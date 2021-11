Điểm tin tuần qua: VinFast "phủ sóng", những con số "biết nói"

Dân trí Việc VinFast "mang chuông đi đánh xứ người" chắc chắn là sự kiện được chú ý nhất trong tuần qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những thông tin đáng chú ý khác.

VinFast ra mắt xe tại Mỹ

Trong tuần qua, thương hiệu ô tô Việt - VinFast đã phủ sóng báo chí cả trong nước và quốc tế khi chính thức trình làng hai mẫu SUV điện tại Triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles 2021 diễn ra ở Mỹ. Kèm theo đó là cả một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ đầy chuyên nghiệp.

Bộ đôi VinFast VF e35 và VF e36 có nhận diện thương hiệu đặc trưng hình chữ "V" - biểu trưng cho Việt Nam và VinFast (Ảnh: VF).

Buổi ra mắt xe của VinFast tại Mỹ đã được phát trực tiếp (livestream), thu hút hàng chục nghìn người xem trên các nền tảng truyền thông khác nhau.

Hai mẫu xe điện VF e35 và VF e36 vừa ra mắt trên đất Mỹ của VinFast lần lượt thuộc phân khúc SUV cỡ lớn hạng D và E, sẽ sản phẩm mở đường cho tham vọng "vươn ra biển lớn", trở thành hãng xe điện thông minh mang tầm vóc thế giới của VinFast.

Nếu như VF e35 gây ấn tượng bằng kiểu dáng mềm mại, với những đường cong được nhấn nhá, kết hợp các đường lượn sắc nét, tạo nên sự mạnh mẽ và chuyển động tốc độ, thì mẫu VinFast VF e36 lại hút ánh nhìn bằng vẻ đẹp khỏe khắn và tiện dụng.

Đặc biệt, hai mẫu xe đều tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, giám sát người lái, tự động đỗ xe và triệu tập xe thông minh; và các tính năng tiện ích giải trí thú vị như điều khiển xe bằng giọng nói với ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh, kết nối các ứng dụng thương mại điện tử, dịch vụ...

Ông Michael Lohscheller, Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết công ty, VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt hàng vào đầu năm tới và dự kiến giao xe vào cuối năm 2022.

Xem thêm: VinFast VF e36 - Xe SUV điện cỡ lớn có gì để vươn ra thế giới?

Những con số "biết nói"

Trong tuần qua, thống kê doanh số của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đã được tổng hợp và bóc tách thành những danh sách Top 5, Top 10 của từng phân khúc.

Theo đó, phân khúc xe đô thị hạng A, ngôi vương thuộc về VinFast Fadil, với 2.218 xe bán ra, cao gấp đôi đối thủ Hyundai Grand i10. Kế đến lần lượt là Toyota Wigo, Kia Morning và Honda Brio.

Trong khi đó, phân khúc xe du lịch hạng B, cũng là phân khúc sôi động nhất tại thị trường Việt Nam, chứng kiến sự thống trị của Hyundai Accent, với doanh số 3.346 xe, cao gần gấp đôi Toyota Vios ở vị trí thứ 2.

Ở phân khúc xe du lịch hạng C, Kia K3 không có đối thủ, với hơn 1.200 xe bán ra, bỏ xa Mazda 3 và Hyundai Elantra…

Ở phân khúc xe du lịch hạng D, hai cái tên đáng chú ý nhất là VinFast Lux A (537 xe) và Toyota Camry (480 xe).

Ở phân khúc xe đa dụng (MPV), trong tháng 10, Mitsubishi Xpander đã quay trở lại ngôi đầu, với doanh số 1.067 xe bán ra, cao gấp đôi đối thủ Suzuki XL7. Các mẫu còn lại có doanh số không mấy khả quan; Toyota Rush bán được chưa đầy 300 xe, "cựu vương" Innova chỉ bán được 168 chiếc, Suzuki Ertiga chỉ có 8 xe đến tay khách hàng, trong khi Kia Rondo hay Toyota Avanza thậm chí không bán được chiếc nào.

Mitsubishi Xpander hiện thống trị phân khúc với khoảng 53% thị phần (Ảnh: Minh Anh).

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, tháng 10 vừa qua ghi nhận cuộc đua song mã giữa Ford Everest và Toyota Fortuner. Với 469 xe bán ra, Ford Everest chỉ kém mẫu xe của Toyota ở vị trí dẫn đầu 108 xe.

Trong khi đó, phân khúc crossover là cuộc đua nội bộ Hyundai, với mẫu Tucson (1.420 xe) chiếm ngôi dẫn đầu của Santa Fe (1.278 xe). Những cái tên còn lại như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Mitsubishi Outlander... tụt lại hẳn phía sau với doanh số cách xa mốc 1.000 chiếc.

Ở phân khúc xe gầm cao đô thị, hai mẫu Toyota Corolla Cross và Kia Seltos thay nhau dẫn đầu. Nếu chỉ tính riêng doanh số tháng 10 thì mẫu xe của Toyota có sự bứt phá, nhưng nếu xét từ đầu năm 2021 thì phần thắng tạm nghiêng về Kia Seltos. Với 2.402 xe bán ra, Corolla Cross là mẫu xe bán chạy thứ ba tại Việt Nam trong tháng 10, chỉ xếp sau "vua bán tải" Ranger và Hyundai Accent.

Ở phân khúc xe bán tải, vị trí dẫn đầu vẫn do Ford Ranger nắm giữ, còn đội sổ là Isuzu D-Max. Đáng chú ý là trong tháng 10 vừa qua, phân khúc này có doanh số tăng hơn 2 lần so với hồi tháng 9 và tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về thương hiệu, dẫn đầu toàn thị trường Việt Nam trong tháng 10 là Hyundai, với 7.895 xe bán ra (không tính xe thương mại). Kế đến lần lượt là Toyota, Kia, VinFast và Mitsubishi.

Các con số thống kê cho thấy việc các tỉnh, thành đồng loạt gỡ bỏ giãn cách, cùng với nỗ lực giảm giá, khuyến mại của các hãng và đại lý đã tác động tích cực đến thị trường ô tô trong nước.

Xem thêm: 10 xe bán chạy tháng 10/2021

Nhật Minh