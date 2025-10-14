Chỉ vài tuần trước, Lexus tuyên bố khai tử mẫu sedan LS sau nhiều thập kỷ. Nhưng có vẻ như dòng xe này đang được “hồi sinh” dưới một hình hài hoàn toàn khác: một chiếc minivan điện 6 bánh.

Hình ảnh hé lộ chiếc Lexus LS Concept với thiết kế minivan 6 bánh (Ảnh: Lexus).

Lexus LS Concept thể hiện tinh thần thử nghiệm táo bạo với thiết kế ba hàng ghế, cấu trúc thân xe liền khối (single-box), phần đầu và đuôi xe cực ngắn trong khi trục cơ sở kéo dài. Mẫu xe này được cho là lớn hơn LM, mẫu minivan được phát triển dựa trên Toyota Alphard/Vellfire.

Trong đoạn video teaser mang tên “Discover”, Lexus hé lộ phom dáng xe với một cặp bánh lớn ở phía trước và hai cặp bánh nhỏ phía sau - tổng cộng 6 bánh. Ngoài bố trí bánh xe khác lạ, có thể nhận thấy một số chi tiết đột phá khác, như đèn pha LED thẳng đứng, dải đèn hậu kéo dài sang hai bên thân, cùng vây cá trên nóc xe phát sáng. Cửa trượt có kích thước lớn.

Việc cho ra đời một chiếc minivan 6 bánh nghe có vẻ “điên rồ”, nhưng theo Chủ tịch Akio Toyoda của Toyota - tập đoàn sở hữu thương hiệu Lexus, đây không chỉ là một bài tập thiết kế.

Trong một tin nhắn nội bộ cách đây hai năm, ông từng thách thức nhóm phát triển tái định nghĩa chiếc LS: “Nếu LS được xem như một mẫu xe thuần điện dành cho người có tài xế riêng, thì liệu nó có thể trở thành sản phẩm nòng cốt mới của Lexus, với một cấu trúc mà chưa ai từng nghĩ đến không?”.

Theo ông Toyoda, mẫu LM hiện chỉ là sự phát triển của Alphard, và LS mới phải hơn thế.

Tên gọi LS vốn là viết tắt của Luxury Sedan - Sedan hạng sang, nhưng ông Toyoda giờ đây dịch lại thành Luxury Space - “Không gian sang trọng”.

Khi được hỏi liệu chiếc concept này có được sản xuất thật hay không, ông Toyoda ban đầu tỏ ra thận trọng: “Tôi chưa chắc họ có thể làm được điều đó”, nhưng rồi ông nói thêm: “Còn nhiều việc phải làm, nhưng tất cả đều nghiêm túc. Tôi tin nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực”.

Thách thức hiện nay đối với nhóm kỹ sư của Lexus là duy trì độ êm và yên tĩnh đặc trưng của thương hiệu, đồng thời bảo đảm tính thực dụng của xe. Khi được hỏi liệu 6 bánh có đồng nghĩa với hệ dẫn động 6 bánh hay không, trưởng bộ phận thiết kế của Toyota chỉ cười đáp: “Có thể”.

Ông Toyoda cũng muốn hãng tạm bỏ lưới tản nhiệt hình con suốt - đặc điểm nhận diện của xe Lexus, vì cho rằng nó đã hết tiềm năng phát triển.

Mẫu Lexus LS Concept sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm phương tiện di động Nhật Bản 2025 vào cuối tháng 10. Câu hỏi lớn là: Liệu nó có đủ khả năng thay thế dòng LS lâu đời?

Nếu được sản xuất, mẫu LS sáu bánh có thể sẽ được đón nhận mạnh tại châu Á - nơi loại xe minivan hạng sang rất được ưa chuộng. Ngoài ra, giới quan sát cũng đặt câu hỏi: Mẫu LS mới sẽ được định vị như thế nào so với Lexus LM, dòng minivan cao cấp vốn đã phục vụ cùng nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, Toyota đã từng chế tạo một chiếc xe 6 bánh khác - Lunar Cruiser, dành cho việc di chuyển trên Mặt trăng.