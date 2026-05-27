Ferrari ra mắt xe điện đầu tiên, cổ phiếu lập tức lao dốc

Ferrari vừa bước vào một trong những canh bạc lớn nhất lịch sử hãng xe Ý khi trình làng Luce - mẫu xe điện đầu tiên mang logo “ngựa chồm”. Nhưng thay vì tạo hiệu ứng hào hứng như nhiều màn ra mắt trước đây, chiếc EV giá 550.000 euro (tương đương 640.000 USD) lại nhanh chóng kéo theo tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội và cả thị trường chứng khoán.

Theo Financial Times và Nikkei Asia, cổ phiếu Ferrari đã giảm gần 8% tại Milan sau khi Luce xuất hiện. Nhiều bình luận trên mạng gọi mẫu xe này là “một sự xúc phạm đối với thương hiệu Ferrari” hay “nhạt nhòa đến khó tin”.

Trong bối cảnh xe điện đang bùng nổ toàn cầu, phản ứng dành cho Luce cho thấy một thực tế khác của ngành xe sang, nơi khách hàng không chỉ mua công nghệ mà còn mua cảm xúc, âm thanh và bản sắc thương hiệu.

Mẫu xe điện (EV) đầu tiên của Ferrari vừa chính thức trình làng đã ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội (Ảnh: Carscoops).

Ferrari bước vào cuộc chơi EV bằng một chiếc xe “gây chia rẽ”

Ferrari không né tránh tranh cãi. Ban lãnh đạo hãng thậm chí thừa nhận Luce được thiết kế theo hướng “gây chia rẽ” ngay từ đầu.

Mẫu xe do LoveFrom - công ty thiết kế của huyền thoại Apple Jony Ive - thực hiện, mang kiểu dáng tương lai với phần thân xe được mô tả như một “khối kính” lớn. Đây là hướng đi khác hoàn toàn so với phong cách thể thao cơ bắp vốn gắn với Ferrari suốt nhiều thập kỷ.

CEO Ferrari Benedetto Vigna cho rằng phản ứng dữ dội là điều có thể đoán trước. “Con người luôn sợ hãi những điều mới mẻ”, ông nói với Financial Times.

Nhưng tranh cãi quanh Luce không đơn thuần là câu chuyện thiết kế. Nó phản ánh bài toán khó của toàn ngành xe sang khi phải chuyển sang điện hóa trong lúc khách hàng truyền thống vẫn gắn bó với tiếng động cơ đốt trong.

Ferrari hiện không phải hãng duy nhất đối mặt tình huống này. Jaguar từng gây sốc khi tái định vị thành thương hiệu EV cao cấp và loại bỏ biểu tượng “báo nhảy” nổi tiếng.

Lamborghini gần đây cũng hủy kế hoạch tung EV hoàn toàn đầu tiên Lanzador vào năm 2030 để tập trung vào hybrid sạc điện. Lotus thì chuyển hướng mạnh sang hybrid sau khi nhu cầu EV siêu sang không đạt kỳ vọng. Theo FT, ngay cả Bentley cũng đã giảm đáng kể tham vọng điện hóa, trong khi Rolls-Royce chỉ sản xuất các mẫu EV số lượng cực nhỏ dành cho giới siêu giàu.

Điều này cho thấy thị trường xe điện hạng sang vẫn là dấu hỏi lớn, dù doanh số EV phổ thông toàn cầu đang tăng rất nhanh.

Xe điện bùng nổ toàn cầu nhưng giới siêu xe vẫn “do dự”

Theo báo cáo Global EV Outlook 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới đã bán hơn 20 triệu xe điện trong năm 2025. Cứ 4 chiếc ô tô mới bán ra hiện có 1 chiếc là xe điện. IEA dự báo doanh số EV toàn cầu sẽ đạt khoảng 23 triệu xe trong năm 2026, tương đương 28% tổng lượng ô tô bán ra trên toàn thế giới.

Đà tăng trưởng hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các cú sốc giá dầu như trước. Theo Energy Intelligence, ngay cả trước khi giá nhiên liệu tăng vì căng thẳng Trung Đông, nhu cầu EV toàn cầu đã mở rộng mạnh tại châu Âu, Mỹ Latin và nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

Doanh số EV tại châu Âu tăng hơn 30% trong năm 2025. Brazil, New Zealand và nhiều thị trường nhỏ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số. Chỉ riêng năm ngoái, thế giới đã bổ sung gần 1,8 triệu điểm sạc công cộng mới.

Xe điện cũng đang tạo ảnh hưởng ngày càng lớn lên thị trường năng lượng. IEA cho biết khoảng 75 triệu phương tiện điện hóa hiện đã giúp giảm tiêu thụ khoảng 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày trên toàn cầu.

Tuy nhiên, Ferrari đang nhắm tới một nhóm khách hàng hoàn toàn khác với thị trường EV đại chúng. Theo các nhà phân tích được FT dẫn lời, Luce không được thiết kế để thuyết phục fan Ferrari truyền thống. Mục tiêu thực sự của hãng là giới doanh nhân công nghệ và nhóm khách hàng mới vốn đã quen với xe điện.

Đó cũng là lý do một nửa khách mời tại sự kiện ra mắt Luce không phải chủ sở hữu Ferrari - tỷ lệ cao bất thường so với các buổi giới thiệu sản phẩm trước đây của hãng. Stephen Reitman, chuyên gia của Bernstein, cho rằng Ferrari có thể vẫn thành công nếu thu hút đủ giới sưu tập và khách hàng mới muốn sở hữu một chiếc Ferrari “khác biệt”.

Nhà phân tích Scott Sherwood nhận định mức giá 550.000 euro phản ánh “tham vọng thung lũng Silicon” của Ferrari. Theo ông, điều hãng quan tâm không phải fan truyền thống có thích Luce hay không, mà là liệu giới công nghệ có sẵn sàng lấp đầy sổ đặt hàng hay không.

Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến sẽ đạt 23 triệu chiếc vào năm 2026, chiếm gần 30% tổng lượng ô tô bán ra (Ảnh: EV.com).

Canh bạc lợi nhuận của Ferrari giữa cuộc chuyển đổi lớn của ngành ô tô

Điểm đáng chú ý là Ferrari vẫn tỏ ra khá tự tin, bất chấp phản ứng tiêu cực ban đầu. Hãng cho biết Luce được thiết kế để có thể sinh lời ngay cả khi sản lượng giới hạn. Ferrari hiện sở hữu biên lợi nhuận hoạt động khoảng 30%, thuộc nhóm cao nhất ngành ô tô toàn cầu.

CEO Benedetto Vigna khẳng định việc bước chân vào thị trường EV sẽ không làm suy giảm khả năng sinh lời của hãng. Ferrari cũng không còn theo đuổi kế hoạch điện hóa quá nhanh như trước. Đến năm 2030, hãng đặt mục tiêu khoảng 20% danh mục sản phẩm là xe thuần điện, thấp hơn nhiều so với định hướng ban đầu.

Trong bối cảnh ngành EV toàn cầu đang tăng tốc mạnh, câu chuyện của Luce cho thấy không phải mọi hãng xe đều có thể áp dụng cùng một công thức chuyển đổi.

Ở phân khúc phổ thông, người mua quan tâm giá pin, chi phí nhiên liệu và hạ tầng sạc. Nhưng ở phân khúc siêu sang, bài toán lại nằm ở cảm xúc thương hiệu và trải nghiệm lái - những yếu tố khó thay thế bằng công nghệ thuần túy.

Ferrari dường như hiểu rõ điều đó. Và thay vì cố giữ tất cả fan cũ, hãng đang thử mở cánh cửa cho một thế hệ khách hàng mới, những người xem chiếc EV trị giá nửa triệu euro như một biểu tượng công nghệ hơn là một chiếc siêu xe truyền thống. Liệu canh bạc này có thành công hay không vẫn còn là câu hỏi mở. Nhưng trong một thế giới mà xe điện đã chiếm tới 1/4 doanh số ô tô toàn cầu, Ferrari rõ ràng không còn nhiều lựa chọn để đứng ngoài cuộc chơi.