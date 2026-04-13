Destinator lần đầu bán vượt CX-5, Xpander và Xforce lọt top 10 bán chạy

Trong tháng 3, phân khúc SUV cỡ C động cơ đốt trong có sự xáo trộn ở vị trí dẫn đầu. Mitsubishi Destinator đánh dấu lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 phân khúc về doanh số kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, tương ứng 1.663 xe đến tay khách hàng, tăng 224% so với tháng trước.

CX-5 rơi xuống vị trí số 2 với doanh số 1.531 xe, tăng 40,72% so với tháng trước. Mẫu xe nhà Mazda vốn là mẫu xe bán chạy ổn định, liên tục đứng đầu phân khúc suốt 6 năm qua.

Mitsubishi Destinator lần đầu vươn lên vị trí số 1 phân khúc SUV cỡ C động cơ đốt trong (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Kết quả này cho thấy sự ưu tiên lựa chọn các mẫu xe mới của khách hàng Việt. Destinator ra mắt thị trường Việt Nam tháng 12/2025, sở hữu nhiều công nghệ mới và là mẫu SUV 3 hàng ghế dễ tiếp cận nhất phân khúc, thế chỗ của Outlander. Trong khi đó, Mazda CX-5 đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời, chuẩn bị mở bán phiên bản nâng cấp vào tháng 11 năm nay.

Tháng 3 không phải tháng bán chạy nhất của mẫu xe nhà Mitsubishi. Destinator từng bán được gần 2.400 xe ngay trong tháng đầu tiên nhờ lượng đơn đặt hàng trước và các sự kiện ra mắt, lái thử tại đại lý. Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn cung của mẫu xe này vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh Destinator, trong dải sản phẩm Mitsubishi Việt Nam, các mẫu xe có truyền thống bán chạy như Xpander và Xforce đều trong nằm trong bảng xếp hạng top 10 xe động cơ đốt trong ăn khách nhất tháng. Trong đó, Xpander và Destinator cùng nằm trong top 3 đầu bảng.

Mitsubishi bán được 1.763 xe Xpander đến tay khách hàng Việt trong tháng 3 (Ảnh: MMV).

Với 1.763 xe bán ra trong tháng 3, Xpander tiếp tục nắm giữ ngôi đầu phân khúc MPV cỡ B động cơ đốt trong. Sau cú sảy chân tháng trước, doanh số của mẫu MPV Nhật Bản bật tăng 232%.

Dù phân khúc MPV cỡ B động cơ đốt trong vẫn duy trì thị phần lớn trên thị trường ô tô, nhưng đang có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh xu hướng ô tô điện hóa lên ngôi. Nếu tính cả xe điện, cặp đôi Limo Green và VF MPV 7 của nhà VinFast bán tới 9.361 xe trong tháng 3, gấp 2,5 lần doanh số của tất cả MPV cỡ B cộng lại.

Xforce cũng có một tháng khởi sắc với doanh số 1.050 xe đến tay khách hàng. Kết quả giúp Xforce xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp doanh số. Dẫu vậy, trong 3 tháng đầu năm, mẫu xe này vẫn chưa một lần trở về vị trí dẫn đầu toàn phân khúc SUV cỡ B động cơ đốt trong như năm 2025.

Mitsubishi Xforce sắp đón bản nâng cấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Như vậy, Destinator đóng góp 32,7%, Xpander đóng góp 34,6% và Xforce đóng góp 20,6% vào tổng doanh số bán hàng 5.086 ô tô của Mitsubishi Việt Nam trong tháng 3. Tính tổng quý I, hãng xe Nhật đã bàn giao 11.909 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và thị trường ô tô phân mảnh mạnh mẽ, Mitsubishi tìm cách giữ đà tăng trưởng trong tháng 4 thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mãi. Khách mua Xpander, Xpander Cross, Xforce, Triton và Attrage đồng loạt được tặng phiếu nhiên liệu giá trị 30-76 triệu đồng, còn Destinator hưởng gói ưu đãi tài chính 35 triệu đồng, áp dụng cả hai phiên bản.

Hình thức tặng nhiên liệu không mới. Trước đó, Volkswagen tặng khách hàng 1 năm đổ xăng miễn phí, quy đổi 30 triệu đồng, Omoda tặng 8 năm đổ xăng miễn phí, quy đổi 80 triệu đồng, cho những khách hàng đầu tiên cọc C5 SHS-H.