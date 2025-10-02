Mải "hóng chuyện", người phụ nữ để ô tô trôi xuống hồ nước

Nếu khi lăn bánh xuống hồ, xe không nổ máy thì có thể vẫn phục hồi về mặt cơ khí (Ảnh: Boston Herald).

Sự việc diễn ra từ hôm 8/9 ở thị trấn Upton, bang Massachusetts, Mỹ, nhưng gần đây mới được đưa tin.

Theo lời các nhân chứng, người phụ nữ điều khiển chiếc Subaru đã bị phân tâm khi các đặc vụ bất ngờ xuất hiện gần đó để bắt giữ một người được cho là nhập cư trái phép. Trong lúc hỗn loạn, bà đã rời xe mà không khóa cửa, không cài số P, nên chiếc ô tô từ từ lăn bánh xuống nước.

Tờ New York Post cho biết người phụ nữ khi đó đã la hét với các đặc vụ, và vì mải tranh cãi, bà không chuyển cần số về P, cũng không kéo phanh tay. Ảnh được một phóng viên Fox News chia sẻ lên X (tên mới của mạng xã hội Twitter) cho thấy chiếc Forester chìm một phần dưới nước, trong khi người phụ nữ đứng bất lực trên bờ.

Nguồn tin này cũng cho biết chiếc Forester đã chìm, nhưng hiện chưa có hình ảnh nào xác nhận xe chìm hoàn toàn dưới nước. Nếu thực sự xe đã chìm hẳn thì khả năng cứu vãn gần như bằng không. Tuy nhiên, nếu xe chỉ ở trạng thái ngập nửa thân như trong ảnh, thì việc kéo xe lên và khắc phục sẽ không quá khó khăn.

Ngoài ra, nếu động cơ đã tắt khi xe trôi xuống hồ, thì có thể tránh được hư hỏng cơ khí nghiêm trọng. Với các mẫu xe đời mới, nếu chỉ bị ngập một phần và nước không xâm nhập hệ thống điện tử thì có thể khôi phục sau khi trục vớt.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin cập nhật về tình trạng chiếc Subaru.

Trong khi đó, tờ Boston Herald đưa tin rằng người phụ nữ đã bị cảnh sát Upton phạt vì lỗi điều khiển phương tiện không an toàn.

Hiện không có bằng chứng cho thấy người phụ nữ này cố tình can thiệp vào vụ bắt giữ người nhập cư, cũng như chưa rõ bà đã la hét gì với các đặc vụ.