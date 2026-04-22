Ferrari chuẩn bị ra mắt mẫu SUV đắt nhất thế giới

Nếu mức giá trên là chính xác, Ferrari Luce sẽ trở thành mẫu SUV có giá bán cao nhất trên thế giới, đắt hơn “người anh em” Purosangue SUV (giá 430.000 USD).

Thiết kế khoang lái của Ferrari Luce (Ảnh: Ferrari).

Mức giá của Ferrari Luce cao hơn rất nhiều so với các dòng SUV hiệu suất cao đang bán trên thị trường như Lamborghini Urus SE (giá từ 250.000 USD), hay Aston Martin DBX S (giá 400.000 USD).

Trong khi đó, với các mẫu sedan thuần điện tính năng vận hành cao, giá bán của Luce cũng vượt trội, ví dụ như Porsche Taycan Turbo GT hay Lucid Air Sapphire đều có giá khoảng 250.000 USD.

Nếu so với các mẫu SUV điện tính năng vận hành cao như Cayenne Turbo Electric (165.000 USD) hay Lotus Eletre R PHEV (230.000 USD), mức giá 647.000 USD của Luce tạo ra một khoảng cách quá lớn.

Nếu được bán ra với mức giá như vậy, Ferrari Luce sẽ khiến Rolls-Royce Cullinan Black Badge (giá 510.000 USD) không còn là mẫu SUV đắt nhất thế giới.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ về giá bán, Ferrari dường như đang muốn xác lập một vị thế lớn hơn cho Luce. Ferrari Luce không cạnh tranh về số lượng hay giá bán mà hướng tới một sản phẩm độc quyền, mang tính trải nghiệm cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng Ferrari đang yêu cầu người dùng bỏ ra một số tiền lớn để từ bỏ âm thanh phấn khích của động cơ V12 để có được sự yên tĩnh của động cơ điện.

Thiết kế vô lăng của mẫu xe thuần điện Ferrari Luce (Ảnh: Ferrari).

Mới đây, Ferrari đã công bố đoạn video xem trước về khoang lái của Luce. Đáng chú ý, khoang lái chỉ bố trí một màn hình trung tâm, đi kèm hàng loạt phím bấm vật lý để điều khiển các chức năng chính.

“Tôi sẽ không bao giờ sử dụng công nghệ cảm ứng trên ô tô cho các chức năng điều khiển chính. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến, vì nó khiến người lái không thể tập trung quan sát đường phía trước. Cảm ứng không phải công nghệ phù hợp để làm giao diện điều khiển chức năng”, ông Jony Ive - Cựu giám đốc thiết kế của Apple, người chịu trách nhiệm thiết kế Luce - chia sẻ.

Vị cựu giám đốc thiết kế của Apple cho biết thêm, các tính năng hiển thị trên màn hình duy nhất của Luce được bố trí theo hướng không làm ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe, đồng thời tạo sự thoải mái cho người sử dụng.

“Mỗi phím bấm vật lý trên Luce đều có cảm giác khác nhau, người lái không cần nhìn vẫn có thể thao tác chính xác. Màn hình trung tâm vẫn tích hợp khả năng điều khiển, nhưng được thiết kế hài hòa và tiết chế”, ông khẳng định.

Trong tiếng Italy, Luce mang ý nghĩa là ánh sáng, mẫu xe này là sản phẩm điện hoá đầu tiên của Ferrari và còn mở ra ngôn ngữ thiết kế mới của hãng siêu xe “ngựa chồm”. Ferrari sẽ là một mẫu GT 4 cửa, có tính thực dụng cao hơn rất nhiều các dòng sản phẩm còn lại của hãng.