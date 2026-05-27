Ông Enzo Ferrari là người tạo ra huyền thoại Ferrari, nhưng Luca di Montezemolo mới chính là người có công lớn trong việc duy trì và phát triển thương hiệu này.

Luca di Montezemolo gắn bó với Ferrari từ năm 1991. Nhưng ông đã hiện diện trong hãng xe thể thao huyền thoại này từ thập niên 70, khi ông sát cánh cùng Enzo Ferrari - người sáng lập hãng. Luca di Montezemolo chính thức chia tay thương hiệu “ngựa chồm” vào năm 2014.

Thiết kế của Ferrari Luce đang gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Ferrari).

Trong nhiều thập kỷ, Luca di Montezemolo nắm giữ nhiều vị trí cao cấp tại Ferrari cũng như Fiat. Với sự gắn bó mật thiết của Luca di Montezemolo với Ferrari, quan điểm của ông về mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari được nhiều người chú ý.

Ngay sau khi Ferrari trình làng mẫu xe thuần điện đầu tiên của mình, giới truyền thông đã có buổi phỏng vấn với cựu CEO của Ferrari. Vị cựu lãnh đạo 78 tuổi này đã có những chia sẻ thẳng thắn về dòng xe Luce hoàn toàn mới.

Theo hãng tin Askanews, ông Luca di Montezemolo cho biết: “Nếu tôi nói ra suy nghĩ thật sự của mình, nó có thể làm tổn hại đến thương hiệu Ferrari. Chúng ta có thể đang phá huỷ một huyền thoại, và tôi rất tiếc về điều đó. Tôi hy vọng, ít nhất họ cũng bỏ biểu tượng ngựa chồm khỏi chiếc xe này”.

Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên được Ferrari sản xuất (Ảnh: Ferrari).

Bên cạnh logo Ferrari nằm ở trước và sau xe, khách hàng sở hữu Luce có thể đặt logo ở bậc cửa hay chắn bùn. Dường như Ferrari đang cố tăng độ nhận diện của xe thông qua biểu tượng “ngựa chồm”.

“Luce chắc chắn là một chiếc xe mà ít nhất các thương hiệu Trung Quốc không thể sao chép”, ông Luca di Montezemolo nói.

Theo Motor1, đây là những lời nhận xét rất thẳng thắn và mạnh mẽ của cựu CEO của Ferrari. Hiếm có một cựu giám đốc điều hành nào lại nhận xét mạnh mẽ như vậy về một sản phẩm của công ty cũ như vậy. Tuy nhiên, việc ra mắt Luce là khoảnh khắc lịch sử của Ferrari nói riêng và ngành công nghiệp ô tô nói chung.

Thiết kế khoang lái của Ferrari Luce (Ảnh: Ferrari),

Một trong những việc ông Montezemolo làm khi trở thành CEO của Ferrari là thay đổi toàn diện đối với mẫu xe 348. Mẫu 355 thay thế nó thực sự là một bước tiến về mọi mặt, từ tính năng vận hành, độ bền, cảm giác lái... Và những cải tiến này là tiền đề cho tuyệt phẩm 458 Italia - mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Sự tiến hoá từ mẫu 348 “xấu xí” đến 458 Italia cũng là hình ảnh phản chiếu việc ông Luca Montezemolo đã thay đổi Ferrari sâu sắc thế nào trong suốt 20 năm qua trên cương vị lãnh đạo công ty.