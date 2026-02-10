Thị trường thuê ô tô tự lái Tết 2026 hạ nhiệt, xe điện được ưa chuộng

Anh Hoàng Giang, sống tại TPHCM, có ý định thuê ô tô tự lái để đưa gia đình về Lâm Đồng thăm họ hàng dịp Tết Nguyên đán 2026. Dạo một vòng các nền tảng trung gian và cộng đồng cho thuê ô tô, anh nhận thấy việc tìm xe cho thuê năm nay dễ dàng hơn, không còn cảnh "cháy xe" từ sớm như những năm trước.

"Dù đã cận Tết nhưng lượng xe sẵn cho thuê vẫn còn nhiều, đủ loại hatchback, sedan, MPV, SUV, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp", anh nói.

Khó tìm người thuê hơn so với những năm trước

Anh Tạ Quang Tú, chủ đơn vị A Plus Car Rental, cho biết: "Năm nay, quá trình tìm khách thuê ô tô tự lái trong dịp Tết của các đơn vị nhỏ lẻ khó khăn hơn".

Anh Tạ Quang Tú nhận định thị trường cho thuê ô tô tự lái ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn (Ảnh: NVCC).

Theo anh, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, các thương hiệu và đại lý ô tô miệt mài ưu đãi, giảm giá sâu trong năm 2025, cùng sự hỗ trợ linh hoạt từ phía ngân hàng, đã giúp việc sở hữu ô tô dễ dàng hơn, trực tiếp khiến nhu cầu thuê ô tô tự lái suy giảm.

Bằng chứng là thị trường ô tô Việt Nam đạt sức mua kỷ lục trong năm 2025, với doanh số hơn 600.000 xe. Các mẫu xe bán chạy bao gồm VinFast VF 3, VF 5, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5,...

Đơn vị đang bàn giao xe cho khách hàng thuê xe (Ảnh: Quang Tú).

Thứ hai, tỷ lệ sở hữu ô tô của người dân tăng cũng tỷ lệ thuận theo số lượng xe đổ vào thị trường cho thuê. Anh Quang Tú cho biết: "Những người không có nhu cầu sử dụng ô tô trong những ngày Tết có xu hướng mang xe cho thuê để tăng thêm nguồn thu nhập".

Thứ ba, lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái năm nay xuất hiện một số "ông lớn", tiêu biểu là Green Future.

"Họ có chính sách cho thuê hợp lý, lượng xe dồi dào, đối tác rộng, trực tiếp làm tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị cho thuê", anh Quang Tú nói.

Giá thuê ô tô tự lái 10 ngày Tết trên một nền tảng trung gian (Ảnh chụp màn hình).

"Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị cho thuê lâu năm vẫn hết xe, nhưng tốc độ chậm hơn rõ rệt. Như các năm trước, vào khoảng ngày 15-18 Âm lịch thường sẽ hết xe cho thuê Tết, nhưng năm nay có lẽ phải kéo dài đến 23 Âm lịch.

Với những đơn vị mới, lượng khách quen ít, khả năng phải đến ngày 25 Tết mới có thể hết xe, thậm chí có thể chấp nhận "ế" một số lượng xe nhất định", anh Quang Tú nhìn nhận.

Anh nói thêm: "Với những xe không tìm được khách thuê, các đơn vị sẽ linh hoạt chuyển sang gói ngắn ngày hoặc cho thuê theo ngày để tối ưu".

Xe cỡ nhỏ và xe điện được ưu tiên

Giống như mọi năm, giá thuê ô tô tự lái dịp Tết Nguyên đán cũng cao hơn 1,5-2 lần so với ngày thường. Các đơn vị ưu tiên cho thuê trọn gói 7-10 ngày. Nếu phát sinh thêm, đơn vị sẽ tính theo giá thuê ngày thường.

Để tối ưu chi phí, khách hàng thường ưu tiên thuê các dòng xe hạng A hoặc B, với giá thuê trọn gói dao động trong khoảng 10-15 triệu đồng. Tiếp đến là phân khúc C với giá thuê trọn gói 15-22 triệu đồng, và cuối cùng là xe hạng D trở lên với giá dao động 22-40 triệu đồng.

Nhu cầu thuê xe điện tăng nhờ chính sách miễn phí sạc (Ảnh: VinFast).

Năm nay, thị trường cho thuê ô tô tự lái còn ghi nhận sức hút của các dòng xe điện. Chị Thúy Vy, một người kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái ở TPHCM, cho biết nhu cầu xe điện dịp Tết năm nay vẫn giữ được sức hút, thậm chí là chiều hướng tăng.

"Xe điện đang được các đơn vị cho thuê ô tô tự lái ưu tiên bổ sung vào đội xe, do nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng. Xe điện được miễn phí sạc, nên ngoài tiền thuê xe ban đầu, họ không cần lo lắng đến chi phí đi lại trong quá trình thuê. Và do chi phí bảo dưỡng thấp, đơn vị cũng không giới hạn số km, không phụ thu km phát sinh như xe xăng, dầu", chị Thúy Vy cho biết.

Về nhu cầu đi lại của khách hàng, anh Tạ Quang Tú cho biết, đa số khách thuê xe dịp Tết sẽ sử dụng cho mục đích đi mua sắm, đi về quê, đi chúc Tết họ hàng, thăm người thân hoặc đi du xuân cùng gia đình, bạn bè. Quãng đường di chuyển trung bình 1.000-1.500 km cho 10 ngày Tết.