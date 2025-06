Động thái lạ của hãng xe Trung Quốc đang hứng chỉ trích bán phá giá

Giá xe điện ở Trung Quốc đã xuống thấp đến mức khó tưởng tượng. Chính phủ nước này giờ đây phải can thiệp, yêu cầu các hãng dừng cuộc đua giảm giá.

Nỗ lực “hạ nhiệt” cuộc chiến giá đang được hưởng ứng. Ngay cả BYD, một trong những hãng khởi xướng làn sóng này, cũng thừa nhận tốc độ giảm giá hiện nay là không thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, việc các hãng có thực sự hành động không hay chỉ nói suông thì còn phải chờ xem.

Với loạt xe điện mới liên tục được tung ra, nhiều mẫu đang có giá siêu rẻ, khiến lo ngại đang gia tăng. Giới đầu tư cũng bắt đầu dè chừng, trong khi các nhà quản lý đã chính thức vào cuộc.

Cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc có dấu hiệu chững lại khi chính BYD và các cơ quan quản lý thừa nhận chiến lược hiện tại không thể kéo dài mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng (Ảnh: Carscoops).

Đầu tháng 6, các quan chức chính phủ đã gặp lãnh đạo các nhà sản xuất ô tô để kêu gọi chấm dứt các chiến lược giảm giá "hủy diệt".

Theo các nguồn tin, giới chức yêu cầu toàn ngành phải tự điều chỉnh. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cũng kêu gọi chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh “nội suy” - một thuật ngữ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dùng để mô tả những quyết sách marketing tự làm hại mình. Nói đơn giản, chính phủ muốn các hãng xe hành xử “người lớn” và có trách nhiệm hơn.

Phát biểu tại một sự kiện của Bloomberg News ở London (Anh), bà Stella Li, Phó Chủ tịch BYD, thẳng thắn thừa nhận: “Đây là cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nó không hề bền vững”, và dự báo rằng trong tương lai gần sẽ có làn sóng sáp nhập trong ngành ô tô Trung Quốc.

Đó không phải là suy đoán suông. Chính cuộc chiến giảm giá cũng được cho là một trong những lý do khiến giá trị vốn hóa của BYD giảm khoảng 22 tỷ USD trong vài tuần gần đây. Dù vậy, nếu cuộc chiến này giúp BYD loại bớt đối thủ nhỏ, thị phần của hãng có thể sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong vài năm tới.

Bất chấp áp lực giá trong nước, BYD vẫn tiếp tục đẩy mạnh ra quốc tế. Trong tháng 5, hãng đã vượt Tesla về doanh số ở châu Âu sau khi đạt mức tăng trưởng 169% trong tháng 4 (so với năm ngoái), giữa lúc doanh số của Tesla giảm 49%.

Không chỉ bán được nhiều xe hơn tại châu Âu, BYD còn chuẩn bị tung ra thêm các lựa chọn hệ truyền động mới. Hồi tháng 4, hãng xác nhận sẽ ra mắt ít nhất 2 mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) mới tại châu Âu trong năm nay.

Gần cuối tháng 5, BYD đã gây chấn động ngành ô tô Trung Quốc khi công bố chương trình giảm giá tới 34% cho 22 mẫu xe thuần điện và xe hybrid sạc điện, áp dụng đến hết tháng 6.

Trong những tháng gần đây, BYD đã cố gắng giải phóng các xe mẫu cũ còn tồn kho, trong đó có những xe không được trang bị các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến nhất - những tính năng mà hãng cho biết sẽ bổ sung mà không tăng giá bán.

Tuy nhiên, chính sách giảm giá như vậy làm gia tăng áp lực lên các đại lý vốn đang gặp khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt.

Ngay sau khi có thông tin giảm giá xe từ BYD, giá cổ phiếu của công ty đã giảm tới 8,3%, trong khi cổ phiếu của Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. và Geely Automobile Holdings Ltd. cũng giảm hơn 5%, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng về cuộc chiến giá cả trong ngành ô tô.

Cuộc đua giảm giá kịch sàn cũng đã đẩy các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc vào thế đối đầu gay gắt. Trong một cuộc gặp mặt gần đây, lãnh đạo các hãng xe dùng lời lẽ nặng nề để công kích lẫn nhau, như "chiêu trò bẩn", "đạo đức giả", hay "vừa ăn cắp vừa la làng"...