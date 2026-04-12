Người dùng Việt mua hơn 8.000 xe máy mỗi ngày trong quý I

VAMM bao gồm 5 thành viên, gồm: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm, 5 công ty xe máy này đạt doanh số 729.121 chiếc, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Cửa hàng bán xe Piaggio tại Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Với doanh số trên, tính trung bình mỗi ngày VAMM bán hơn 8.000 xe máy ra thị trường. Đáng chú ý, dải sản phẩm được VAMM công bố không bao gồm doanh số của các dòng xe máy điện. Thống kê chỉ bao gồm xe số, xe tay ga, xe tay côn và xe phân khối lớn.

Mặc dù đều đã kinh doanh dòng xe máy điện, theo công bố của VAMM, Honda Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam không tổng kết số lượng xe Honda ICON e: hay NEO’s được bán ra trong quý I.

Như vậy, nếu tính doanh số chung của toàn thị trường xe máy Việt Nam, con số sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Trong các hãng xe máy điện có doanh số lớn tại Việt Nam như VinFast, Yadea, Dat Bike hay Pega, chưa có thương hiệu nào công bố kết quả bán hàng trong quý I.

Evo và Feliz là hai dòng sản phẩm có doanh số cao của VinFast, lần lượt đạt 52.000 xe và 24.000 xe trong tháng 3 (Ảnh: Hội An).

Đáng chú ý, trong tháng 3, hãng xe máy điện Việt Nam đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Theo VinFast, đây cũng là mức doanh số cao nhất mà hãng đạt được. Bên cạnh đó, VinFast cũng cho biết, sức mua lớn nhất hiện thuộc về Hà Nội và TPHCM. Theo hãng xe Việt, riêng tại Hà Nội, trong tháng 3, đã có hơn 20.000 xe máy điện VinFast đến tay khách hàng.

Theo các chuyên gia trong ngành, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao cũng như việc áp dụng thí điểm vùng phát thải thấp tại Hà Nội, người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến các dòng xe máy điện.

Khách hàng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều mẫu xe máy điện hơn, đa dạng về cách sử dụng (sạc pin tại trạm, đổi pin hay sạc tại nhà) cũng như giá bán sẽ dễ tiếp cận hơn với số đông.