Lamborghini đạt doanh số kỷ lục 10.747 xe trong năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, lượng xe Lamborghini giao tới tay khách hàng trong năm 2025 vẫn đạt mức cao nhất trong lịch sử, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với toàn bộ danh mục sản phẩm.

Lamborghini vừa đạt doanh số năm cao nhất từ trước tới nay (Ảnh: Lamborghini).

Trong một năm bị bao phủ bởi những căng thẳng địa chính trị, lạm phát leo thang, thuế quan và biến động tỷ giá, có phân khúc thị trường dường như không bị ảnh hưởng nhiều.

Các hãng xe siêu sang có vẻ đang hưởng thụ "bầu không khí" hoàn toàn khác. Lamborghini là một minh chứng rõ nét. Hãng công bố lượng xe giao trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 10.747 chiếc.

Con số này vượt kỷ lục cũ được lập vào năm 2024 đúng 60 xe, nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục trong 5 năm qua, sau cú chững nhẹ trong giai đoạn đại dịch. Xét về dài hạn, mức tăng trưởng rất ấn tượng: năm 2015, Lamborghini chỉ bán được 3.245 xe, và sau một thập kỷ, doanh số đã tăng hơn ba lần.

Động lực nào đứng sau kỷ lục?

Khu vực EMEA (gồm: châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, với 4.560 xe đến tay khách hàng trong năm 2025, tăng 8% so với năm trước đó. Khu vực châu Mỹ đứng thứ hai với 3.347 xe, nhưng lại ghi nhận mức giảm đáng kể 11%.

Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Trung Quốc, gần như đi ngang, với doanh số 2.750 xe.

Thương hiệu đến từ Sant’Agata Bolognese, Italy, không công bố chi tiết doanh số từng mẫu xe. Tuy nhiên, Lamborghini cho biết hai mẫu chủ lực góp phần lớn vào kỷ lục trên là siêu xe đầu bảng Revuelto và siêu SUV Urus SE.

Đáng chú ý, các đợt giao xe cuối cùng của Huracán (đã ngừng sản xuất) được hoàn tất từ đầu năm 2025, nên mẫu xe này chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong tổng doanh số cả năm.

Các mẫu xe mới đang chờ nhập cuộc

Dự kiến Temerario - dòng siêu xe kế nhiệm Huracán - bắt đầu đến tay khách hàng ngay trong tháng này, nên tác động doanh số sẽ chỉ thể hiện rõ trong kết quả năm 2026.

Lamborghini cho biết lượng đơn đặt hàng dành cho mẫu siêu xe “giá rẻ” mới này đã kín lịch khoảng 12 tháng.

Nhìn lại năm 2025, Lamborghini nhấn mạnh hai sản phẩm mới đáng chú ý ra mắt: xe đua Temerario GT3 và phiên bản giới hạn Fenomeno.