Lexus LM - mẫu xe tạo nên sự chuẩn mực cho người thành đạt khiêm nhường

"Xa xỉ thầm lặng" (Quiet Luxury) là một trong những phong cách sống được giới thượng lưu theo đuổi thời gian gần đây. Những người trong tầng lớp này không muốn mình trở thành tâm điểm khi xuất hiện, họ thường lựa chọn những món đồ hay phương tiện di chuyển đơn giản, kín đáo nhưng vẫn tinh tế.

Lexus LM500h ra mắt Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, chỉ có phiên bản Hybrid (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Đề cập đến phương tiện di chuyển, Lexus LM được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng hướng đến lối sống "Quiet Luxury".

Sự hấp dẫn được ẩn giấu bên trong

Nhà thiết kế trang phục Colleen Morris-Glennon từng chia sẻ trên tạp chí Vogue rằng: "Ai đó càng giàu càng khó bị phát hiện trong đám đông. Người cuối cùng bạn nghĩ đến mới đích thị là tỷ phú". Câu nói này phần nào đã vẽ lên được bức chân dung các chủ nhân của những chiếc Lexus LM.

Nếu có cơ hội tiếp xúc với những người dùng Lexus, không khó để cảm nhận được sự kín đáo và lịch lãm từ họ. Họ không phải là người thích được chú ý, thay vào đó chọn cách giao tiếp thong thả và tỉ mỉ. Điều này thể hiện sự tự tin và đẳng cấp mà không cần phải diễn tả bằng lời.

Lexus LM là chiếc xe có vẻ ngoài bệ vệ nhưng lại tinh tế. Những điều này tuy khó có thể làm những người xung quanh phải trầm trồ ngay lập tức như thấy một chiếc siêu xe thể thao lướt qua, nhưng nếu ngắm nhìn thật kỹ, Lexus LM vẫn có những chi tiết mạnh mẽ đủ để gây ấn tượng và tỏa sáng, như thiết kế lưới tản nhiệt không viền, cụm đèn pha LED thanh mảnh hay bộ mâm 19 inch dập nguyên khối.

Vẻ ngoài uy nghiêm mà không kém phần thanh lịch của LM 500h (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Mỗi hành trình trên Lexus LM không đơn giản chỉ là một cuộc di chuyển, đó còn là một chuyến trải nghiệm đích thực, nơi chủ nhân được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa bộn bề cuộc sống hối hả.

Không lộng lẫy nhưng vẫn sang trọng là điều nổi bật bên trong Lexus LM. Nội thất của Lexus LM mang tông màu dịu nhẹ, đơn giản nhưng vẫn có những điểm nhấn đặc biệt như họa tiết vân gỗ Yabane hay Bengala, đèn viền nội thất 14 chủ đề…

Nội thất đơn giản nhưng đầy sang trọng của Lexus LM (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Lexus luôn chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết trên các sản phẩm của mình (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Những trang bị bên trong được Lexus chăm chút kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm đúng nghĩa "Quiet Luxury" mà dòng xe LM hướng đến. Chủ nhân sẽ tìm thấy ghế ngồi phía sau thiết kế công thái học đi kèm 7 chương trình massage, tích hợp khung chống rung cùng vật liệu hấp thụ rung nhằm tạo sự thoải mái.

Trên phiên bản 4 ghế ngồi, không gian hàng ghế sau như một khoang thương gia di động. Đặt lưng xuống vị trí này, chủ nhân được trải nghiệm dàn âm thanh Mark, màn hình 48 inch với khả năng chia đôi để phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau cùng lúc, bộ điều khiển đa chức năng có thể tháo rời tiện dụng…

Nơi giao thoa của nghệ thuật và công nghệ

Người Nhật luôn mang những triết lý thú vị lên các sản phẩm và LM cũng không ngoại lệ. Mẫu MPV cao cấp của Lexus được thiết kế với triết lý "Tuyệt tác sự thanh lịch" - nổi bật vẻ bề ngoài mạnh mẽ và trải nghiệm lái xe thoải mái. Bên trong khoang lái, Lexus áp dụng triết lý "Tazuna" giúp người lái dễ dàng quan sát, thực hiện các thao tác điều khiển mà không cần rời mắt khỏi đường đi phía trước.

Ở thế hệ mới nhất, Lexus chỉ duy trì duy nhất động cơ hybrid cho LM. Điều này thể hiện rõ tầm nhìn điện hóa của thương hiệu cũng như minh chứng trong nỗ lực giảm phát thải CO2 ra môi trường. Khối động cơ hybrid trên Lexus LM sản sinh tổng công suất 366 mã lực, đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh DIRECT4 mang đến trải nghiệm vận hành đầy ấn tượng. Nhờ sự hỗ trợ của 2 motor điện, Lexus LM đảm bảo sự tĩnh lặng cho chủ nhân bên trong khi chuyển sang chế độ lái thuần điện.

Lexus LM còn sở hữu loạt công nghệ giúp tăng thêm sự thoải mái cho chủ nhân (Ảnh: Lexus Việt Nam).

Không chỉ ghi điểm bằng thiết kế hay khả năng vận hành vượt trội, Lexus LM còn sở hữu loạt công nghệ giúp tăng thêm sự thoải mái cho chủ nhân như hệ thống treo với van piston siêu nhạy, kiểm soát mấp mô thân xe, chế độ thoải mái hàng ghế sau, kiểm soát phanh khi dừng…

An toàn là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua, nhất là trên một mẫu MPV cao cấp như Lexus LM. Ở thế hệ thứ 2, mẫu xe này sở hữu hệ thống Lexus Safety System+ 3 với loạt tính năng ưu việt như hệ thống an toàn trước va chạm, hỗ trợ theo dõi làn đường hay ga tự động thích ứng. Bên cạnh đó, Lexus LM còn có các công nghệ nổi bật khác như cửa hít kèm chốt cửa e-Latch, hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống phanh an toàn khi đỗ xe…

Lựa chọn Lexus LM không đơn thuần chỉ là sở hữu một chiếc xe, mà còn là trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp và sang trọng nhưng vẫn tạo được sự kín đáo, riêng tư. Đó chính là lý do tại sao những người dùng của Lexus LM luôn giữ cho mình một sự bí ẩn, để lưu giữ và tôn trọng những giá trị đích thực của cuộc sống.