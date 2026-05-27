Vào tháng 9/2022, Ferrari đã gây ngỡ ngàng cho giới mê xe khi lần đầu tiên ra mắt dòng xe Purosangue. Hãng khẳng định mẫu SUV sử dụng động cơ V12 này “không giống bất kỳ xe nào”.

Gần 4 năm sau, Luce được trình làng, cho thấy tuyên bố trên của Ferrari là có cơ sở. Hãng siêu xe đến từ Italy coi Luce là “chương mới” của thương hiệu Maranello, một mẫu xe điện sở hữu nhiều điều mới lạ.

Ferrari Luce được trưng bày tại sự kiện (Ảnh: Ferrari).

Luce sở hữu bộ mâm lớn nhất từng được trang bị cho một dòng xe Ferrari, với lốp trước có kích thước 23 inch và lốp sau 24 inch. Chìa khoá xe sử dụng kính Corning Gorilla Glass chất lượng cao tích hợp công nghệ E Ink.

Đây cũng là mẫu xe rộng rãi nhất từng được Ferrari sản xuất. Với 5 chỗ ngồi (hàng ghế sau có 3 chỗ), Luce có thể trở thành chiếc Ferrari có thể sử dụng hàng ngày, thay vì những chiếc siêu xe gầm thấp, ít chỗ ngồi, thỉnh thoảng mới được chủ nhân đưa ra khỏi garage.

Thiết kế đuôi xe Luce (Ảnh: Ferrari).

Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari, nhưng ngay sau khi được ra mắt, hệ truyền động điện của Luce không được nhiều người quan tâm bằng thiết kế. Thiết kế của Luce đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Luce không giống bất kỳ chiếc Ferrari nào trước đó.

Ferrari Luce được thiết kế với sự hỗ trợ của LoveFrom, studio do cựu Giám đốc thiết kế của Apple Jony Ive sáng lập. Do đó, thiết kế nội ngoại thất của Luce gần như khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm được tạo ra bởi Ferrari Centro Stile.

LoveFrom đã đưa ra ý tưởng phá cách về thiết kế cho một chiếc xe Ferrari. Những đường nét góc cạnh, đậm chất thể thao thường thấy trên các dòng xe Ferrari được thay thế bởi thiết kế tối giản và không nhiều điểm nhấn.

Thiết kế khoang lái của Ferrari Luce (Ảnh: Ferrari).

Bên trong khoang lái, Ferrari Luce không được trang bị nhiều màn hình cảm ứng điều khiển tính năng. Điều này đã được chính Jony Ive khẳng định trước khi Luce được ra mắt. Theo Jony Ive, việc để màn hình cảm ứng trở thành giao diện điều khiển chính trên nhiều dòng ô tô ngày nay là một sai lầm. Quan điểm này được ông thể hiện rõ trong quá trình tham gia thiết kế mẫu Luce.

“Tôi sẽ không bao giờ sử dụng công nghệ cảm ứng trên ô tô cho các chức năng điều khiển chính. Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến, vì nó khiến người lái không thể tập trung quan sát đường. Cảm ứng không phải công nghệ phù hợp để làm giao diện điều khiển chức năng”, Jony Ive chia sẻ.

Cơ cấu mở cửa trên Ferrari Luce (Ảnh: Ferrari).

Vị cựu Giám đốc thiết kế của Apple cho biết thêm, các tính năng hiển thị trên màn hình duy nhất của Luce được bố trí theo hướng không làm ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe, đồng thời tạo sự thoải mái cho người sử dụng.

“Mỗi phím bấm vật lý trên Luce đều có cảm giác khác nhau, người lái không cần nhìn vẫn có thể thao tác chính xác. Màn hình trung tâm vẫn tích hợp khả năng điều khiển, nhưng được thiết kế hài hòa và tiết chế”, ông khẳng định.

Nhờ nền tảng xe điện, Luce có sàn xe tương đối phẳng và không gian để chân rộng rãi. Xe có chiều dài cơ sở 2.961mm, cung cấp không gian đủ dùng cho 3 người ở hàng ghế phía sau. Với chiều dài 5.026mm, Luce là chiếc Ferrari dài nhất từng được sản xuất. Đồng thời, đây cũng là chiếc Ferrari nặng nhất - 2.260kg.

Vô lăng trên Ferrari Luce được thiết kế tối giản (Ảnh: Ferrari).

Về mặt kỹ thuật, có thể coi Luce là một mẫu hatchback 5 cửa, giúp việc vận chuyển đồ đạc ở khoang hành lý phía sau dễ dàng hơn. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40/20/40. Những thiết kế trên đã giúp cho mẫu xe này thoát khỏi định kiến là kém thực dụng của xe Ferrari.

Sự tranh cãi về thiết kế của Luce còn khiến cho cổ phiếu của Ferrari lập tức lao dốc ngay sau khi mẫu xe thuần điện này được ra mắt.

Ferrari trang bị cho mẫu xe thuần điện của mình 4 mô-tơ, giúp sản sinh tổng công suất 1.035 mã lực. Xe được trang bị gói pin 122kWh, cấu trúc 800V.