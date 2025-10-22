Hãng xe Trung Quốc bị điều tra lưu kho trái phép cả nghìn ô tô ở Australia

Sự hiện diện của BYD tại thị trường ô tô Australia khá "thần tốc", chỉ trong vài năm, danh mục sản phẩm của thương hiệu Trung Quốc này đã đầy đủ như ở trong nước, và sẽ được bổ sung thêm trong năm nay.

Tuy nhiên, một số sự việc gần đây cho thấy thành tích có thể hơi "ảo". BYD vừa bị phát hiện lưu kho bất hợp pháp rất nhiều xe tại một công viên nước ở New South Wales, Australia.

Cụ thể, hơn 1.600 chiếc xe BYD đã được phát hiện nằm trong các bãi đỗ của công viên Jamberoo. Công viên này vốn đóng cửa vào mùa đông và đang chuẩn bị mở cửa trở lại cho mùa hè, nhưng trong thời gian đó, các bãi đỗ đã âm thầm được lấp kín bởi xe BYD, bao gồm các mẫu Shark 6, Sealion 6, Sealion 7 và Seal.

Hơn 1.600 xe BYD được tập kết về công viên nước Jamberoo ở New South Wales (Ảnh: Cơ quan chức năng Australia cung cấp).

Việc các hãng ô tô hoặc đại lý tạm thời lưu kho xe là bình thường, khi hàng chưa tiêu thụ hết, song quy mô này của BYD bị cho là vượt mức bình thường. Đáng chú ý, hãng cũng chưa hề xin phép chính quyền địa phương trước khi vận chuyển xe từ cảng Kembla gần đó đến công viên nước.

Theo chính quyền Hội đồng Kiama, khu công viên Jamberoo không được phép hoạt động như một bãi chứa ô tô.

Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm cả chủ đất lẫn BYD về việc tập kết xe trái phép. Một số người cáo buộc các bên có liên quan cố tình làm vậy để cắt giảm chi phí và việc nộp hồ sơ xin cấp phép được thực hiện sau khi xe đã chuyển về đây là sai quy trình.

Họ muốn cơ quan chức năng bác hồ sơ xin cấp phép, buộc chủ sở hữu di dời xe khỏi công viên và phải nộp phạt như với việc đỗ xe trái phép.

Nhiều người Australia đề xuất phạt, tịch thu, hoặc thậm chí tiêu huỷ số xe BYD lưu kho bất hợp pháp này (Ảnh: Cơ quan chức năng Australia cung cấp).

“Nếu tôi đỗ xe trái phép thì sẽ bị phạt 100-500 USD/ngày. Tôi muốn thấy tất cả số xe này cũng bị xử lý như vậy", tài khoản mạng xã hội tên Dixon nói.

Trong khi đó, tài khoản Stephen đề xuất: “Hội đồng nên cho họ hai tuần để di chuyển xe hoặc sẽ đem chúng ra bán đấu giá và phạt chủ công viên Jamberoo”.

Theo truyền thông địa phương, Hội đồng Kiama đã để mắt đến hoạt động lưu trữ này suốt 2-3 tháng qua. Dù khu đất thuộc sở hữu tư nhân, nhưng luật quy định rõ bãi đỗ chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến hoạt động văn hoá, giải trí, chứ không phải cho thuê làm kho xe.

Chủ khu đất đã nộp hồ sơ xin cấp phép chuyển đổi công năng bãi đỗ thành kho chứa tạm từ đầu tháng 9, song cơ quan chức năng vẫn đang xem xét, chưa duyệt hồ sơ. Gần đây, hội đồng đã ra cảnh báo chính thức yêu cầu chủ đất ngừng ngay việc sử dụng khu đất trên làm kho xe.

“Chính quyền đang phối hợp với chủ sở hữu công viên Jamberoo để đảm bảo rằng khu đất được khai thác đúng chức năng được cấp phép”, đại diện Hội đồng Kiama cho biết.

Phía BYD khẳng định hoạt động lưu kho tại bang New South Wales do một đối tác hậu cần bên thứ ba phụ trách, nhưng không tiết lộ danh tính đối tác này.

Giải thích này khó được chấp nhận khi mà gần đây, hãng đã tự điều hành hoạt động hàng vận ở Australia, sau khi kết thúc hợp đồng với nhà phân phối EVDirect vào giữa năm 2025.

Hiện chưa rõ đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm với số xe lưu kho trái phép này và bao giờ chúng được chuyển đi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh BYD đang chịu áp lực ngày càng lớn tại thị trường Australia, khi doanh số năm nay thấp hơn so với đồng hương GWM (Great Wall Motor).