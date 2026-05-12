Một vụ tai nạn kỳ lạ xảy ra tại bang British Columbia (Canada) đã khiến ngay cả những nhân viên cứu hộ dày dạn kinh nghiệm cũng phải sửng sốt. Đó là khi họ đến hiện trường và thấy một chiếc mô tô treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau cú va chạm với ô tô.

Chiếc xe phân khối lớn treo lơ lửng trên thanh ngang của cột đèn giao thông (Ảnh chụp màn hình).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h40 ngày 9/5 (giờ địa phương) tại giao lộ đông đúc giữa đường Scott và đại lộ 71st ở khu vực North Delta.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội, bao gồm clip do Sarbraj Singh Kahlon đăng trên X (tên gọi mới của Twitter) và các bài đăng trên Reddit, chiếc xe phân khối lớn trông giống như Suzuki GSX-R1000R phiên bản kỷ niệm 40 năm đã bị hất tung lên không trung sau khi va chạm với một chiếc BMW 3-Series màu bạc.

Sau khi bị hất lên không trung, chiếc mô tô mắc lại trên thanh ngang của cột đèn giao thông, với bánh trước móc vào thanh kim loại. Hình ảnh từ camera an ninh lan truyền trên mạng cho thấy người lái bị hất văng về phía trước và rơi xuống mặt đường.

Có vẻ như chiếc BMW đang rẽ trái để vào trung tâm thương mại tại giao lộ. Tốc độ của chiếc mô tô cũng có thể là một yếu tố góp phần khiến người lái không kịp phản ứng.

Xe phân khối lớn mắc kẹt trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô (Video: Reddit).

Video cho thấy người điều khiển mô tô đã bóp phanh gấp đến mức bánh sau bị nhấc khỏi mặt đất. Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để tránh hoặc làm giảm lực va chạm. Phần đầu ô tô con vô tình trở thành “bệ phóng”, khiến chiếc mô tô lao vút lên cao.

Dù hình ảnh vụ việc khá rùng mình, hậu quả không quá nghiêm trọng. Theo cơ quan chức năng địa phương, người lái mô tô được đưa tới bệnh viện gần đó với các chấn thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa tính mạng. Trong khi đó, tài xế chiếc BMW được cho là không bị thương.

Lực lượng cứu hỏa Delta, cảnh sát địa phương và đơn vị cấp cứu y tế khẩn cấp của bang British Columbia đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu nạn nhân. Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, lực lượng cứu hỏa đã hỗ trợ đưa chiếc xe phân khối lớn xuống mặt đất và dọn dẹp hiện trường.