Cùng tầm tiền, chọn Hyundai Stargazer X hay Mitsubishi Xpander?

Tại phân khúc MPV cỡ nhỏ, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật, được số đông người dùng lựa chọn giữa nhiều sản phẩm được mở bán trên thị trường. Trong đó, Hyundai Stargazer không phải là một mẫu xe có sức hút lớn nhưng sự xuất hiện của biến thể Stargazer X vẫn khiến người dùng cảm thấy hứng thú.

Nguyên nhân là mẫu xe này có giá cao nhất chỉ 599 triệu đồng, đắt hơn 1 triệu đồng so với bản giữa của Xpander (598 triệu đồng) và rẻ hơn biến thể Cao cấp của Stargazer thường (đã ngừng nhập) tới 76 triệu đồng.

Hyundai Stagazer X được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: TC Motor).

Vậy giữa Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT (bản giữa), đâu sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc?

So sánh trang bị ngoại thất của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT

Chúng ta sẽ bỏ qua yếu tố thẩm mỹ khi đặt 2 mẫu này lên bàn cân, do mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn riêng. Theo nhận định của đa phần khách Việt, Xpander bắt mắt hơn với thiết kế góc cạnh, hơi hướng SUV nhiều hơn MPV.

Stargazer thường vốn sở hữu nhiều đường nét mềm mại, không "hợp gu" số đông, nhưng ở biến thể Stargazer X đã khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt lớn hơn, cản sau hầm hố hơn, bổ sung thêm giá nóc và một số chi tiết ốp trang trí được sơn đen.

Xét về trang bị ngoại thất, Hyundai Stargazer X Cao cấp nhỉnh hơn một chút so với Xpander AT khi được trang bị đèn chiếu sáng trước dạng LED có tính năng tự động bật/tắt, la-zăng lớn hơn (17 inch) và phanh đĩa trên cả 4 bánh.

Bù lại, mẫu xe Nhật Bản sở hữu khoảng sáng gầm lớn hơn (225mm), hứa hẹn khả năng di chuyển đa địa hình tốt hơn Stargazer X.

Ngoại thất Stargazer X Cao cấp Xpander AT Dài x Rộng x Cao (mm) 4.495 x 1.815 x 1.710 4.595 x 1.750 x 1.730 Đèn chiếu sáng LED Halogen Đèn pha tự động bật/tắt Có Không Đèn định vị ban ngày LED LED Đèn sương mù Halogen Halogen Đèn hậu LED LED Mâm hợp kim 17 inch 16 inch Phanh trước/sau Đĩa/đĩa Đĩa/tang trống

So sánh trang bị ngoại thất của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT.

Chiều dài tổng thể của Hyundai Stagazer X ngắn hơn một chút so với Xpander, đem lại khả năng di chuyển linh hoạt hơn trong đô thị (Ảnh: TC Motor).

So sánh trang bị nội thất của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT

Khoang cabin của Hyundai Stargazer X Cao cấp đem lại cảm giác hiện đại hơn nhờ sở hữu nhiều trang bị tiện nghi ấn tượng hơn Xpander AT. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của các mẫu xe Hàn Quốc so với xe Nhật Bản.

Hyundai Stargazer X được trang bị ghế da trong khi các hàng ghế của Xpander AT chỉ được bọc nỉ. Nếu muốn, người dùng có thể bọc da tại các garage tư nhân nhưng chi phí sẽ tốn khoảng 10 triệu đồng.

Nội thất Stargazer X Cao cấp Xpander AT Chiều dài cơ sở (mm) 2.780 2.775 Chất liệu ghế Da Nỉ Màn hình đa thông tin LCD 4,2 inch LCD 3,5 inch Màn hình giải trí 10,25 inch 7 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Không dây Có dây Hệ thống âm thanh 8 loa Bose 6 loa thường Điều hòa Tự động 1 vùng Chỉnh cơ 1 vùng Sạc không dây Có Không Đề nổ nút bấm Có Có Khởi động từ xa Có Không Phanh tay điện tử Có Không Giữ phanh tự động có Không

So sánh trang bị nội thất của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT.

Nội thất của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT.

So sánh khả năng vận hành của Hyundai Stargazer X và Mitsubishi Xpander AT

Cả 2 mẫu xe này đều sử dụng động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, đi kèm hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Tuy nhiên, thông số của Hyundai Stargazer X vẫn nhỉnh hơn một chút khi có công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144Nm, còn của Mitsubishi Xpander AT là 103 mã lực và 141Nm.

So sánh trang bị an toàn của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT

Là biến thể cao nhất của một dòng xe, Hyundai Stargazer X Cao cấp sở hữu nhiều trang bị an toàn hấp dẫn hơn Mitsubishi Xpander AT. Khác biệt chủ yếu nằm ở hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smartsense, trong khi mẫu MPV Nhật Bản chỉ có những tính năng cơ bản.

An toàn Stargazer X Cao cấp Xpander AT Phanh ABS/EBD/BA Có Có Cân bằng điện tử Có Có Khởi hành ngang dốc Có Có Kiểm soát lực kéo Có Không Cảm biến áp suất lốp Có Không Camera lùi Có Có Cảm biến trước/sau Có Không Ga tự động Có Không Giới hạn tốc độ Có Không Phòng tránh va chạm trước Có Không Phòng tránh va chạm điểm mù Có Không Phòng tránh va chạm phía sau Có Không Đèn tự động thông minh Có Không Cảnh báo mở cửa an toàn Có không Giám sát người lái Có Không Hỗ trợ giữ làn Có Không Túi khí 6 2

So sánh trang bị an toàn của Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT.

Đâu là sản phẩm đáng cân nhắc?

Nhìn vào danh sách trang bị, Hyundai Stargazer X sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander vẫn có lợi thế là thương hiệu Nhật Bản, đồng thời sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo, có lợi cho việc tham khảo kinh nghiệm cũng như bắt bệnh, kiểm tra lỗi trong quá trình sử dụng.

Nếu không quá khắt khe về yếu tố thương hiệu và thẩm mỹ, người dùng có thể cân nhắc Hyundai Stargazer X, một mẫu MPV 7 chỗ có giá dưới 600 triệu đồng nhưng sở hữu trang bị ngang những đối thủ cùng phân khúc có giá 650-700 triệu đồng như Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Trong năm 2023, Mitsubishi Xpander là mẫu bán chạy nhất toàn thị trường, với lũy kế doanh số đạt 19.740 chiếc. Trong khi đó, Hyundai Stargazer chỉ tiêu thụ được tổng cộng 3.857 xe.