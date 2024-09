Hyundai Santa Fe 2024 bị cắt những trang bị gì so với thị trường quốc tế?

Ra mắt khách Việt vào giữa tháng 9, Hyundai Santa Fe 2024 đang là chủ đề "nóng" nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng. Bên cạnh thiết kế gây tranh cãi khi sở hữu phần đuôi vuông vức, mẫu xe Hàn còn gây chú ý khi chỉ còn động cơ xăng, loại bỏ tùy chọn máy dầu.

Hyundai Santa Fe 2024 được phân phối với 5 phiên bản, cùng giá bán lẻ đề xuất 1,069-1,365 tỷ đồng (Ảnh: Trần Phú).

Ngoài ra, so với thị trường quốc tế, Hyundai Santa Fe 2024 tại Việt Nam vẫn khuyết thiếu một số trang bị, chủ yếu là tiện nghi và an toàn. Trong bài viết này sẽ nêu những tham chiếu và so sánh dựa trên bản Calligraphy cao cấp nhất.

Đầu tiên, nội thất của xe vẫn có nhiều tính năng hấp dẫn, nhưng không có sự xuất hiện của hệ thống nhận diện vân tay. Sự khuyết thiếu của hệ thống này không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, nhưng tương đối thực dụng nếu có nhiều người sử dụng xe.

Bên trái của cụm màn hình cong sẽ có một cảm biến vân tay, người dùng có thể đăng ký vân tay để tạo các profile (hồ sơ cá nhân) nhằm thiết lập, cá nhân hóa các tính năng trên xe theo sở thích. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể mở khóa, khởi động xe không cần chìa.

Hệ thống nhận diện vân tay thường xuất hiện trên các dòng xe sang.

Tiếp đến, Hyundai Santa Fe 2024 vẫn được trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập nhưng lại thiếu khá nhiều tính năng. Tại thị trường quốc tế, hệ thống điều hòa của xe được tích hợp lọc không khí, cảm biến đo bụi mịn, diệt khuẩn và cả sấy kính tự động (hạn chế hiện tượng kính bị mờ sương khi chênh lệch nhiệt độ).

Về an toàn, Santa Fe 2024 tại Việt Nam sở hữu gói công nghệ Hyundai SmartSense, nhưng thiếu tính năng cảnh báo người lái mất tập trung. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều được trang bị 6 túi khí, nhưng bản cao nhất tại thị trường quốc tế lại có tới 10 túi khí.

Thiết kế đuôi sau gây tranh cãi của Hyundai Santa Fe 2024 (Ảnh: Trần Phú).

Dù thiếu những tính năng kể trên, Hyundai Santa Fe 2024 vẫn là một mẫu xe có hàm lượng công nghệ cao trong phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam. Điểm khiến người dùng quan tâm là việc không có tùy chọn động cơ dầu, thậm chí một bộ phận khách Việt đang "săn" những chiếc máy dầu thuộc phom cũ.

Điều này khiến giá sang nhượng của những chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu có xu hướng đi lên trên thị trường xe cũ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, cách đây 1 tuần, một showroom tư nhân tại Hà Nội đã rao bán một chiếc Santa Fe thuộc bản Dầu cao cấp, mới đi khoảng 3.000km, với giá bán lên tới 1,35 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Dầu cao cấp lúc mua mới có giá niêm yết là 1,219 tỷ đồng. Nếu tính thêm các chi phí lăn bánh, chủ xe ban đầu phải chi trả tổng cộng khoảng 1,36 tỷ đồng (Ảnh: Cảnh Ngô).

Thông tin này khiến những người dùng không quá quan tâm đến Hyundai Santa Fe cảm thấy bất ngờ. Vì nếu mua lại chiếc Dầu cao cấp trên, khách hàng sẽ phải tốn thêm khoảng 20 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ (mức nộp 2% với xe cũ), nâng tổng chi phí lên tới 1,37 tỷ đồng.

Trong khi đó, phiên bản Calligraphy (6 hoặc 7 chỗ) của Santa Fe mới đang có giá lăn bánh khoảng 1,4 tỷ đồng, do được giảm 50% lệ phí trước bạ.

"Có khi nào đây là chiêu trò đẩy giá của đại lý hoặc thợ mua bán xe cũ? Vì ai lại đi mua xe đã qua sử dụng đắt hơn cả xe mới?", anh Trần Sơn, một người đang quan tâm đến dòng xe này, cho biết.

Dẫu vậy, thế hệ mới của Hyundai Santa Fe được kỳ vọng sẽ giúp dòng xe này gia tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc. Xét 8 tháng đầu năm 2024, Santa Fe tiêu thụ được tổng cộng 3.141 xe, thua xa Ford Everest (6.205 chiếc).

Đáng nói rằng, mẫu xe của Ford có giá bán khá cao (1,099-1,545 tỷ đồng) và không có khuyến mại, có thời điểm kèm "lạc" lên tới hơn 100 triệu đồng.