Không giảm tốc độ khi qua ngã tư, xe bán tải đâm xe tải suýt lật

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 13/8 ở An Dương, TP Hải Phòng.

Hình ảnh do camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại cho thấy vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngã tư không có một bóng người, và đó có thể là lý do khiến tài xế cả hai xe đều chủ quan, không kiểm soát tốc độ.

Ngã tư này có vẻ như là đồng cấp (Video: OFFB).

"Video không cho thấy rõ mặt đường cắt ngang chứ bên phía xe tải có cả dãy gờ giảm tốc như vậy mà tài xế phóng nhanh quá. Xe bán tải chạy cũng nhanh. Theo tôi, trong trường hợp này cả hai đều có lỗi", tài khoản Facebook có tên Đức Tuấn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Trong tình huống này, tôi thấy cả hai xe đều có những lỗi nhất định. Xe bán tải lấn làn mà không có lý do rõ ràng, điều này rõ ràng là sai. Tuy nhiên, xe tải cũng không giảm tốc độ khi vào giao lộ, như vậy là thiếu cẩn trọng.

Khi đến gần giao lộ, bất kỳ phương tiện nào cũng cần giảm tốc độ và tài xế cần quan sát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường. Qua sự việc này, cả hai tài xế cần rút kinh nghiệm và tuân thủ quy tắc giao thông chặt chẽ hơn", tài khoản Trung Thành nêu ý kiến.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Bình nhận xét: "Không bàn chuyện ai đúng ai sai, nhưng tôi thấy tài xế xe tải đã bấm còi từ xa, lẽ ra thông thường như vậy thì tài xế xe bán tải nghe thấy tiếng còi phải giảm tốc độ và quan sát trước khi vào ngã tư chứ nhỉ. Tôi ngờ rằng tài xế xe bán tải đang làm việc gì đó nên mất tập trung".