáy và tích hợp lẫy chuyển số, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Khu vực trung tâm có màn hình giải trí 12,3 inch, phía dưới là cần số điện tử - trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tiền tỷ. Một số tiện nghi khác gồm: ghế da chỉnh điện ở vị trí lái, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí…

Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.640mm, ngang với Mitsubishi Xforce (2.650mm) và nhỉnh hơn Toyota Yaris Cross (2.620mm) (Ảnh: Wiki).

Khả năng vận hành của Lynk & Co 06 hứa hẹn sẽ là lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ Nhật, Hàn. Xe được trang bị động cơ tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 290Nm.

Những con số này khá ấn tượng, khi phần đông các sản phẩm tại phân khúc B-SUV đều sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên để nhắm tới việc tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ có Honda HR-V là ngang cơ với Lynk & Co 06, khi cũng được trang bị máy 1.5L tăng áp (174 mã lực và 140Nm), nhưng mẫu xe Trung Quốc nổi bật hơn với hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Không chỉ vậy, Lynk & Co 06 còn được trang bị hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao, những thông số về lý thuyết này mở ra hứa hẹn về trải nghiệm lái thú vị.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe Trung Quốc này có quãng đường phanh ngắn nhất phân khúc (Ảnh: Lynk & Co).

Trang bị an toàn cũng là điểm mạnh của Lynk & Co 06, khi sở hữu tới 17 tính năng trong gói ADAS (an toàn chủ động). Một số trang bị có thể kể đến như: ga tự động thông minh thích ứng, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, cảnh báo va chạm trước/sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 540 độ có thể quan sát gầm xe…

Nhìn chung, Lynk & Co 06 sở hữu hàm lượng trang bị khá ấn tượng so với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sẽ gặp phải thách thức không nhỏ, do thương hiệu mới và ít có lựa chọn phiên bản cho người dùng.

Ở nhóm xe này, khách Việt vẫn có xu hướng lựa chọn những mẫu xe có giá bán dưới 700 triệu đồng. Trên mốc này, người dùng thường cân nhắc nhắm tới SUV hạng C với những cái tên như Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng) hay Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).