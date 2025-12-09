Honda giới thiệu CR-V thế hệ mới ra mắt tại Nhật chậm hơn thế giới 3 năm

Tại Nhật Bản, Honda CR-V được đơn giản hóa, chỉ còn hai bản: e:HEV RS và e:HEV RS Black Edition.

Trong đó, bản Black Edition nổi bật với ốp Crystal Black toàn thân dưới, bộ mâm hợp kim 19 inch tối màu, cửa sổ trời toàn cảnh và logo Black Edition phía sau. Nội thất được hoàn thiện theo tông màu trầm tối.

Dòng Honda CR-V e:HEV tại Nhật Bản chỉ có hai phiên bản: RS và Black Edition (Ảnh: Honda).

Trang bị tiêu chuẩn trên bản RS gồm màn hình giải trí 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, dàn âm thanh Bose 12 loa, sạc không dây, cốp mở rảnh tay, ghế sưởi và gói an toàn Honda Sensing.

Bản Black Edition bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, ghế có tính năng thông gió, màn hắt HUD, cùng hệ thống Honda Sensing 360 có radar và góc camera rộng hơn, giúp tăng khả năng hỗ trợ tránh va chạm và hỗ trợ đổi làn/tăng tốc trên cao tốc.

CR-V bản Nhật chỉ dùng hệ truyền động hybrid e:HEV, là sự kết hợp của động cơ 2.0L với hai mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Bản RS có tùy chọn FWD hoặc AWD, còn Black Edition mặc định AWD. Honda chưa công bố thông số chi tiết, nhưng bản châu Âu cho công suất tổng 181 mã lực.

Dù chỉ có hai phiên bản, người mua vẫn có thể cá nhân hóa CR-V e:HEV bằng hai gói phụ kiện.

Theo đó, gói Tough Premium (cho bản Black Edition) có thêm ốp cản trước màu bạc Luna Silver Metallic, ốp hông thể thao, cánh gió màu đen Crystal Black Pearl và bộ phù hiệu đen.

Gói Urban Premium (cho bản RS) gồm các chi tiết tương tự nhưng tông màu tối hơn, đồng điệu với phần ốp theo màu thân xe.

Honda dự kiến mở rộng dải phụ kiện Genuine Accessories với các món như chắn gió cửa và ốp ngoại thất.

Tại Nhật, phiên bản CR-V e:HEV RS giá 5,12 triệu yên, tương tương 867 triệu đồng, bản CR-V e:HEV RS Black Edition (AWD) giá 5,8 triệu yên (977 triệu đồng), và bản CR-V e:FCEV (hydrogen kết hợp hybrid sạc điện) giá 8 triệu yên (1,37 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, mẫu CR-V e:HEV RS sắp được chuyển sang lắp ráp trong nước vào đầu năm 2026. Ngoài e:HEV RS, Honda Việt Nam đang lắp ráp 3 phiên bản của mẫu crossover cỡ C này, gồm: G (1,029 tỷ đồng), L (1,099 tỷ đồng) và L AWD (1,25 tỷ đồng).