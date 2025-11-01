Hyundai Venue thế hệ mới được bổ sung phiên bản N Line thể thao

Hyundai đang đẩy mạnh hình ảnh thể thao bằng việc bổ sung phiên bản N Line cho hầu hết các dòng xe của hãng. Cái tên mới nhất gia nhập danh sách là Venue thế hệ mới.

Logo N Line xuất hiện trên lưới tản nhiệt, chắn bùn, mâm xe và cửa cốp sau (Ảnh: Hyundai).

Venue lần đầu xuất hiện có bản N Line vào năm 2022, được phát triển dựa trên bản nâng cấp của thế hệ trước dành cho thị trường Ấn Độ. Trong khi "đàn em" Inster vẫn chưa có bản N Line, Venue tiếp tục là mẫu N Line nhỏ thứ hai trong danh mục sản phẩm của Hyundai, sau mẫu hatchback i10.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là hốc gió lớn hơn nằm cạnh dải đèn định vị ban ngày “Twin Horn”, lưới tản nhiệt sơn đen, và phần ốp dạng cánh chim ôm lấy tấm ốp gầm trước - thiết kế gợi liên tưởng đến mẫu Creta N Line cỡ lớn hơn.

Venue N Line mới trông to lớn và hầm hố hơn trước, với phong cách vuông vức (Ảnh: Hyundai).

Ẩn sau bộ mâm hợp kim 17 inch dạng cắt kim cương là cùm phanh màu đỏ, đồng bộ với đường viền đỏ chạy quanh cản trước, cản sau và ốp sườn xe.

Ốp vòm bánh cùng màu thân xe, cánh gió sau được mở rộng, cùng ống xả kép đặt trong tấm ốp gầm đóng vai trò là bộ khuếch tán gió sau.

Nếu như các phiên bản N của Hyundai chú trọng hiệu năng, thì bản N Line về cơ bản là bộ bodykit, thiên về nâng cấp ngoại hình (Ảnh: Hyundai).

Không gian bên trong xe là sự kết hợp của tông màu đen với chỉ may màu đỏ nổi bật. Vô-lăng có thiết kế giống của mẫu Ioniq 5 N thuần điện, tích hợp lẫy chuyển số. Núm xoay phục vụ tính năng chọn chế độ lái và kiểm soát độ bám đường.

Hyundai cũng đã bổ sung pedal bằng kim loại và đèn viền nội thất màu đỏ Sunrise Red.

Là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Venue, N Line được trang bị công nghệ khá tốt, gồm: cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch nối liền với màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ định vị và đồ họa NVIDIA, hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp, bộ khuếch tán hương thơm tích hợp, và công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 (ADAS Level 2).

Biểu tượng “N” xuất hiện trên cần số và ghế bọc da đen (Ảnh: Hyundai).

Dù được nâng cấp rõ rệt về thiết kế và nội thất, Venue N Line vẫn giữ nguyên "phần cứng". Động cơ xăng tăng áp 1.0L cho công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm, kết hợp với dẫn động cầu trước và hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp DCT.

Hyundai chưa đề cập đến thay đổi nào ở hệ thống treo hay vô-lăng, cho thấy có thể xe vẫn sử dụng thiết lập khung gầm thể thao riêng của dòng N Line từ thế hệ trước.

Hyundai Venue N Line sẽ chính thức có mặt trên thị trường tại Ấn Độ vào tuần tới. Hiện vẫn chưa rõ liệu mẫu xe này có được mở rộng sang các thị trường khác hay không.