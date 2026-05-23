CSGT mở đường giúp sản phụ đến bệnh viện, cộng đồng không ngớt lời khen

Clip CSGT mở đường giúp sản phụ đến bệnh viện nhận mưa lời khen từ dân mạng (Video: Cục Cảnh sát giao thông).

Video được camera gắn trên người chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ (TPHCM) đang đi tuần tra ghi lại, cho thấy một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa xe taxi để nhờ hỗ trợ.

Người này cho biết đang đưa vợ chuyển dạ đến bệnh viện, nhưng taxi phải di chuyển chậm vì đường đông, trong khi vợ đã có dấu hiệu vỡ ối. Người chồng đã phải cầu cứu người đi đường và đề nghị chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ.

Sau khi nắm được tình hình, chiến sĩ đã lập tức bật còi ưu tiên để mở đường cho chiếc xe taxi. Chiến sĩ này còn liên tục yêu cầu những chiếc xe ô tô đi phía trước phải dạt sang một bên để giúp chiếc xe taxi vượt lên.

Sau khoảng 10 phút, với sự hỗ trợ của chiến sĩ CSGT, chiếc taxi đến được bệnh viện Hùng Vương. Sản phụ sau đó sinh con an toàn.

Đoạn video về tình huống xử lý kịp thời và đầy tính nhân văn của chiến sĩ CSGT đã được lan truyền và chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Facebook. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục và không tiếc lời khen ngợi dành cho chiến sĩ CSGT trong tình huống này.

“Những việc làm tử tế, dù nhỏ bé, cũng xứng đáng được lan tỏa. Bởi chính những điều tốt đẹp ấy sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi con người hướng đến tình yêu thương và chia sẻ”, tài khoản Facebook H.Anh bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình của người dùng mạng xã hội.

“Thật sự rất biết ơn các đồng chí cảnh sát trong những trường hợp như thế này. Đây đúng là hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát vì dân phục vụ. Hy vọng những hình ảnh đẹp này sẽ được chia sẻ rộng rãi để trở thành một tấm gương sáng cho nhiều người noi theo”, người dùng Facebook có tên B.Hùng nhận xét.

Nhiều người dùng mạng xã hội cũng không quên gửi lời chia vui với cặp vợ chồng trong đoạn clip vì đã đến bệnh viện kịp thời. Không ít cư dân mạng cũng đã gửi lời cảm ơn đến chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tình huống này và chúc anh sức khỏe để tiếp tục những hành động đẹp, ý nghĩa của mình.